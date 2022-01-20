https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768664371.html

В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.01.2022

В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом, за сутки в стране выявлены более 317,5 тысячи заболевших. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:25

2022-01-20T08:25

2022-01-20T08:25

распространение коронавируса

в мире

индия

коронавирус covid-19

дельта-штамм коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом, за сутки в стране выявлены более 317,5 тысячи заболевших.За последние 24 часа в Индии было зарегистрирована 491 смерть в результате коронавируса и сопутствующих заболеваний, общее число погибших достигло 487,6 тысячи человек. Число активных случаев заболевания в настоящее время составляет 1,92 миллиона, в то время как число выздоровевших превысило 35,8 миллиона, и за последние 24 часа поправились 223,9 тысячи человек. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю вырос до 16,06%.По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон". При этом точные данные о масштабах распространения штамма "омикрон" неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов. Согласно последним данным минздрава, лаборатории сообщили о 9,2 тысячи носителей этого штамма в Индии.Также медики отмечают, что штамм "дельта", на долю которого до начала третьей волны коронавируса приходилось более 60% случаев заболевания, остается активным в стране.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 38,2 миллиона, выздоровели более 35,8 миллиона, умерли более 487 тысяч.

https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html

https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html

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в мире, индия, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса