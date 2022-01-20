https://ria.ru/20220120/bezopasnost-1768716730.html

Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"

Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы" - РИА Новости, 20.01.2022

Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"

Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T13:21

2022-01-20T13:21

2022-01-20T13:21

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир дивизии Дмитрий Ширяев.По словам Ширяева, сейчас в дивизии выполняются работы по подготовке к приему и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники второго и третьего ракетных дивизионов.Таким образом, уже заступивший в декабре 2021 года на боевое дежурство в составе подвижного командного пункта ракетного полка и первого ракетного дивизиона 867-й ракетный полк заступит на дежурство в полном составе в апреле 2022 года, добавил он."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20220117/rakety-1768253524.html

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безопасность, барнаул, сергей шойгу, космос - риа наука, ракетные войска стратегического назначения, россия