В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану
МИД КНР: Китай готов помочь Казахстану в соответствии с потребностями Нур-Султана
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай готов оказывать Казахстану помощь в соответствии с потребностями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей, Пекин будет сохранять позитивный подход к соответствующим мерам до тех пор, пока они способствуют восстановлению мира и развитию экономики Казахстана, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Ранее глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не мог попросить о военной поддержке КНР на фоне беспорядков в стране, поскольку для этого нет правовой основы, хотя Нур-Султан и Пекин с первых дней беспорядков поддерживали связь.
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"Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными всесторонними стратегическими партнерами. Китай поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей", - заявил дипломат на просьбу уточнить, какую именно помощь Китай был готов оказать Казахстану.
По его словам, до тех пор пока соответствующие меры будут способствовать восстановлению мира, развитию экономики и улучшению условий жизни людей, Китай будет придерживаться позитивного подхода.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.