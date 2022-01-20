https://ria.ru/20220120/dzhonson-1768667167.html

Джонсону может грозить отставка с поста премьера, считает эксперт

Джонсону может грозить отставка с поста премьера, считает эксперт - РИА Новости, 20.01.2022

Джонсону может грозить отставка с поста премьера, считает эксперт

Результаты расследования внутри британской партии консерваторов ситуации с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдаунов могут привести к вотуму недоверия... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:06

2022-01-20T09:06

2022-01-20T09:06

в мире

великобритания

англия

борис джонсон

лиз трасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768155013_0:213:3262:2048_1920x0_80_0_0_871c23043d0d3f336a6b08f21f571799.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Результаты расследования внутри британской партии консерваторов ситуации с вечеринками на Даунинг-стрит во время локдаунов могут привести к вотуму недоверия лидеру партии Борису Джонсону и его отставке с поста премьер-министра, заявил РИА Новости бывший высокопоставленный госслужащий ЕС и эксперт по британской политике Фрэнсис Джон Коул."Нынешняя ситуация очень плоха для Бориса Джонсона. Для этого есть много причин, но хуже всего, вероятно, то, что он согласился на внутреннее расследование внутри Консервативной партии, возглавляемое депутатом парламента и высокопоставленным государственным служащим Сью Грей, которая должна представить свои выводы к пятнице на этой неделе… Борис, вероятно, не переживет дознания. Его обвиняют во лжи. В последние несколько дней он чуть не плакал, когда представлял свои извинения королеве. Похоже, он не владеет ситуацией", - считает Коул.По его словам, Консервативная партия Великобритании довольно архаична в своих внутренних правилах, одно из которых заключается в том, что только 54 письма, отправленные членами парламента-консерваторами (а их более 300), могут вызвать внутреннее расследование, что и было достигнуто. "Ожидается, что результатом (расследования – ред.) станет вотум недоверия лидеру партии Борису Джонсону, который затем должен уйти с поста лидера партии и автоматически с поста премьер-министра, так что ближайшее будущее для премьер-министра довольно мрачное", - сказал эксперт.По его мнению, внутри Консервативной партии оппозиция Джонсону сформировалась прежде всего среди новых депутатов парламента, которым премьер обещал выровнять депрессивные регионы на севере Англии и финансировать экономическое развитие. "Джонсон обладает большой харизмой, он очень грамотен и обладает блестящей оксфордской классической культурой, но иногда у него бывают плохие суждения. Он, вероятно, слишком много доверял своей молодой жене, которая является крайним либералом, очень увлеченным экологическими тезисами, которые не соответствуют Консервативной партии. Борис также слишком много доверял своему другу Доминику Каммингсу (бывший главный советник Джонсона – ред.)", - указал Коул.Эксперт добавил, что сейчас Каммингс активно продвигает молодого канцлера казначейства Риши Сунака, который лучше всего подходит для партии, чтобы сменить Джонсона, если до этого дойдет. Помимо Сунака, по его словам, в списке кандидатов на смену Джонсону фигурируют глава МИД Лиз Трасс, глава МВД Прити Пател, замглавы МИД Джеймс Клеверли и другие.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять премьерское кресло из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Британские СМИ сообщают, что ряд британских парламентариев из Консервативной партии готовятся объявить вотум недоверия премьеру.Сообщения, что в правительственной резиденции проводились вечеринки во время национального локдауна, появились еще в декабре прошлого года. Однако за последние дни скандал набрал обороты, когда стало известно о других массовых празднествах. Премьер был вынужден принести публичные извинения в парламенте за то, что присутствовал на одном из мероприятий 20 мая 2020 года, Джонсон заявил, что считал мероприятие рабочим. Оппозиция требует его отставки.Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Британии еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. В пятницу кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.Сейчас вечеринки, проведенные в нарушение правил, расследует старшая госслужащая Сью Грей.

https://ria.ru/20220119/dzhonson-1768566252.html

https://ria.ru/20220115/dzhonson-1767944683.html

великобритания

англия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, англия, борис джонсон, лиз трасс