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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768710776.html
Онищенко предсказал конец пандемии в мае
Онищенко предсказал конец пандемии в мае - РИА Новости, 20.01.2022
Онищенко предсказал конец пандемии в мае
Пандемия коронавируса может закончиться через несколько месяцев при условии, что люди будут вакцинироваться, заявил заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:54
2022-01-20T13:35
распространение коронавируса
общество
геннадий онищенко
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса может закончиться через несколько месяцев при условии, что люди будут вакцинироваться, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.Журналисты задали вопрос, может ли "омикрон" стать завершающим пандемию штаммом.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 76,5 миллиона россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,9 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
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общество, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:54 20.01.2022 (обновлено: 13:35 20.01.2022)
 
Онищенко предсказал конец пандемии в мае

Онищенко: "омикрон" может стать завершающим штаммом, и в мае все закончится

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Геннадий Онищенко
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса может закончиться через несколько месяцев при условии, что люди будут вакцинироваться, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Журналисты задали вопрос, может ли "омикрон" стать завершающим пандемию штаммом.

"Вполне… В мае можно закончить все, все закончить, привейтесь", — сказал специалист.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.
К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты более 76,5 миллиона россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,9 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
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Распространение коронавирусаОбществоГеннадий ОнищенкоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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