https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768665288.html

Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая

Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая - РИА Новости, 20.01.2022

Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:37

2022-01-20T08:37

2022-01-20T08:37

в мире

белоруссия

минск

китай

си цзиньпин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761840710_86:0:1604:854_1920x0_80_0_0_3cb54bd4aeeedacad0f97349682a60fe.jpg

МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и отметил, что Минск и Пекин планомерно выходят на новый этап "железного братства".В своем поздравлении Лукашенко отметил, что Минск и Пекин последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня."Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на разных этапах вносил вклад в развитие отношений между Беларусью и Китаем, наполнял их практическим содержанием на благо народов двух стран. Убежден, что заложенный нами фундамент станет крепкой основой для будущих поколений белорусов и китайцев", - говорится в поздравлении.В пресс-службе Лукашенко отметили, что в адрес президента Белоруссии также поступило поздравление от китайского лидера."Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, а также тесно и эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах", - приводит текст поздравления Си Цзиньпина пресс-служба Лукашенко.В поздравлении с 30-летием установления дипломатических отношений Цзиньпин заверил, что готов совместно прилагать усилия, "чтобы продвинуть отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью и совместную реализацию инициативы "Один пояс, один путь" для достижения еще больших результатов сотрудничества на благо двух стран и их народов".

https://ria.ru/20220110/knr-1767180312.html

https://ria.ru/20220118/rossiya-1768372972.html

белоруссия

минск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, минск, китай, си цзиньпин, александр лукашенко