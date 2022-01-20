https://ria.ru/20220120/kazakhstan-1768664021.html

В Алма-Ате окажут поддержку пострадавшему от беспорядков бизнесу

В Алма-Ате окажут поддержку пострадавшему от беспорядков бизнесу - РИА Новости, 20.01.2022

В Алма-Ате окажут поддержку пострадавшему от беспорядков бизнесу

Власти Алма-Аты окажут пострадавшему в ходе массовых беспорядков малому и среднему бизнесу поддержку в виде освобождения от коммунальных и арендных платежей и... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T08:14

2022-01-20T08:14

2022-01-20T08:14

беспорядки в казахстане

казахстан

оон

жанаозен

актау

бакытжан сагинтаев

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АЛМА-АТА, 20 янв - РИА Новости. Власти Алма-Аты окажут пострадавшему в ходе массовых беспорядков малому и среднему бизнесу поддержку в виде освобождения от коммунальных и арендных платежей и льготного кредитования, сообщил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев.В ходе совещания с активом города аким напомнил, что, согласно последним данным, в городе от беспорядков пострадало порядка 1,6 тысячи субъектов бизнеса, а ущерб составил 67 миллиардов тенге (155 миллионов долларов), большая часть пострадавших относятся к категории малого и среднего бизнеса (МСБ)."Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба. Предприниматели должны направить заявления с подтверждающими документами… Для рассмотрения заявок по возмещению создается региональная комиссия, работа будет вестись в тесном взаимодействии с национальной палатой предпринимателей "Атамекен", профессиональными ассоциациями", - сказал градоначальник.Городская администрация со своей стороны дополнительно окажет пострадавшему бизнесу финансовую и нефинансовую поддержку. "Освободим пострадавшие субъекты малого и среднего бизнеса от коммунальных расходов на три месяца, освободим субъекты малого и среднего бизнеса от аренды по коммунальным объектам сроком на шесть месяцев", - сказал Сагинтаев.Он также проинформировал, что в настоящее время власти города ведут переговоры владельцами частных торговых центров о предоставлении льгот по аренде пострадавшим предпринимателям. "Большинство собственников поддержали наше обращение, подтвердили готовность освободить пострадавший бизнес от уплаты аренды", - добавил он.По словам Сагинтаева, в рамках городской программы поддержки бизнеса предпринимателям будут предложены кредиты на сумму до 10 миллионов тенге (23 тысячи долларов) на пополнение оборотных средств под 2% годовых сроком до 12 месяцев. Кроме того, предпринимателям будет предоставлена отсрочка по погашению основного долга и освобождение от штрафов и пени на срок до 180 дней перед государственными микрофинансовыми организациями.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768484886.html

https://ria.ru/20220118/kazakhstan-1768303189.html

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казахстан, оон, жанаозен, актау, бакытжан сагинтаев