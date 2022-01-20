https://ria.ru/20220120/eksport-1768668554.html

Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году

Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году - РИА Новости, 20.01.2022

Россия установила рекорд по несырьевому экспорту в 2021 году

Россия за 2021 год существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:15

2022-01-20T09:15

2022-01-20T09:38

экономика

сша

белоруссия

российский экспортный центр

вероника никишина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764920011_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_7112eeebbdf4b3a1c59074d15b08dccb.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Россия за 2021 год существенно нарастила несырьевой неэнергетический экспорт, сообщила журналистам глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.Рост отмечен практически во всех товарных сегментах, но наиболее масштабным он получился по черным и цветным металлам, удобрениям, продукции деревообработки, химическим веществам, пластмассам и энергооборудованию.Никишина добавила, что пандемия создала новые возможности для отечественных производителей, чтобы выйти на глобальные рынки и закрепиться на них.Аналитический центр группы РЭЦ за 11 месяцев 2021 года фиксирует положительную динамику по всем основным отраслям: так, экспорт химической промышленности увеличился на 54%, металлургии — на 52%, ЛПК — на 43%, машиностроения — на 31%, продовольствия — на 23%.Основными импортерами российской продукции стали Китай — 15,6 миллиарда долларов, Казахстан — 14,4 миллиарда долларов, Белоруссия — 11,4 миллиарда долларов, Турция — 10,9 миллиарда долларов, США — 7,9 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220113/vodorod-1767712069.html

сша

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, белоруссия, российский экспортный центр, вероника никишина, россия