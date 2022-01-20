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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220120/buzova-1768679359.html
"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой
"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой - РИА Новости, 20.01.2022
"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой
В социальных сетях пользователи раскритиковали новый трек Ольги Бузовой. Композицию "Не буди во мне зверя" певица приурочила к своему дню рождения. Артистке... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T10:36
2022-01-20T10:36
шоубиз
знаменитости
ольга бузова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали новый трек Ольги Бузовой. Композицию "Не буди во мне зверя" певица приурочила к своему дню рождения. Артистке исполнилось 36 лет.В комментариях артистке посоветовали перестать искажать голос, а также сменить композитора.Некоторые намекнули Ольге на пристрастие к алкоголю.Поводом для новых слухов об употреблении звездой спиртных напитков стал недавний инцидент в Куршевеле. Клава Кока засняла Бузову на видео – тогда ведущая вела себя странно. В социальных сетях предположили, что Ольга была в состоянии алкогольного опьянения.
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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес
10:36 20.01.2022
 
"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой

В Сети раскритиковали новую песню Бузовой "Не буди во мне зверя"

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали новый трек Ольги Бузовой. Композицию "Не буди во мне зверя" певица приурочила к своему дню рождения. Артистке исполнилось 36 лет.

"Не буди во мне зверя, а не то твоя киска станет пантерой. По традиции выпускаю песню в свой день рождения", – написала звезда.

В комментариях артистке посоветовали перестать искажать голос, а также сменить композитора.

"Смени композитора – это слушать невозможно", "Оль, кто тебе эту фигню написал?", "Зачем так сильно обрабатывать голос, слушать невозможно, режет по ушам прям", "Посмешище просто", – написали пользователи.

Некоторые намекнули Ольге на пристрастие к алкоголю.

"Не пиши тексты под градусом", – отметил комментатор.

Поводом для новых слухов об употреблении звездой спиртных напитков стал недавний инцидент в Куршевеле. Клава Кока засняла Бузову на видео – тогда ведущая вела себя странно. В социальных сетях предположили, что Ольга была в состоянии алкогольного опьянения.
Певица Клава Кока на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21 - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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