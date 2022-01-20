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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768664514.html
В Алма-Ате рассказали новые подробности попытки штурма департамента полиции
В Алма-Ате рассказали новые подробности попытки штурма департамента полиции - РИА Новости, 20.01.2022
В Алма-Ате рассказали новые подробности попытки штурма департамента полиции
Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал о новых подробности неудавшегося штурма здания департамента вооруженными преступниками в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T08:25
2022-01-20T08:25
в мире
казахстан
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
беспорядки в казахстане
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АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал о новых подробности неудавшегося штурма здания департамента вооруженными преступниками в период массовых беспорядков, в частности, о том, как в осажденное здание удалось доставить боеприпасы.Таймерденов напомнил, что атака на здание департамента полиции города и ряд районных управлений полиции была совершена вечером 5 января и в ночь на 6 января. По его словам, сотрудникам полиции было важно предотвратить штурм, потому что в зданиях находился солидный арсенал оружия."Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И, действительно, около 19:00 часов вечера (16.00 мск) к нашему зданию стали стягиваться группы вооруженных людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма. Мы уже говорили, что только на здание департамента всего за ночь было 27 атак", - рассказал Таймерденов, которого цитирует пресс-служба.По его словам, к утру у защитников здания полиции начали подходить к концу запасы боеприпасов, пополнить которые удалось благодаря помощи национальной гвардии. "Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03:00-04:00 часов ночи (00.00 - 01.00 мск) у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы", - рассказал начальник департамента полиции.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220119/kazakhstan-1768647635.html
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
08:25 20.01.2022
 
В Алма-Ате рассказали новые подробности попытки штурма департамента полиции

Глава полиции Алма-Аты рассказал новые подробности попытки штурма здания департамента

© REUTERS / Pavel MikheyevМужчина проходит мимо разрушенного здания полицейского поста в Алма-Ате
Мужчина проходит мимо разрушенного здания полицейского поста в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Мужчина проходит мимо разрушенного здания полицейского поста в Алма-Ате
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АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Начальник департамента полиции Алма-Аты Канат Таймерденов рассказал о новых подробности неудавшегося штурма здания департамента вооруженными преступниками в период массовых беспорядков, в частности, о том, как в осажденное здание удалось доставить боеприпасы.
Таймерденов напомнил, что атака на здание департамента полиции города и ряд районных управлений полиции была совершена вечером 5 января и в ночь на 6 января. По его словам, сотрудникам полиции было важно предотвратить штурм, потому что в зданиях находился солидный арсенал оружия.
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"Я связался со всеми начальниками отделов полиции и дал команду подготовиться к возможным атакам, чтобы они с личным составом закрепились на местах. И, действительно, около 19:00 часов вечера (16.00 мск) к нашему зданию стали стягиваться группы вооруженных людей. Сначала были угрозы, требования сдаться. Но после того, как они получили отказ, начались попытки штурма. Мы уже говорили, что только на здание департамента всего за ночь было 27 атак", - рассказал Таймерденов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, к утру у защитников здания полиции начали подходить к концу запасы боеприпасов, пополнить которые удалось благодаря помощи национальной гвардии. "Ближе к утру нам действительно потребовалась помощь. Где-то около 03:00-04:00 часов ночи (00.00 - 01.00 мск) у нас уже заканчивались патроны. Когда мы сообщили об этом министру, он дал команду национальной гвардии, и на бронированном спецтранспорте им удалось прорваться к нам и доставить боеприпасы", - рассказал начальник департамента полиции.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
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Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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