https://ria.ru/20220120/kitay-1768687972.html

В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану

В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану - РИА Новости, 20.01.2022

В МИД Китая заявили о готовности оказать помощь Казахстану

Китай готов оказывать Казахстану помощь в соответствии с потребностями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей, Пекин будет сохранять позитивный подход... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T11:04

2022-01-20T11:04

2022-01-20T11:04

беспорядки в казахстане

в мире

оон

мид кнр

одкб

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570045305_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c5456212260bbb1288b5f9d406ac0ac.jpg

ПЕКИН, 20 янв – РИА Новости. Китай готов оказывать Казахстану помощь в соответствии с потребностями Нур-Султана и в рамках собственных возможностей, Пекин будет сохранять позитивный подход к соответствующим мерам до тех пор, пока они способствуют восстановлению мира и развитию экономики Казахстана, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее глава казахстанского МИД Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не мог попросить о военной поддержке КНР на фоне беспорядков в стране, поскольку для этого нет правовой основы, хотя Нур-Султан и Пекин с первых дней беспорядков поддерживали связь."Китай и Казахстан являются дружественными соседями и постоянными всесторонними стратегическими партнерами. Китай поддерживает тесное взаимодействие с Казахстаном и будет оказывать помощь в соответствии с пожеланиями казахстанской стороны и в рамках своих возможностей", - заявил дипломат на просьбу уточнить, какую именно помощь Китай был готов оказать Казахстану.По его словам, до тех пор пока соответствующие меры будут способствовать восстановлению мира, развитию экономики и улучшению условий жизни людей, Китай будет придерживаться позитивного подхода.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января, миротворцы начали возвращаться из Казахстана.

https://ria.ru/20220115/kitay-1767977162.html

https://ria.ru/20220119/soyuzniki-1768641173.html

жанаозен

актау

нур-султан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, мид кнр, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, нур-султан, чжао лицзянь