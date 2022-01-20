09:15 20.01.2022 (обновлено: 09:38 20.01.2022)
Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году
Российский несырьевой экспорт в 2021 году побил рекорд и превысил 191 миллиард долларов
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия за 2021 год существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"По итогам января-ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиарда долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом", — рассказала она.
Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.
Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.
Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.
Основными импортерами российской продукции стали Китай — 15,6 миллиарда долларов, Казахстан — 14,4 миллиарда долларов, Белоруссия — 11,4 миллиарда долларов, Турция — 10,9 миллиарда долларов, США — 7,9 миллиарда долларов.