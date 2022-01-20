Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768664371.html
В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки - РИА Новости, 20.01.2022
В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом, за сутки в стране выявлены более 317,5 тысячи заболевших. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:25
2022-01-20T08:25
распространение коронавируса
в мире
индия
коронавирус covid-19
дельта-штамм коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738211197_0:166:3048:1881_1920x0_80_0_0_c82ce58c37dfd25851718f99299122de.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом, за сутки в стране выявлены более 317,5 тысячи заболевших.За последние 24 часа в Индии было зарегистрирована 491 смерть в результате коронавируса и сопутствующих заболеваний, общее число погибших достигло 487,6 тысячи человек. Число активных случаев заболевания в настоящее время составляет 1,92 миллиона, в то время как число выздоровевших превысило 35,8 миллиона, и за последние 24 часа поправились 223,9 тысячи человек. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю вырос до 16,06%.По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон". При этом точные данные о масштабах распространения штамма "омикрон" неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов. Согласно последним данным минздрава, лаборатории сообщили о 9,2 тысячи носителей этого штамма в Индии.Также медики отмечают, что штамм "дельта", на долю которого до начала третьей волны коронавируса приходилось более 60% случаев заболевания, остается активным в стране.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 38,2 миллиона, выздоровели более 35,8 миллиона, умерли более 487 тысяч.
https://ria.ru/20220118/omikron-1768428453.html
https://ria.ru/20220112/corona-1767384307.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738211197_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_6609e09ba2ea0494756d3f1a3fd7d682.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, коронавирус covid-19, дельта-штамм коронавируса, омикрон-штамм коронавируса
08:25 20.01.2022
 
В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

В Индии сообщили о рекордном росте числа случаев COVID-19, более 317 тысяч за сутки

© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Rajanish Kakade
Медицинские работники в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе Мумбай, Индия. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 янв – РИА Новости. Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом, за сутки в стране выявлены более 317,5 тысячи заболевших.
За последние 24 часа в Индии было зарегистрирована 491 смерть в результате коронавируса и сопутствующих заболеваний, общее число погибших достигло 487,6 тысячи человек. Число активных случаев заболевания в настоящее время составляет 1,92 миллиона, в то время как число выздоровевших превысило 35,8 миллиона, и за последние 24 часа поправились 223,9 тысячи человек. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю вырос до 16,06%.
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 17:56Распространение коронавируса
Врач дал рекомендации по лечению при первых симптомах заражения "омикроном"
По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом "омикрон". При этом точные данные о масштабах распространения штамма "омикрон" неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов. Согласно последним данным минздрава, лаборатории сообщили о 9,2 тысячи носителей этого штамма в Индии.
Также медики отмечают, что штамм "дельта", на долю которого до начала третьей волны коронавируса приходилось более 60% случаев заболевания, остается активным в стране.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 38,2 миллиона, выздоровели более 35,8 миллиона, умерли более 487 тысяч.
Медицинские работники в отделении для пациентов с COVID-19 в больнице в Марселе, Франция - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 08:00
Заболеет каждый второй. Мир лихорадит от новой волны коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреИндияКоронавирус COVID-19Дельта-штамм коронавирусаОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02В Египте назвали причину ввода новых правил въезда для туристов
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
Лента новостейМолния
В Египте назвали причину ввода новых правил въезда для туристовМВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине