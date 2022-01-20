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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kitay-1768687972.html
В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану
В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану - РИА Новости, 20.01.2022
В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану
Китай готов оказывать Казахстану помощь в соответствии с потребностями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей, Пекин будет сохранять позитивный подход... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:04
2022-01-20T11:04
беспорядки в казахстане
в мире
оон
мид кнр
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай готов оказывать Казахстану помощь в соответствии с потребностями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей, Пекин будет сохранять позитивный подход к соответствующим мерам до тех пор, пока они способствуют восстановлению мира и развитию экономики Казахстана, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не мог попросить о военной поддержке КНР на фоне беспорядков в стране, поскольку для этого нет правовой основы, хотя Нур-Султан и Пекин с первых дней беспорядков поддерживали связь."Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными всесторонними стратегическими партнерами. Китай поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей", - заявил дипломат на просьбу уточнить, какую именно помощь Китай был готов оказать Казахстану.По его словам, до тех пор пока соответствующие меры будут способствовать восстановлению мира, развитию экономики и улучшению условий жизни людей, Китай будет придерживаться позитивного подхода.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
https://ria.ru/20220115/kitay-1767977162.html
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в мире, оон, мид кнр, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан, чжао лицзянь
11:04 20.01.2022
 
В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану

МИД КНР: Китай готов помочь Казахстану в соответствии с потребностями Нур-Султана

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай готов оказывать Казахстану помощь в соответствии с потребностями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей, Пекин будет сохранять позитивный подход к соответствующим мерам до тех пор, пока они способствуют восстановлению мира и развитию экономики Казахстана, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не мог попросить о военной поддержке КНР на фоне беспорядков в стране, поскольку для этого нет правовой основы, хотя Нур-Султан и Пекин с первых дней беспорядков поддерживали связь.
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 15.01.2022
15 января, 12:46
Китай не поддержал односторонних санкций против Ирана
"Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными всесторонними стратегическими партнерами. Китай поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей", - заявил дипломат на просьбу уточнить, какую именно помощь Китай был готов оказать Казахстану.
По его словам, до тех пор пока соответствующие меры будут способствовать восстановлению мира, развитию экономики и улучшению условий жизни людей, Китай будет придерживаться позитивного подхода.
Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев
Вчера, 21:45
Казахстан и Россия являются надежными союзниками, заявил посол
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреООНМИД КНРОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт ТокаевНур-СултанЧжао Лицзянь
 
 
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