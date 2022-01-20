https://ria.ru/20220120/karty-1768661536.html

Банкир спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых карт в России

Банкир спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых карт в России - РИА Новости, 20.01.2022

Банкир спрогнозировал почти полное исчезновение пластиковых карт в России

В ближайшие годы пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, рассказал РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T06:43

2022-01-20T06:43

2022-01-20T18:03

экономика

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

райффайзенбанк

россия

андрей спиваков

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В ближайшие годы пластиковые кредитные карты перестанут пользоваться популярностью, рассказал РИА Новости управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.По прогнозу эксперта, через несколько лет пластиковыми карточками продолжат пользоваться не более 15 процентов клиентов, и этот выбор будет связан не с удобством проведения операций, а с восприятием кредиток как "красивого аксессуара".В онлайн будет все больше уходить и самый объемный из кредитов — ипотека, продолжил Спиваков. Он пояснил, что сейчас главное препятствие для перехода на полностью удаленные сделки — необходимость идентификации при открытии счета для новых клиентов, а также при оформлении усиленной квалифицированной электронной подписи.При этом, добавил Спиваков, 50-70 процентов застройщиков в Москве и Московской области уже готовы к проведению удаленных сделок. Сходная картина отмечается и на рынке Санкт-Петербурга, тогда как региональные застройщики не торопятся переходить в онлайн.

https://ria.ru/20220102/pasport-1766409513.html

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экономика, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, райффайзенбанк, россия, андрей спиваков