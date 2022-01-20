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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220120/buster-1768729605.html
В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин
В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин - РИА Новости, 20.01.2022
В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин
Вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T14:11
2022-01-20T14:11
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вакцина "спутник v"
вакцина "спутник лайт"
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", - говорится в сообщении.Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ."Данные, полученные Институтом Спалланцани, а также предыдущие исследования гетерогенного бустирования "Спутником Лайт" показали, что это лучшее решение для повышения эффективности других вакцин и продления периода защиты бустера", - подчеркнули в РФПИ.
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общество, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт", омикрон-штамм коронавируса
14:11 20.01.2022
 
В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин

РФПИ: "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани").
"Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", - говорится в сообщении.
Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ.
"Данные, полученные Институтом Спалланцани, а также предыдущие исследования гетерогенного бустирования "Спутником Лайт" показали, что это лучшее решение для повышения эффективности других вакцин и продления периода защиты бустера", - подчеркнули в РФПИ.
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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