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Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ
Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.01.2022
Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ
Родившаяся в декабре 2021 года дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переболела коронавирусом, болезнь протекала тяжело, но сейчас седьмой... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:25
2022-01-20T10:25
2022-01-20T10:44
распространение коронавируса
в мире
великобритания
борис джонсон
коронавирус covid-19
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ЛОНДОН, 20 янв - РИА Новости. Родившаяся в декабре 2021 года дочь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона переболела коронавирусом, болезнь протекала тяжело, но сейчас седьмой ребенок Джонсона идет на поправку, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник.Как сообщили РИА Новости в канцелярии премьера, ранее Джонсон отменил визит в центр вакцинации в связи с положительным результатом теста на коронавирус у одного из членов семьи. Тогда не сообщалось, кто именно заразился коронавирусом в семье премьера.В то же время, по словам источника Daily Mail, дочь премьера Роми Айрис Шарлотта, которая заболела COVID в возрасте пяти недель, перенесла болезнь "довольно тяжело", но тем не менее она уже "идет на поправку".Джонсон стал отцом в седьмой раз после того, как его супруга Кэрри Саймондс родила дочь 9 декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220117/velikobritaniya-1768129771.html
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в мире, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19
10:25 20.01.2022 (обновлено: 10:44 20.01.2022)
Младшая дочь Джонсона заболела СOVID-19 в тяжелой форме, сообщили СМИ
Daily Mail: дочь Бориса Джонсона в возрасте пяти недель заболела COVID-19 в тяжелой форме