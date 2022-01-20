https://ria.ru/20220120/koronavirus-1768658714.html

Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери

Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери - РИА Новости, 20.01.2022

Эксперт оценил возможные задержки развития у детей после COVID-19 у матери

Задержка темпов психического и физического развития у ребенка, мать которого во время беременности перенесла COVID-19, является обратимым процессом, при... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T03:57

2022-01-20T03:57

2022-01-20T03:57

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Задержка темпов психического и физического развития у ребенка, мать которого во время беременности перенесла COVID-19, является обратимым процессом, при правильной реабилитации это состояние можно нивелировать, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.По его словам, зарубежные исследования показывают, что перенесенный во время беременности ковид, как например, и грипп, может сказаться на развитии будущего ребенка — в этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. "Это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", — сказал Горелов.

https://ria.ru/20220119/omikron-1768473445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов