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Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы" - РИА Новости, 20.01.2022
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"
Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T13:21
2022-01-20T13:21
2022-01-20T13:21
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир дивизии Дмитрий Ширяев.По словам Ширяева, сейчас в дивизии выполняются работы по подготовке к приему и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники второго и третьего ракетных дивизионов.Таким образом, уже заступивший в декабре 2021 года на боевое дежурство в составе подвижного командного пункта ракетного полка и первого ракетного дивизиона 867-й ракетный полк заступит на дежурство в полном составе в апреле 2022 года, добавил он."Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.
https://radiosputnik.ria.ru/20220117/rakety-1768253524.html
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безопасность, барнаул, сергей шойгу, космос - риа наука, ракетные войска стратегического назначения, россия
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на "Ярсы"
Барнаульская дивизия РВСН полностью перевооружится на комплексы "Ярс" в 2022 году
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости.
Барнаульское соединение Ракетных войск стратегического назначения
будет в полном составе перевооружено на комплексы "Ярс" в апреле 2022 года, сообщил командир дивизии Дмитрий Ширяев.
"В 2022 году перевооружение 35-й ракетной дивизии на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс" будет завершено в полном объеме", - доложил он министру обороны РФСергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.
По словам Ширяева, сейчас в дивизии выполняются работы по подготовке к приему и вводу в эксплуатацию вооружения, военной и специальной техники второго и третьего ракетных дивизионов.
Таким образом, уже заступивший в декабре 2021 года на боевое дежурство в составе подвижного командного пункта ракетного полка и первого ракетного дивизиона 867-й ракетный полк заступит на дежурство в полном составе в апреле 2022 года, добавил он.
"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.