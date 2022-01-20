https://ria.ru/20220120/buster-1768729605.html

В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин

В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин - РИА Новости, 20.01.2022

В РФПИ назвали "Спутник Лайт" универсальным бустером для других вакцин

Вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:11

2022-01-20T14:11

2022-01-20T14:11

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин против коронавируса, сообщили РФПИ и Центр им. Гамалеи по итогам публикации результатов совместного исследования Центра Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани")."Спутник Лайт" является универсальным бустером для других вакцин благодаря оптимальной конфигурации аденовирусной платформы в основе вакцины "Спутник", которая обеспечивает более высокую защиту против штамма "омикрон" и других мутаций, что подтверждено многочисленными исследованиями", - говорится в сообщении.Бустирование "Спутником Лайт" в рамках подхода по комбинированному применению вакцин может помочь при снижении эффективности других вакцин против штамма "омикрон", отметили в РФПИ."Данные, полученные Институтом Спалланцани, а также предыдущие исследования гетерогенного бустирования "Спутником Лайт" показали, что это лучшее решение для повышения эффективности других вакцин и продления периода защиты бустера", - подчеркнули в РФПИ.

https://ria.ru/20220120/sputnik-1768728844.html

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