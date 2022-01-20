Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/deystviya-1768653486.html
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден - РИА Новости, 20.01.2022
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден
Швеция и Финляндия не изъявляли желания вступить в НАТО, однако заявили США о своей озабоченности в связи с ситуацией по безопасности в Европе, заявил президент РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T01:18
2022-01-20T01:18
в мире
сша
финляндия
швеция
дмитрий песков
джо байден
нато
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c4f87d9d1e611a0c60ec20e5bd1078a2.jpg
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Швеция и Финляндия не изъявляли желания вступить в НАТО, однако заявили США о своей озабоченности в связи с ситуацией по безопасности в Европе, заявил президент США Джо Байден.Байден подчеркнул, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО."Они не сказали, что намерены это делать. Однако они говорят о том, что происходит, и как агрессивно себя ведет Россия", — добавил американский лидер.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.
https://ria.ru/20220120/voennye-1768653313.html
https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html
сша
финляндия
швеция
вашингтон
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8675c3cd61e85a69f0d21dbd7cbfabf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, финляндия, швеция, дмитрий песков, джо байден, нато, сергей лавров, йенс шпан, вашингтон, россия
01:18 20.01.2022
 
Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден

Байден: Финляндия и Швеция не просили о вступлении в НАТО, но их заботит безопасность в ЕС

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Стокгольм, Швеция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Швеция и Финляндия не изъявляли желания вступить в НАТО, однако заявили США о своей озабоченности в связи с ситуацией по безопасности в Европе, заявил президент США Джо Байден.

"Мы говорим о беспокойстве со стороны Швеции и Финляндии по поводу действий России. Последнее, чего хотела бы Россия, это чтобы Швеция и Финляндия изменили свой статус", — сказал Байден на пресс-конференции, предваряющей годовщину его пребывания на посту главы государства.

Байден подчеркнул, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО.
"Они не сказали, что намерены это делать. Однако они говорят о том, что происходит, и как агрессивно себя ведет Россия", — добавил американский лидер.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
01:14
Байден заявил, что США не станут сокращать военное присутствие в Европе
Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
00:58
Байден оценил вероятность вступления Украины в НАТО
 
В миреСШАФинляндияШвецияДмитрий ПесковДжо БайденНАТОСергей ЛавровЙенс ШпанВашингтонРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
22:58СМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger
Лента новостейМолния
США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили ДонбассСМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger