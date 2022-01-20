Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/eksport-1768668554.html
Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году
Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2022
Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году
Россия за 2021 год существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:15
2022-01-20T09:38
экономика
сша
белоруссия
российский экспортный центр
вероника никишина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7112eeebbdf4b3a1c59074d15b08dccb.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия за 2021 год существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.Основными импортерами российской продукции стали Китай — 15,6 миллиарда долларов, Казахстан — 14,4 миллиарда долларов, Белоруссия — 11,4 миллиарда долларов, Турция — 10,9 миллиарда долларов, США — 7,9 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220113/vodorod-1767712069.html
сша
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_a9fc93382ee3c7b5284b93b6098cac4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, белоруссия, российский экспортный центр, вероника никишина, россия
09:15 20.01.2022 (обновлено: 09:38 20.01.2022)
 
Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году

Российский несырьевой экспорт в 2021 году побил рекорд и превысил 191 миллиард долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия за 2021 год существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"По итогам января-ноября 2021 года несырьевой неэнергетический экспорт России составил 170,5 миллиарда долларов, а по результатам целого года мы оцениваем рост ННЭ в 36%, до более чем 191 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом", — рассказала она.
Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.
Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.
Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.
Основными импортерами российской продукции стали Китай — 15,6 миллиарда долларов, Казахстан — 14,4 миллиарда долларов, Белоруссия — 11,4 миллиарда долларов, Турция — 10,9 миллиарда долларов, США — 7,9 миллиарда долларов.
Стенд, посвященный водородной энергетике, на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 17:42
Экспорт водорода может достигнуть 40 миллиардов долларов к 2030 году
 
ЭкономикаСШАБелоруссияРоссийский экспортный центрВероника НикишинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращения
00:44США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
Лента новостейМолния
МВД Дагестана проверило школы в Махачкале после анонимного обращенияСША выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили Донбасс