https://ria.ru/20220120/gaz-1768824162.html

На Украине заявили о допуске к сертификации "Северного потока — 2"

На Украине заявили о допуске к сертификации "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.01.2022

На Украине заявили о допуске к сертификации "Северного потока — 2"

Украина будет привлечена к процессу сертификации газопровода "Северный поток — 2", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко во время визита в Брюссель... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T22:29

2022-01-20T22:29

2022-01-20T22:29

в мире

украина

еврокомиссия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761765928_0:311:2730:1847_1920x0_80_0_0_4f605bea2afec5a871100b51d918fe07.jpg

КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украина будет привлечена к процессу сертификации газопровода "Северный поток — 2", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко во время визита в Брюссель в четверг."Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока — 2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы получили сегодня, за что я очень благодарен нашим партнерам", - сказал Галущенко в эфире телеканала "Рада"."Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.

https://ria.ru/20220119/potok-1768473780.html

https://ria.ru/20220115/potok-1767947518.html

украина

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, еврокомиссия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag