Фильмы недели: драма с Бельмондо, женщины-невидимки и хиты фестивалей

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходят боевик с Пенелопой Крус, драма с внуком Жан-Поля Бельмондо и сразу несколько артхаусных фильмов. Среди премьер — лента про шпионок-невидимок "Код 355", драмеди "9 причин, чтобы жить". А еще "Все прошло хорошо" Франсуа Озона с Софи Марсо и победитель Венецианского фестиваля — "Событие". О том, какие новинки не пропустить, — в материале РИА Новости.Женщины-шпионкиОдна их самых громких (во всех смыслах) премьер недели — шпионский триллер "Код 355" с атмосферой "8 подруг Оушена" и звездным кастом.Главные героини — сотрудницы разведслужб разных стран. Как своеобразные серые кардиналы-невидимки, они следят за тем, чтобы в мире все было (более-менее) спокойно. Название картины неслучайно: оно отсылает к временам американской Войны за независимость и кодовому имени разведчицы, которая играла ключевую роль в шпионской сети Джорджа Вашингтона.Ее героиня, агент ЦРУ Мейс, узнает о некой секретной технологии, которую заполучили злодеи и хотят теперь перессорить весь мир. Чтобы разоблачить противника, шпионка объединяется с немецкой коллегой Мари (Диана Крюгер), бывшей союзницей из МИ-6, профессиональной айтишницей Хадижей (Люпита Нионго) и колумбийским психологом Грасиелой (Пенелопа Крус).Женщины-агенты ввязываются в погони, драки в парижских кафе и на рынках Марокко, в роскошных апартаментах в Шанхае, устраивают перестрелки в лондонском порту. У каждой свои тайны, но драматический бэкграунд помогает им стать одной командой.Из Честейн получилась героиня, словно объединяющая Джейсона Борна и Джеймса Бонда. Так что, если вам нравятся "Миссия невыполнима", "Черная Вдова" и другие экшен-картины, посмотреть "Код 355" стоит обязательно.Озон и МарсоФестивальная новинка — "Все прошло хорошо" Франсуа Озона, одного из главных знатоков сильных переживаний в современном французском кино.Картина — экранизация одноименной автобиографии Эмманюэль Бернейм, соавтора фильмов Озона "Бассейн", "Рики", "Под песком", "5х2".Главный герой Андре (Андре Дюссолье) попадает в больницу. После того как врачи дают неутешительный прогноз, он просит дочерей Эмманюэль (Софи Марсо) и Паскаль (Жеральдин Пайя) об услуге: провести процедуру эвтаназии, которая во Франции вне закона.Сестры в смятении и не знают как поступить, пытаются сделать выбор между гражданским и моральным долгом. Пока принимают решение, вспоминают общее прошлое и по-новому начинают смотреть на семейные драмы, споры и разногласия.Озон остроумно, но вместе с тем деликатно и аккуратно рассуждает на темы жизни и смерти, дружбы и соперничества, долга и любви. Поднимая непростую тему, находит место для юмора, пусть горьких, но шуток. За два часа, что идет картина, режиссер успевает затронуть такие вопросы, о которых обычно не говорят.Победитель Венецианского фестиваляЕще один шокирующий фестивальный фильм (он получил "Золотого льва" Венецианской Мостры) — тоже экранизация автобиографического романа. Это работа Анни Эрно "Событие" о шестидесятых годах во Франции.Главная героиня, 23-летняя Анни (Анамария Вартоломей), учится в университете и мечтает стать писательницей. Перед выпускными экзаменами она обнаруживает, что беременна. В стране, где запрещены аборты, во времена, полные социальных предрассудков, девушка пытается понять, что ей делать дальше.Режиссер Одри Диван скрупулезно, на примере фактов, показывает, через что тогда проходили француженки.И хотя время действия — 50 лет назад, картина вполне актуальна. Женщины во многих странах и сейчас борются за равноправие. По сюжету и воплощению "Событие" напоминает картину "Никогда. Редко. Иногда. Всегда", а деликатный стиль рассказа подчеркивает ужас и смятение, в которых существует героиня."