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В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках

В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках - РИА Новости, 20.01.2022

В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках

В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:03

2022-01-20T10:03

2022-01-20T11:24

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АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.Ранее глава департамента Канат Таймерденов рассказал, что в этом месяце неизвестные совершили около семи нападений на морг, из которого похитили 41 тело.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.

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