https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768699500.html

Вводить массовую изоляцию из-за коронавируса не нужно, заявил Онищенко

Вводить массовую изоляцию из-за коронавируса не нужно, заявил Онищенко - РИА Новости, 20.01.2022

Вводить массовую изоляцию из-за коронавируса не нужно, заявил Онищенко

Вводить массовую изоляцию из-за коронавируса уже не надо, но следует изолировать тех, кто не привит, заявил заместитель президента Российской академии... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:57

2022-01-20T11:57

2022-01-20T11:57

распространение коронавируса

общество

геннадий онищенко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вводить массовую изоляцию из-за коронавируса уже не надо, но следует изолировать тех, кто не привит, заявил заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко."Массовая изоляция - это глупость, ее не надо делать уже, но изолировать тех, кто не привит и у кого есть противопоказания - это надо", - сказал Онищенко на брифинге.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав РФ зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону-Н". 24 ноября была зарегистрирована первая отечественная вакцина для подростков "Гам-КОВИД-Вак М".

https://ria.ru/20220120/kurilschiki-1768660688.html

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общество, геннадий онищенко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии