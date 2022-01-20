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Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России
Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России - РИА Новости, 20.01.2022
Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России
Запрет для российских банков иметь дело с долларом больше бы ударил по самим США, так как крупные державы мира, в первую очередь, Китай, откажутся от этой... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:33
2022-01-20T10:33
в мире
сша
китай
дмитрий песков
джо байден
нато
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запрет для российских банков иметь дело с долларом больше бы ударил по самим США, так как крупные державы мира, в первую очередь, Китай, откажутся от этой валюты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом."Запрет иметь дело с долларом будет страшен в первую очередь для самих США. Все мировые державы задумаются, выгодно ли для них вкладывать в эту валюту, если в любой момент их банки могут потерять возможность с ним работать. И в первую очередь, это будет КНР", - заявил Джабаров.По его мнению, американская экономика находится в таком состоянии, что не сможет позволить себе такие антироссийские санкции."Очевидно, что подобные заявления Байдену готовят политики, но их не видят экономисты", - сказал сенатор.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220120/bayden-1768675985.html
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в мире, сша, китай, дмитрий песков, джо байден, нато, совет федерации рф, владимир джабаров, россия
10:33 20.01.2022
 
Сенатор ответил на угрозы Байдена запретить операции в долларах для России

Сенатор Джабаров: запрет для банков в России иметь дело с долларом больше бы ударил по США

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Запрет для российских банков иметь дело с долларом больше бы ударил по самим США, так как крупные державы мира, в первую очередь, Китай, откажутся от этой валюты, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины российские банки не смогут проводить операции с долларом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Байден использует доллар как санкционное оружие, заявили в Госдуме
"Запрет иметь дело с долларом будет страшен в первую очередь для самих США. Все мировые державы задумаются, выгодно ли для них вкладывать в эту валюту, если в любой момент их банки могут потерять возможность с ним работать. И в первую очередь, это будет КНР", - заявил Джабаров.
По его мнению, американская экономика находится в таком состоянии, что не сможет позволить себе такие антироссийские санкции.
"Очевидно, что подобные заявления Байдену готовят политики, но их не видят экономисты", - сказал сенатор.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. 19 января 2022 - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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Американцы высмеяли предсказание Байдена по России и Украине
 
В миреСШАКитайДмитрий ПесковДжо БайденНАТОСовет Федерации РФВладимир ДжабаровРоссия
 
 
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