https://ria.ru/20220120/buzova-1768679359.html

"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой

"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой - РИА Новости, 20.01.2022

"Посмешище просто": в Сети раскритиковали новую песню Бузовой

В социальных сетях пользователи раскритиковали новый трек Ольги Бузовой. Композицию "Не буди во мне зверя" певица приурочила к своему дню рождения. Артистке... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T10:36

2022-01-20T10:36

2022-01-20T10:36

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ольга бузова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В социальных сетях пользователи раскритиковали новый трек Ольги Бузовой. Композицию "Не буди во мне зверя" певица приурочила к своему дню рождения. Артистке исполнилось 36 лет.В комментариях артистке посоветовали перестать искажать голос, а также сменить композитора.Некоторые намекнули Ольге на пристрастие к алкоголю.Поводом для новых слухов об употреблении звездой спиртных напитков стал недавний инцидент в Куршевеле. Клава Кока засняла Бузову на видео – тогда ведущая вела себя странно. В социальных сетях предположили, что Ольга была в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20220113/koka-1767619709.html

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знаменитости, ольга бузова, шоу-бизнес