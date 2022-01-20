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Вторую смену всех барнаульских школ перевели на дистант
Вторую смену всех барнаульских школ перевели на дистант - РИА Новости, 20.01.2022
Вторую смену всех барнаульских школ перевели на дистант
Вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистант из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Алтайского края. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T11:31
2022-01-20T11:31
2022-01-20T11:47
происшествия
барнаул
ложные сообщения о минировании зданий
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БАРНАУЛ, 20 янв - РИА Новости. Вторую смену всех школ Барнаула перевели на дистант из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Алтайского края."Двадцатого января на адрес электронной почты администрации Центрального района г. Барнаула поступило анонимное сообщение о минировании школ краевой столицы. Руководство всех образовательных учреждений было оперативно проинформировано, выполнены мероприятия по эвакуации учащихся и персонала. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант", - говорится в сообщении.Всего в Барнауле работают более 80 школ. В четверг сообщения о "минировании" также поступали в учебные учреждения Тюмени, Челябинска, Южно-Сахалинска и Магадана.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, барнаул, ложные сообщения о минировании зданий, алтайский край
11:31 20.01.2022 (обновлено: 11:47 20.01.2022)
Вторую смену всех барнаульских школ перевели на дистант
Вторую смену всех барнаульских школ перевели на дистант из-за сообщений о "минировании"
БАРНАУЛ, 20 янв - РИА Новости.
Вторую смену всех школ Барнаула
перевели на дистант из-за анонимного сообщения о "минировании", сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Алтайского края
.
"Двадцатого января на адрес электронной почты администрации Центрального района г. Барнаула поступило анонимное сообщение о минировании школ краевой столицы. Руководство всех образовательных учреждений было оперативно проинформировано, выполнены мероприятия по эвакуации учащихся и персонала. Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Часть школ на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант", - говорится в сообщении.
Всего в Барнауле работают более 80 школ. В четверг сообщения о "минировании" также поступали в учебные учреждения Тюмени, Челябинска, Южно-Сахалинска и Магадана.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.