Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/bezopasnost-1768716730.html
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы" - РИА Новости, 20.01.2022
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"
Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:21
2022-01-20T13:21
безопасность
барнаул
сергей шойгу
космос - риа наука
ракетные войска стратегического назначения
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595204372_0:170:3000:1858_1920x0_80_0_0_3f2518d46c958ec84d4f7d33a2e1e616.jpg
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир дивизии Дмитрий Ширяев.По словам Ширяева, сейчас в дивизии выполняются работы по подготовке к приему и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники второго и третьего ракетных дивизионов.Таким образом, уже заступивший в декабре 2021 года на боевое дежурство в составе подвижного командного пункта ракетного полка и первого ракетного дивизиона 867-й ракетный полк заступит на дежурство в полном составе в апреле 2022 года, добавил он."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/rakety-1768253524.html
барнаул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595204372_56:69:2625:1996_1920x0_80_0_0_4fff61333375e69d4bd3efcd885eb26f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, барнаул, сергей шойгу, космос - риа наука, ракетные войска стратегического назначения, россия
13:21 20.01.2022
 
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"

Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на комплексы "Ярс" в 2022 году

© РИА Новости / Сергей ПятаковПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир дивизии Дмитрий Ширяев.

"В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в полном объеме", - доложил он министру обороны РФСергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

По словам Ширяева, сейчас в дивизии выполняются работы по подготовке к приему и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники второго и третьего ракетных дивизионов.
Таким образом, уже заступивший в декабре 2021 года на боевое дежурство в составе подвижного командного пункта ракетного полка и первого ракетного дивизиона 867-й ракетный полк заступит на дежурство в полном составе в апреле 2022 года, добавил он.
"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 17:41Сказано в эфире
Военный аналитик: нам необязательно размещать ракеты в Латинской Америке
 
БезопасностьБарнаулСергей ШойгуКосмос - РИА НаукаРакетные войска стратегического назначенияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
22:58СМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger
Лента новостейМолния
США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили ДонбассСМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger