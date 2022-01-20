https://ria.ru/20220120/indeksatsiya-1768703962.html

Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий

Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий - РИА Новости, 20.01.2022

Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий

Все пять думских фракций - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", КПРФ и "Новые люди" - готовы поддержать поправку об индексации пенсий в... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:21

2022-01-20T12:21

2022-01-20T12:21

общество

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

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партия "новые люди"

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Все пять думских фракций - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", КПРФ и "Новые люди" - готовы поддержать поправку об индексации пенсий в России на 8,6% в 2022 году, которую рассмотрят на пленарном заседании в четверг.Президент России Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство внесло соответствующее предложение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 рубля."Начнет действовать он уже с 1 января этого года, то есть задним числом. Ему будет придана обратная сила для того, чтобы весь год индексация пенсии в среднем составила 8,6%. Это потребует дополнительных средств в размере 172 миллиарда рублей. Такие средства мы поправками в бюджет Пенсионного фонда в ближайшее время заложим", - сказал журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, он рассчитывает, что законопроект будет принят и поддержан всеми фракциями.Готова проголосовать за принятие инициативы и "Справедливая Россия – За правду". "Естественно, фракция поддержит поправку, потому что индексация более чем на уровень инфляции - это то, что нужно. Но не могу не сказать, что мы все ждем, когда руки дойдут и до работающих пенсионеров, индексация пенсий которых гарантирована конституцией", - сказал руководитель фракции Сергей Миронов.ЛДПР также планирует поддержать законопроект. "Фракция ЛДПР это поддержит. Это надо было сделать еще в декабре или в ноябре, когда шел бюджетный процесс. Мы тогда подчеркивали, что заложенные индексы ниже уровня прогнозной инфляции, что недопустимо в соответствии с нормами, отраженными в конституции", - отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.Коммунисты в свою очередь тоже выразили поддержку инициативе. "Мы давно настаивали и считаем, что надо индексировать реальные инфляции", - заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.Кроме этого, такой позиции придерживаются и "Новые люди". "Да, мы, конечно, поддержим этот законопроект", - сказал член фракции Александр Демин.

https://ria.ru/20220119/pensii-1768497915.html

https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html

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общество, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"