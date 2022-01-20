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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768669869.html
В Алма-Ате задержали людей, раздававших оружие участникам беспорядков
В Алма-Ате задержали людей, раздававших оружие участникам беспорядков - РИА Новости, 20.01.2022
В Алма-Ате задержали людей, раздававших оружие участникам беспорядков
Полицейские в Алма-Ате задержали трех молодых людей, подозреваемых в том, что они раздавали оружие участникам январских массовых беспорядков на центрально... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:27
2022-01-20T14:01
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
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АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. Полицейские в Алма-Ате задержали трех молодых людей, подозреваемых в том, что они раздавали оружие участникам январских массовых беспорядков на центрально площади города, сообщила пресс-служба МВД.По данным ведомства, это молодые мужчины 19-20 лет."Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", — рассказал заместитель начальника департамента городской полиции Берик Абильбеков.В сообщении напоминается, что процесс раздачи попал в объектив камер очевидцев, видео было опубликовано в социальных сетях. По показаниям подозреваемых, отвезти оружие на площадь их заставили неизвестные люди, вооруженные автоматами."Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами", — рассказал один из задержанных.Остальные подтвердили, что распределением занимались неизвестные."Это были люди в противогазе, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?" — сообщил один из подозреваемых.Согласно пресс-релизу, полицейские приступили к установлению личностей координаторов этой группы и истинного мотива действий задержанных.Беспорядки в КазахстанеВ первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
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в мире, казахстан, алма-ата, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
09:27 20.01.2022 (обновлено: 14:01 20.01.2022)
 
В Алма-Ате задержали людей, раздававших оружие участникам беспорядков

Полиция Алма-Аты задержала людей, раздававших оружие участникам массовых беспорядков

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкЗадержание человека сотрудниками полиции в Алма-Ате
Задержание человека сотрудниками полиции в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Задержание человека сотрудниками полиции в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 20 янв — РИА Новости. Полицейские в Алма-Ате задержали трех молодых людей, подозреваемых в том, что они раздавали оружие участникам январских массовых беспорядков на центрально площади города, сообщила пресс-служба МВД.
По данным ведомства, это молодые мужчины 19-20 лет.
"Они задержаны на территории одного из рынков города. В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Их личности мы непременно проверим на причастность к другим преступлениям", — рассказал заместитель начальника департамента городской полиции Берик Абильбеков.
В сообщении напоминается, что процесс раздачи попал в объектив камер очевидцев, видео было опубликовано в социальных сетях. По показаниям подозреваемых, отвезти оружие на площадь их заставили неизвестные люди, вооруженные автоматами.
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"Мы совершили нападение на оружейный магазин. Была группа людей, которая заставила нас это сделать. Потом половину из похищенного нами оружия они забрали себе, махали автоматами", — рассказал один из задержанных.
Остальные подтвердили, что распределением занимались неизвестные.
"Это были люди в противогазе, вооруженные автоматами и ножами. Они нам приказали быстро вынести оружие и отвезти его. Мы это делали из-за страха, на нас эти люди оказывали давление. Как тут не бояться людей с автоматами?" — сообщил один из подозреваемых.
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Беспорядки в Казахстане

В первые дни 2022 года протесты из-за роста цен на топливо в Казахстане переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, в Алма-Ате и некоторых других городах начались столкновения с силовиками и мародерство, с обеих сторон есть жертвы и пострадавшие.
На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.
Члены организации направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, власти объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, начался вывод миротворцев.
По итогам январских событий открыто 695 уголовных дел.
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