Событие" просто и смело говорит о современных проблемах общества, о том, что и сейчас есть множество табу, с которыми каждый должен бороться, проходя своеобразные обряды инициации на пути взросления."1+1" наоборотЗнаменитый французский режиссер Кристоф Барратье и внук Жан-Поля Бельмондо Виктор объединились и сделали проект "9 причин, чтобы жить" — трогательную историю дружбы богатого повесы и бедного мальчика с серьезным заболеванием.Главный герой — избалованный сын известного детского врача Томас (Виктор Бельмондо). Он не работает, проводит время на вечеринках в ночных клубах. После очередного кутежа отец заставляет его выбирать: остаться без финансовой поддержки или взять шефство над юным пациентом Маркусом, который родился с серьезным заболеванием. Томасу придется не только менять распорядок дня, но и взгляды на жизнь."Проблемы белых людей" отходят на второй план: он понимает, каково это — обитать в бедном квартале Парижа и с чем каждый день сталкивается Маркус. Томас должен научить подопечного радоваться жизни и делает это на свой лад.В итоге герои, несмотря на социальную и поколенческую разницу, помогают друг другу. Картину можно сравнить с проектами "1+1", "Хороший доктор" и "Особенные".В картине сочетаются драма и комедия, а динамика заставляет внимательно следить за событиями. Получается своеобразная басня, к героям которой сразу чувствуешь симпатию.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокат выходят боевик с Пенелопой Крус, драма с внуком Жан-Поля Бельмондо и сразу несколько артхаусных фильмов. Среди премьер — лента про шпионок-невидимок "Код 355", драмеди "9 причин, чтобы жить". А еще "Все прошло хорошо" Франсуа Озона с Софи Марсо и победитель Венецианского фестиваля — "Событие". О том, какие новинки не пропустить, — в материале РИА Новости.
Женщины-шпионки
Одна их самых громких (во всех смыслах) премьер недели — шпионский триллер "Код 355" с атмосферой "8 подруг Оушена" и звездным кастом.
Главные героини — сотрудницы разведслужб разных стран. Как своеобразные серые кардиналы-невидимки, они следят за тем, чтобы в мире все было (более-менее) спокойно. Название картины неслучайно: оно отсылает к временам американской Войны за независимость и кодовому имени разведчицы, которая играла ключевую роль в шпионской сети Джорджа Вашингтона.
"Название важно: вокруг множество женщин, которые неустанно работают, но не на виду у всех. Их заслуги неочевидны и в большинстве своем не признаны", — объясняет продюсер и исполнительница одной из ролей Джессика Честейн.
Ее героиня, агент ЦРУ Мейс, узнает о некой секретной технологии, которую заполучили злодеи и хотят теперь перессорить весь мир. Чтобы разоблачить противника, шпионка объединяется с немецкой коллегой Мари (Диана Крюгер), бывшей союзницей из МИ-6, профессиональной айтишницей Хадижей (Люпита Нионго) и колумбийским психологом Грасиелой (Пенелопа Крус).
Женщины-агенты ввязываются в погони, драки в парижских кафе и на рынках Марокко, в роскошных апартаментах в Шанхае, устраивают перестрелки в лондонском порту. У каждой свои тайны, но драматический бэкграунд помогает им стать одной командой.
Из Честейн получилась героиня, словно объединяющая Джейсона Борна и Джеймса Бонда. Так что, если вам нравятся "Миссия невыполнима", "Черная Вдова" и другие экшен-картины, посмотреть "Код 355" стоит обязательно.
Главный герой Андре (Андре Дюссолье) попадает в больницу. После того как врачи дают неутешительный прогноз, он просит дочерей Эмманюэль (Софи Марсо) и Паскаль (Жеральдин Пайя) об услуге: провести процедуру эвтаназии, которая во Франции вне закона.
