https://ria.ru/20220120/deystviya-1768653486.html

Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден

Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден - РИА Новости, 20.01.2022

Финляндия и Швеция обеспокоены действиями России, заявил Байден

Швеция и Финляндия не изъявляли желания вступить в НАТО, однако заявили США о своей озабоченности в связи с ситуацией по безопасности в Европе, заявил президент РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T01:18

2022-01-20T01:18

2022-01-20T01:18

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ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости. Швеция и Финляндия не изъявляли желания вступить в НАТО, однако заявили США о своей озабоченности в связи с ситуацией по безопасности в Европе, заявил президент США Джо Байден.Байден подчеркнул, что ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не изъявляли желания присоединиться к НАТО."Они не сказали, что намерены это делать. Однако они говорят о том, что происходит, и как агрессивно себя ведет Россия", — добавил американский лидер.Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил ранее, что Швеция и Финляндия во-многом соответствуют оборонным стандартам НАТО, и, в случае их соответствующего политического решения, могут быстро присоединиться к НАТО.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что Российская Федерация не понимает призыва в свой адрес к деэскалации на фоне звучавших со стороны именно НАТО слов о расширении, просьб об увеличении контингента. Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Москва уважает суверенитет Финляндии и Швеции, но его не уважают те, кто хочет спровоцировать вступление этих стран в НАТО.

https://ria.ru/20220120/voennye-1768653313.html

https://ria.ru/20220120/ukraina-1768652655.html

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швеция

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в мире, сша, финляндия, швеция, дмитрий песков, джо байден, нато, сергей лавров, йенс шпан, вашингтон, россия