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Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ

Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022

Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ

Родившаяся в декабре 2021 года дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переболела коронавирусом, болезнь протекала тяжело, но сейчас седьмой... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:25

2022-01-20T10:25

2022-01-20T10:44

распространение коронавируса

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борис джонсон

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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Родившаяся в декабре 2021 года дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переболела коронавирусом, болезнь протекала тяжело, но сейчас седьмой ребенок Джонсона идет на поправку, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.Как сообщили РИА Новости в канцелярии премьера, ранее Джонсон отменил визит в центр вакцинации в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из членов семьи. Тогда не сообщалось, кто именно заразился коронавирусом в семье премьера.В то же время, по словам источника Daily Mail, дочь премьера Роми Айрис Шарлотта, которая заболела COVID в возрасте пяти недель, перенесла болезнь "довольно тяжело", но тем не менее она уже "идет на поправку".Джонсон стал отцом в седьмой раз после того, как его супруга Кэрри Саймондс родила дочь 9 декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220117/velikobritaniya-1768129771.html

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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19