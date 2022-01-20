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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768675008.html
В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках
В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках - РИА Новости, 20.01.2022
В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках
В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:03
2022-01-20T11:24
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.Ранее глава департамента Канат Таймерденов рассказал, что в этом месяце неизвестные совершили около семи нападений на морг, из которого похитили 41 тело.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
10:03 20.01.2022 (обновлено: 11:24 20.01.2022)
 
В Алма-Ате обнаружили тайные захоронения боевиков, погибших в беспорядках

Полиция в Алма-Ате обнаружила тайные захоронения боевиков, погибших во время беспорядков

© AP Photo / Vladimir TretyakovАвтомобиль полиции в центре Алма-Аты
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Автомобиль полиции в центре Алма-Аты
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. В Алма-Ате нашли тайные захоронения боевиков, погибших во время массовых беспорядков, сообщила официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек.
Ранее глава департамента Канат Таймерденов рассказал, что в этом месяце неизвестные совершили около семи нападений на морг, из которого похитили 41 тело.
"Да, подтверждаю информацию. Тайные захоронения производились для того, чтобы затруднить идентификацию участников беспорядков", — цитирует Азирбек Telegram-канал "Алматинская трагедия", созданный для публикации официальной информации о январских событиях в республике.

Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, боевики нападали на госучреждения.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. Сейчас миротворцы покинули Казахстан.
По итогам январских событий возбуждено 695 уголовных дел. По данным генпрокуратуры страны, пострадали 4578 человек, погибли 225, в том числе 19 силовиков. В ООН сообщали о тысяче раненых.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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