Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/indeksatsiya-1768703962.html
Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий
Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий - РИА Новости, 20.01.2022
Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий
Все пять думских фракций - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", КПРФ и "Новые люди" - готовы поддержать поправку об индексации пенсий в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:21
2022-01-20T12:21
общество
единая россия
госдума рф
кпрф
лдпр
россия
партия "новые люди"
партия "справедливая россия - за правду"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_0:63:3130:1824_1920x0_80_0_0_398154f545a09e8681dd157c1b21707a.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Все пять думских фракций - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", КПРФ и "Новые люди" - готовы поддержать поправку об индексации пенсий в России на 8,6% в 2022 году, которую рассмотрят на пленарном заседании в четверг.Президент России Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство внесло соответствующее предложение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 рубля."Начнет действовать он уже с 1 января этого года, то есть задним числом. Ему будет придана обратная сила для того, чтобы весь год индексация пенсии в среднем составила 8,6%. Это потребует дополнительных средств в размере 172 миллиарда рублей. Такие средства мы поправками в бюджет Пенсионного фонда в ближайшее время заложим", - сказал журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, он рассчитывает, что законопроект будет принят и поддержан всеми фракциями.Готова проголосовать за принятие инициативы и "Справедливая Россия – За правду". "Естественно, фракция поддержит поправку, потому что индексация более чем на уровень инфляции - это то, что нужно. Но не могу не сказать, что мы все ждем, когда руки дойдут и до работающих пенсионеров, индексация пенсий которых гарантирована конституцией", - сказал руководитель фракции Сергей Миронов.ЛДПР также планирует поддержать законопроект. "Фракция ЛДПР это поддержит. Это надо было сделать еще в декабре или в ноябре, когда шел бюджетный процесс. Мы тогда подчеркивали, что заложенные индексы ниже уровня прогнозной инфляции, что недопустимо в соответствии с нормами, отраженными в конституции", - отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.Коммунисты в свою очередь тоже выразили поддержку инициативе. "Мы давно настаивали и считаем, что надо индексировать реальные инфляции", - заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.Кроме этого, такой позиции придерживаются и "Новые люди". "Да, мы, конечно, поддержим этот законопроект", - сказал член фракции Александр Демин.
https://ria.ru/20220119/pensii-1768497915.html
https://ria.ru/20220113/pensii-1767584420.html
https://ria.ru/20220112/indeksatsiya-1767496289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0e/1763695498_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_88de116effcd79768cca217926020efb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, россия, партия "новые люди", партия "справедливая россия - за правду"
12:21 20.01.2022
 
Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать индексацию пенсий

Все фракции Госдумы заявили о готовности поддержать поправку об индексации пенсий на 8,6%

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Перейти в фотобанк
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Все пять думских фракций - "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду", КПРФ и "Новые люди" - готовы поддержать поправку об индексации пенсий в России на 8,6% в 2022 году, которую рассмотрят на пленарном заседании в четверг.
Президент России Владимир Путин поручил кабмину в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%. Правительство внесло соответствующее предложение в виде поправок к законопроекту о социальной пенсии представителям малочисленных народов Севера, который прошел первое чтение. Как отметил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, после индексации средний размер страховой пенсии по старости в текущем году составит 18 984 рубля.
Пенсионерка - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
Вчера, 10:17
Комитет Госдумы по труду одобрил поправку об индексации пенсий на 8,6%
"Начнет действовать он уже с 1 января этого года, то есть задним числом. Ему будет придана обратная сила для того, чтобы весь год индексация пенсии в среднем составила 8,6%. Это потребует дополнительных средств в размере 172 миллиарда рублей. Такие средства мы поправками в бюджет Пенсионного фонда в ближайшее время заложим", - сказал журналистам замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев. По его словам, он рассчитывает, что законопроект будет принят и поддержан всеми фракциями.
Готова проголосовать за принятие инициативы и "Справедливая Россия – За правду". "Естественно, фракция поддержит поправку, потому что индексация более чем на уровень инфляции - это то, что нужно. Но не могу не сказать, что мы все ждем, когда руки дойдут и до работающих пенсионеров, индексация пенсий которых гарантирована конституцией", - сказал руководитель фракции Сергей Миронов.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 03:15
Экономист напомнила о пенсионных новациях с января 2022 года
ЛДПР также планирует поддержать законопроект. "Фракция ЛДПР это поддержит. Это надо было сделать еще в декабре или в ноябре, когда шел бюджетный процесс. Мы тогда подчеркивали, что заложенные индексы ниже уровня прогнозной инфляции, что недопустимо в соответствии с нормами, отраженными в конституции", - отметил замруководителя фракции Ярослав Нилов.
Коммунисты в свою очередь тоже выразили поддержку инициативе. "Мы давно настаивали и считаем, что надо индексировать реальные инфляции", - заявил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.
Кроме этого, такой позиции придерживаются и "Новые люди". "Да, мы, конечно, поддержим этот законопроект", - сказал член фракции Александр Демин.
Путин предложил проиндексировать пенсии выше инфляции
12 января, 14:22
ГД намерена оперативно рассмотреть закон об индексации пенсий выше инфляции
 
ОбществоЕдиная РоссияГосдума РФКПРФЛДПРРоссияПартия "Новые люди"Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
Лента новостейМолния
МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША обвинили белорусских чиновников в сговоре для посадки самолета RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили Донбасс