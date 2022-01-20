Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России
Сенатор Джабаров: запрет для банков в России иметь дело с долларом больше бы ударил по США
Денежные купюры.
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запрет для российских банков иметь дело с долларом больше бы ударил по самим США, так как крупные державы мира, в первую очередь, Китай, откажутся от этой валюты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.
"Запрет иметь дело с долларом будет страшен в первую очередь для самих США. Все мировые державы задумаются, выгодно ли для них вкладывать в эту валюту, если в любой момент их банки могут потерять возможность с ним работать. И в первую очередь, это будет КНР", - заявил Джабаров.
По его мнению, американская экономика находится в таком состоянии, что не сможет позволить себе такие антироссийские санкции.
"Очевидно, что подобные заявления Байдену готовят политики, но их не видят экономисты", - сказал сенатор.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.