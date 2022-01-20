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"Молдовагаз" обязали расплатиться с "Газпромом" до конца дня
"Молдовагаз" обязали расплатиться с "Газпромом" до конца дня - РИА Новости, 20.01.2022
"Молдовагаз" обязали расплатиться с "Газпромом" до конца дня
Молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня заплатить "Газпрому" за поставленное сырье, об этом говорится в... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:33
2022-01-20T17:17
молдавия
газпром
молдовагаз
экономика
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня заплатить "Газпрому" за поставленное сырье, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.Из документа следует, что Министерство труда и социальной защиты авансом переведет молдавской компании 26 миллионов долларов, предназначенных для компенсации роста тарифа для бытовых потребителей с января по март. Минфин проведет транзакцию как только получит необходимые документы. Кроме того, "Молдовагаз" до 30 марта освободили от уплаты НДС на сумму, превышающую 8,4 миллиона долларов."Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Как заявил 18 января глава компании Вадим Чебан, общий долг составляет 63 миллиона долларов, из них погасить удалось 23, а к четвергу Кишинев собирался закрыть еще 15 миллионов. На оставшиеся 25 миллионов долларов "Молдовагаз" просил отсрочку до конца месяца, так как "все банки отказались предоставить нам кредит".В свою очередь, российский концерн предупредил, что может прекратить поставки с 21 января. Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь импортеру погасить платеж вовремя.В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы били исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.
https://ria.ru/20220120/moldaviya-1768736514.html
https://ria.ru/20220111/tarif-1767422569.html
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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика
15:33 20.01.2022 (обновлено: 17:17 20.01.2022)
 
"Молдовагаз" обязали расплатиться с "Газпромом" до конца дня

Комиссия по ЧС обязала "Молдовагаз" до конца дня расплатиться с "Газпромом"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 20 янв — РИА Новости. Молдавская комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала компанию "Молдовагаз" до конца дня заплатить "Газпрому" за поставленное сырье, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.
"Молдовагаз" обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года "Газпрому" 50% стоимости объема природного газа за январь", — указано в опубликованном решении.
Из документа следует, что Министерство труда и социальной защиты авансом переведет молдавской компании 26 миллионов долларов, предназначенных для компенсации роста тарифа для бытовых потребителей с января по март. Минфин проведет транзакцию как только получит необходимые документы.
Кроме того, "Молдовагаз" до 30 марта освободили от уплаты НДС на сумму, превышающую 8,4 миллиона долларов.
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"Молдовагаз" в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа "Газпрому", поскольку закупочная цена выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. Как заявил 18 января глава компании Вадим Чебан, общий долг составляет 63 миллиона долларов, из них погасить удалось 23, а к четвергу Кишинев собирался закрыть еще 15 миллионов. На оставшиеся 25 миллионов долларов "Молдовагаз" просил отсрочку до конца месяца, так как "все банки отказались предоставить нам кредит".
В свою очередь, российский концерн предупредил, что может прекратить поставки с 21 января. Правительство Молдавии попросило парламент ввести режим ЧП из-за газового кризиса на 60 дней, чтобы получить возможность помочь импортеру погасить платеж вовремя.
В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешали накопленные Кишиневом долги. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.
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Условия оказались выгодными для Молдавии — цена составила примерно 430 долларов за тысячу кубометров, тогда как на рынке фьючерсы били исторические рекорды. "Газпром" отмечал, что с учетом ситуации решил подписать документ практически на условиях молдавской стороны, но только при стопроцентной оплате текущих платежей.
Уже через месяц у Кишинева возникли проблемы со своевременным перечислением 74 миллионов долларов за газ, полученный в октябре. Для того чтобы погасить долг, в госбюджет срочно внесли поправки.
С 1 февраля тариф на газ снова может вырасти, вслед за этим увеличится и стоимость отопления.
Компанию "Молдовагаз" создали в 1999 году для поставок природного газа в республику. ПАО "Газпром" владеет в ней 50% акций, еще 35,3% принадлежат правительству Молдавии.
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