На Украине заявили о допуске к сертификации "Северного потока — 2"
Министр энергетики Украины Галущенко: Киев допустили к сертификации "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПрокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2" около Любмина
КИЕВ, 20 янв - РИА Новости. Украина будет привлечена к процессу сертификации газопровода "Северный поток — 2", заявил министр энергетики страны Герман Галущенко во время визита в Брюссель в четверг.
"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока — 2", когда этот вопрос дойдет до Еврокомиссии. Это официальная позиция, которую мы получили сегодня, за что я очень благодарен нашим партнерам", - сказал Галущенко в эфире телеканала "Рада".
"Северный поток — 2" - новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Он начинается в районе Усть-Луги Ленинградской области, проходит через Балтийское море и выходит на территории Германии в районе Грайфсвальда. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – "Газпромом".
Строительство газопровода длилось три года и 10 сентября 2021 года было завершено. Сейчас обе нитки заполнены техническим газом, "Северный поток 2" готов к вводу. Однако Германия приостановила процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве оператора, чтобы компания провела реорганизацию в соответствии с законодательством страны. Сейчас нужно создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию уже от её лица. В середине декабря 2021 года глава регулятора - Федерального сетевого агентства Германии (BNA) - Йохен Хоманн заявил, что ожидает решения по "Северному потоку 2" не ранее начала второй половины 2022 года.
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