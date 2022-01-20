Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
Байден: Финляндия и Швеция не просили о вступлении в НАТО, но их заботит безопасность в ЕС
Стокгольм, Швеция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Швеция и Финляндия не изъявляли желания вступить в НАТО, однако заявили США о своей озабоченности в связи с ситуацией по безопасности в Европе, заявил президент США Джо Байден.
"Мы говорим о беспокойстве со стороны Швеции и Финляндии по поводу действий России. Последнее, чего хотела бы Россия, это чтобы Швеция и Финляндия изменили свой статус", — сказал Байден на пресс-конференции, предваряющей годовщину его пребывания на посту главы государства.
Байден подчеркнул, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО.
"Они не сказали, что намерены это делать. Однако они говорят о том, что происходит, и как агрессивно себя ведет Россия", — добавил американский лидер.
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.