Сестры в смятении и не знают как поступить, пытаются сделать выбор между гражданским и моральным долгом. Пока принимают решение, вспоминают общее прошлое и по-новому начинают смотреть на семейные драмы, споры и разногласия.
"Лично я не различаю реально существовавших людей и вымышленных персонажей, когда воплощаю их на экране, — признается Марсо. — Невозможно стать точной копией Эмманюэль. Мы совсем разные внешне, но визуальное сходство здесь не имеет значения: важно передать силу и общее напряжение истории".
Озон остроумно, но вместе с тем деликатно и аккуратно рассуждает на темы жизни и смерти, дружбы и соперничества, долга и любви. Поднимая непростую тему, находит место для юмора, пусть горьких, но шуток. За два часа, что идет картина, режиссер успевает затронуть такие вопросы, о которых обычно не говорят.
Еще один шокирующий фестивальный фильм (он получил "Золотого льва" Венецианской Мостры) — тоже экранизация автобиографического романа. Это работа Анни Эрно "Событие" о шестидесятых годах во Франции.
Главная героиня, 23-летняя Анни (Анамария Вартоломей), учится в университете и мечтает стать писательницей. Перед выпускными экзаменами она обнаруживает, что беременна. В стране, где запрещены аборты, во времена, полные социальных предрассудков, девушка пытается понять, что ей делать дальше.
Режиссер Одри Диван скрупулезно, на примере фактов, показывает, через что тогда проходили француженки.
И хотя время действия — 50 лет назад, картина вполне актуальна. Женщины во многих странах и сейчас борются за равноправие. По сюжету и воплощению "Событие" напоминает картину "Никогда. Редко. Иногда. Всегда", а деликатный стиль рассказа подчеркивает ужас и смятение, в которых существует героиня.
"Я хотела исследовать чувства, сосредоточиться на интимном напряжении, которое усиливается с развитием сюжета. Аборт — не единственная затронутая тема. Главная героиня — социальная изменница. Она из рабочей семьи, первая поступила в университет. Анни перемещается из одного мира в другой, храня секрет, который может разрушить все ее надежды", — рассказывает Одри Диван.
"Событие" просто и смело говорит о современных проблемах общества, о том, что и сейчас есть множество табу, с которыми каждый должен бороться, проходя своеобразные обряды инициации на пути взросления.
"1+1" наоборот
Знаменитый французский режиссер Кристоф Барратье и внук Жан-Поля Бельмондо Виктор объединились и сделали проект "9 причин, чтобы жить" — трогательную историю дружбы богатого повесы и бедного мальчика с серьезным заболеванием.
Главный герой — избалованный сын известного детского врача Томас (Виктор Бельмондо). Он не работает, проводит время на вечеринках в ночных клубах. После очередного кутежа отец заставляет его выбирать: остаться без финансовой поддержки или взять шефство над юным пациентом Маркусом, который родился с серьезным заболеванием. Томасу придется не только менять распорядок дня, но и взгляды на жизнь.
"Проблемы белых людей" отходят на второй план: он понимает, каково это — обитать в бедном квартале Парижа и с чем каждый день сталкивается Маркус. Томас должен научить подопечного радоваться жизни и делает это на свой лад.
В итоге герои, несмотря на социальную и поколенческую разницу, помогают друг другу. Картину можно сравнить с проектами "1+1", "Хороший доктор" и "Особенные".
"Меня вдохновила случайная встреча персонажей, по-своему сломанных людей. Инвалидность Маркуса мешает вести нормальную жизнь, а Томас здоров, но не способен найти свой путь и пытается убежать от реальности. Их наивность и невинность трогают", — говорит режиссер.
В картине сочетаются драма и комедия, а динамика заставляет внимательно следить за событиями. Получается своеобразная басня, к героям которой сразу чувствуешь симпатию.
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