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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768729921.html
Казахстанский депутат раскрыл новые данные о беспорядках в стране
Казахстанский депутат раскрыл новые данные о беспорядках в стране - РИА Новости, 20.01.2022
Казахстанский депутат раскрыл новые данные о беспорядках в стране
Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя проект резолюции Европарламента по поводу протестов в республике, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:12
2022-01-20T14:12
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
европарламент
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АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя проект резолюции Европарламента по поводу протестов в республике, заявил РИА Новости, что делать выводы о событиях, произошедших в стране в первых числах января, можно только по итогам официального расследования.Депутаты Европейского парламента в обнародованном проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека."В таких больших событиях мы не должны торопиться и забегать вперед. Мы должны дождаться окончания официального расследования, которое сейчас ведут наши власти. В случае необходимости, я думаю, казахстанские власти, правоохранительные органы и не только предоставят всю необходимую информацию нашим коллегам в Европарламенте", - сказал парламентарий.При этом Перуашев подчеркнул, что "прежде чем эту информацию предоставлять, нужно разобраться с тем, что произошло, потому что уж слишком все это отличается от просто мирных протестов, как, может быть, кто-то сейчас пытается к этому свести".Депутат напомнил, что, по имеющейся сейчас информации, вооруженные нападения на государственные учреждения произошли одновременно и скоординированно практически во всех областных и некоторых районных центрах, во всех крупных городах. "Поэтому у меня лично сейчас сложилось впечатление, что речь идет не о мирных протестах, а об организованной, спланированной террористической атаке, попытке государственного переворота в нашей стране, причем попытке вооруженного переворота", - подчеркнул собеседник агентства.Парламентарий добавил, что сейчас появляется много новых данных о произошедшем в Казахстане. "Сейчас буквально пошла информация, что обнаружили тайные захоронения (боевиками своих подельников - ред.), в соцсетях гуляют фотографии не только охотничьего оружия, которое раздавалось, но и боевого оружия - автоматы Калашникова, даже гранатомет есть, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, то есть современное стрелковое вооружение, это никак не похоже на мирные демократические действия", - отметил Перуашев."А силовой захват власти, попытка военного переворота, насколько я знаю, ни одна демократическая страна не приветствовала бы", - заключил он.
https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html
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в мире, казахстан, европарламент
14:12 20.01.2022
 
Казахстанский депутат раскрыл новые данные о беспорядках в стране

Казахстанский депутат Перуашев о резолюции ЕП: давайте дождемся итогов расследования

© AP Photo / Vasily KrestyaninovВоенные патрулируют улицу в Алма-Ате, Казахзстан
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате, Казахзстан - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Vasily Krestyaninov
Военные патрулируют улицу в Алма-Ате, Казахзстан
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Депутат мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана Азат Перуашев, комментируя проект резолюции Европарламента по поводу протестов в республике, заявил РИА Новости, что делать выводы о событиях, произошедших в стране в первых числах января, можно только по итогам официального расследования.
Депутаты Европейского парламента в обнародованном проекте резолюции по ситуации с защитой прав человека в Казахстане на фоне недавних протестов и беспорядков призывают инициировать международное расследование, а также ввести санкции в отношении казахстанских чиновников в рамках режима ЕС за серьезные нарушения в области прав человека.
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"В таких больших событиях мы не должны торопиться и забегать вперед. Мы должны дождаться окончания официального расследования, которое сейчас ведут наши власти. В случае необходимости, я думаю, казахстанские власти, правоохранительные органы и не только предоставят всю необходимую информацию нашим коллегам в Европарламенте", - сказал парламентарий.
При этом Перуашев подчеркнул, что "прежде чем эту информацию предоставлять, нужно разобраться с тем, что произошло, потому что уж слишком все это отличается от просто мирных протестов, как, может быть, кто-то сейчас пытается к этому свести".
Депутат напомнил, что, по имеющейся сейчас информации, вооруженные нападения на государственные учреждения произошли одновременно и скоординированно практически во всех областных и некоторых районных центрах, во всех крупных городах. "Поэтому у меня лично сейчас сложилось впечатление, что речь идет не о мирных протестах, а об организованной, спланированной террористической атаке, попытке государственного переворота в нашей стране, причем попытке вооруженного переворота", - подчеркнул собеседник агентства.
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Парламентарий добавил, что сейчас появляется много новых данных о произошедшем в Казахстане. "Сейчас буквально пошла информация, что обнаружили тайные захоронения (боевиками своих подельников - ред.), в соцсетях гуляют фотографии не только охотничьего оружия, которое раздавалось, но и боевого оружия - автоматы Калашникова, даже гранатомет есть, снайперские винтовки, пистолеты-пулеметы, то есть современное стрелковое вооружение, это никак не похоже на мирные демократические действия", - отметил Перуашев.
"А силовой захват власти, попытка военного переворота, насколько я знаю, ни одна демократическая страна не приветствовала бы", - заключил он.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЕвропарламент
 
 
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