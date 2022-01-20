"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой
В Сети раскритиковали новую песню Бузовой "Не буди во мне зверя"
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали новый трек Ольги Бузовой. Композицию "Не буди во мне зверя" певица приурочила к своему дню рождения. Артистке исполнилось 36 лет.
"Не буди во мне зверя, а не то твоя киска станет пантерой. По традиции выпускаю песню в свой день рождения", – написала звезда.
В комментариях артистке посоветовали перестать искажать голос, а также сменить композитора.
"Смени композитора – это слушать невозможно", "Оль, кто тебе эту фигню написал?", "Зачем так сильно обрабатывать голос, слушать невозможно, режет по ушам прям", "Посмешище просто", – написали пользователи.
Некоторые намекнули Ольге на пристрастие к алкоголю.
"Не пиши тексты под градусом", – отметил комментатор.
Поводом для новых слухов об употреблении звездой спиртных напитков стал недавний инцидент в Куршевеле. Клава Кока засняла Бузову на видео – тогда ведущая вела себя странно. В социальных сетях предположили, что Ольга была в состоянии алкогольного опьянения.
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