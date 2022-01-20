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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768802177.html
Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям
Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям - РИА Новости, 20.01.2022
Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям
Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T19:17
2022-01-20T19:17
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
одкб
совет ес
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.Документ поддержали 589 депутатов из 671 голосовавшего, против выступили 35 парламентариев, воздержались - 47.Резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.В резолюции депутаты, в частности, призвали Совет ЕС "ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время протестов в январе 2022 года".Евродепутаты также призывают ЕС и международное сообщество "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране". В частности, в резолюции указывается, что необходимо провести расследование "исчезновений, сообщений о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах Казахстана".Депутаты предлагают странам Евросоюза инициировать задействование Московского механизма ОБСЕ, "чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Алма-Ате в январе 2022 года, а также других утверждений о нарушениях прав человека".В документе также предлагается институтам Евросоюза "при сотрудничестве с Казахстаном ставить в приоритет соблюдение прав человека". "Более глубокие политические и экономические отношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств", - указывают в Европарламенте.Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в урегулировании ситуации в Казахстане, "в том числе, за счет визитов в Казахстан самого верховного представителя по внешней политике ЕС (Жозепа Борреля - ред.) или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии".ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте, а также "прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами".Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html
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в мире, казахстан, одкб, совет ес, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев, жозеп боррель, европарламент
19:17 20.01.2022
 
Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям

Европарламент принял резолюцию по Казахстану с призывом к санкциям и расследованию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание Дворца Европы в Страсбурге
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию по ситуации с защитой прав человека в Казахстане в связи с недавними протестами и беспорядками, в которой призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
Документ поддержали 589 депутатов из 671 голосовавшего, против выступили 35 парламентариев, воздержались - 47.
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Резолюции Европарламента носят декларативный характер и необязательны к исполнению, однако институты ЕС и европейские страны принимают их во внимание.
В резолюции депутаты, в частности, призвали Совет ЕС "ввести персональные санкции в отношении высокопоставленных казахстанских чиновников, ответственных за серьезные нарушения прав человека, совершенные во время протестов в январе 2022 года".
Евродепутаты также призывают ЕС и международное сообщество "незамедлительно инициировать соответствующее международное расследование преступлений, совершенных против народа Казахстана в ходе двух недель митингов в стране". В частности, в резолюции указывается, что необходимо провести расследование "исчезновений, сообщений о пытках, произвольных задержаниях, убийствах снайперами, ранениях мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних, в Алма-Ате и других населенных пунктах Казахстана".
Депутаты предлагают странам Евросоюза инициировать задействование Московского механизма ОБСЕ, "чтобы обеспечить соответствующее расследование фактов и обстоятельств гибели протестующих и сотрудников правоохранительных органов в Алма-Ате в январе 2022 года, а также других утверждений о нарушениях прав человека".
В документе также предлагается институтам Евросоюза "при сотрудничестве с Казахстаном ставить в приоритет соблюдение прав человека". "Более глубокие политические и экономические отношения Казахстана с ЕС должны основываться на общих ценностях и соответствовать активной приверженности Казахстана демократическим реформам, вытекающим из его международных обязательств", - указывают в Европарламенте.
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Депутаты считают, что внешнеполитическая служба ЕС должна более активно участвовать в урегулировании ситуации в Казахстане, "в том числе, за счет визитов в Казахстан самого верховного представителя по внешней политике ЕС (Жозепа Борреля - ред.) или спецпредставителя ЕС по Центральной Азии".
ЕП призывает власти Казахстана пригласить экспертов ООН и ОБСЕ для оценки ситуации на месте, а также "прекратить политическое преследование правозащитников, снять политически мотивированные обвинения, немедленно освободить безосновательно задержанных демонстрантов и активистов, гарантировать право на мирный протест в соответствии с международными стандартами".
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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