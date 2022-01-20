https://ria.ru/20220120/chuvashiya-1768733070.html

В Чувашии поставщик назвал причину крохотных порций школьных обедов

В Чувашии поставщик назвал причину крохотных порций школьных обедов - РИА Новости, 20.01.2022

В Чувашии поставщик назвал причину крохотных порций школьных обедов

Причиной крошечных порций салата из нескольких кусочков овощей, выданных детям в школьной столовой в Новочебоксарске, является крайне низкая стоимость питания... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:24

2022-01-20T14:24

2022-01-20T14:24

общество

чебоксары

новочебоксарск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 янв - РИА Новости. Причиной крошечных порций салата из нескольких кусочков овощей, выданных детям в школьной столовой в Новочебоксарске, является крайне низкая стоимость питания учеников, заявили РИА Новости в компании, предоставляющей школьные обеды.Фотографии салата, состоящего из трех кусочков помидора и двух кусочков огурца, снятые в столовой школы №12 Новочебоксарска, были опубликованы в группе "Про Город Чебоксары. Новочебоксарск" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях читатели иронизируют, что такой порцией наелись бы разве что Дюймовочка или Мальчик-с-пальчик. После публикаций в СМИ министерство образования Чувашии организовало проверку в школьной столовой.Как сообщил РИА Новости поставщик школьных обедов ООО "Валдай", сразу после обнародования сведений о размерах порций руководство фирмы взяло объяснительную у завпроизводством школьной столовой. Та объяснила, что "отпускала салаты согласно меню"."Вес порции идет согласно меню... На тот момент порция была 31 грамм. Все упирается в стоимость – продукты очень сильно подорожали. На сколько мы имеем возможность – сколько салата в граммах дать детям – столько и даем, исходя из стоимости питания", - заявила и.о. гендиректора ООО "Валдай" Валентина Рябкина.По ее словам, для учеников начальной школы обед стоит 55 рублей 60 копеек, для старшеклассников – 56 рублей без первого блюда, 58 рублей – с первым блюдом. "Нам ничего не компенсируют, родители платят эту сумму и все", - сказала руководитель комбината питания.В министерстве образования Чувашии РИА Новости подтвердили эти цифры. "У нас первые-четвертые классы питаются за счет федерального бюджета – стоимость 55 рублей 60 копеек. Кроме того, в соответствии с постановлением кабмина Чувашии, утверждена категория детей, которые обеспечены льготным двухразовым питанием – это дети из многодетных и малоимущих семей, обучающиеся в 5-11-х классах. Стоимость данного питания 81 рубль 55 копеек. Это завтрак и обед. Остальные дети, если не относятся к льготным категориям, питаются самостоятельно. В Чебоксарах обед 60 рублей, завтрак – 25. В Новочебоксарске примерно столько же", - рассказала специалист министерства Наталья Яргунина.В свою очередь в прокуратуре Чувашии РИА Новости сообщили, что надзорное ведомство Новочебоксарска проводит проверку вместе с компетентными органами, выясняя, почему в школах такие маленькие порции. "В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220119/shkola-1768595090.html

https://ria.ru/20220119/deti-1768537414.html

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общество, чебоксары, новочебоксарск