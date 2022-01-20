https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768658714.html
Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери
Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери - РИА Новости, 20.01.2022
Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери
Задержка темпов психического и физического развития у ребенка, мать которого во время беременности перенесла COVID-19, является обратимым процессом, при... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T03:57
2022-01-20T03:57
2022-01-20T03:57
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Задержка темпов психического и физического развития у ребенка, мать которого во время беременности перенесла COVID-19, является обратимым процессом, при правильной реабилитации это состояние можно нивелировать, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, зарубежные исследования показывают, что перенесенный во время беременности ковид, как например, и грипп, может сказаться на развитии будущего ребенка — в этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. "Это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", — сказал Горелов.
https://ria.ru/20220119/omikron-1768473445.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери
Эксперт Горелов: задержка развития у детей из-за COVID-19 у матери является обратимой