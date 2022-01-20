https://ria.ru/20220120/lukashenko-1768665288.html
Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая
Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая - РИА Новости, 20.01.2022
Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:37
2022-01-20T08:37
2022-01-20T08:37
в мире
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си цзиньпин
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МИНСК, 20 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и отметил, что Минск и Пекин планомерно выходят на новый этап "железного братства".В своем поздравлении Лукашенко отметил, что Минск и Пекин последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня."Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на разных этапах вносил вклад в развитие отношений между Беларусью и Китаем, наполнял их практическим содержанием на благо народов двух стран. Убежден, что заложенный нами фундамент станет крепкой основой для будущих поколений белорусов и китайцев", - говорится в поздравлении.В пресс-службе Лукашенко отметили, что в адрес президента Белоруссии также поступило поздравление от китайского лидера."Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, а также тесно и эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах", - приводит текст поздравления Си Цзиньпина пресс-служба Лукашенко.В поздравлении с 30-летием установления дипломатических отношений Цзиньпин заверил, что готов совместно прилагать усилия, "чтобы продвинуть отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью и совместную реализацию инициативы "Один пояс, один путь" для достижения еще больших результатов сотрудничества на благо двух стран и их народов".
https://ria.ru/20220110/knr-1767180312.html
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в мире, белоруссия, минск, китай, си цзиньпин, александр лукашенко
Лукашенко отметил новый этап в отношениях Белоруссии и Китая
Лукашенко: Белоруссия и Китай планомерно выходят на новый этап "железного братства"
МИНСК, 20 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
поздравил председателя КНР Си Цзиньпина
с 30-летием установления дипломатических отношений между двумя странами и отметил, что Минск
и Пекин
планомерно выходят на новый этап "железного братства".
"За небольшой по историческим меркам период времени мы прошли путь от двустороннего взаимодействия до доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Планомерно выходим на новый этап "железного братства" и "всепогодного партнерства", - говорится в тексте поздравления, опубликованном на сайте президента Белоруссии.
В своем поздравлении Лукашенко отметил, что Минск и Пекин последовательно расширяют межгосударственный диалог, координируют цели и задачи по вопросам мировой и региональной повесток дня.
"Сегодня мы с благодарностью вспоминаем всех тех, кто на разных этапах вносил вклад в развитие отношений между Беларусью
и Китаем
, наполнял их практическим содержанием на благо народов двух стран. Убежден, что заложенный нами фундамент станет крепкой основой для будущих поколений белорусов и китайцев", - говорится в поздравлении.
В пресс-службе Лукашенко отметили, что в адрес президента Белоруссии также поступило поздравление от китайского лидера.
"Политическое взаимодоверие двух стран несокрушимо, а двустороннее сотрудничество в различных областях принесло плодотворные результаты. Обе стороны твердо поддерживают друг друга по вопросам, касающимся коренных интересов двух стран, а также тесно и эффективно взаимодействуют в международных и региональных делах", - приводит текст поздравления Си Цзиньпина пресс-служба Лукашенко.
В поздравлении с 30-летием установления дипломатических отношений Цзиньпин заверил, что готов совместно прилагать усилия, "чтобы продвинуть отношения всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Беларусью и совместную реализацию инициативы "Один пояс, один путь" для достижения еще больших результатов сотрудничества на благо двух стран и их народов".