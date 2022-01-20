В Алма-Ате наиболее поврежденные при терактах здания восстановят за госсчет

НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Десять государственных и частных объектов из 27 поврежденных в Алма-Ате в результате массовых беспорядков и терактов восстановят за счет государства, остальные 17, имеющие незначительные повреждения - с участием средств бизнеса, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.В четверг представители правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков, посетили Алма-Ату и Алма-Атинскую область и ознакомились с ходом восстановительных работ.По данным пресс-службы, мэр города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что транспортное сообщение и продовольственные предприятия в мегаполисе работают штатно, дорожная инфраструктура усиленно восстанавливается."На данный момент из 587 поврежденных камер видеонаблюдения восстановлены 434 камеры. Работы по восстановлению всех камер видеонаблюдения будут завершены 21 января", - поясняет пресс-служба.В Талдыкоргане завершились ремонтные работы двух объектов культуры, началось восстановление пяти зданий государственных органов. Более 120 организаций малого и среднего бизнеса были отремонтированы и уже приступили к основной деятельности, уточняет пресс-служба.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
НУР-СУЛТАН, 20 янв - РИА Новости. Десять государственных и частных объектов из 27 поврежденных в Алма-Ате в результате массовых беспорядков и терактов восстановят за счет государства, остальные 17, имеющие незначительные повреждения - с участием средств бизнеса, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
В четверг представители правительственной комиссии по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков, посетили Алма-Ату и Алма-Атинскую область и ознакомились с ходом восстановительных работ.
"Ремонтно-восстановительным работам подлежат 27 городских зданий, из них 10 объектов государственного и частного имущества будет реконструировано за счет бюджетных средств. Оставшиеся 17 объектов имеют незначительный ущерб и будут восстановлены в рамках социальной ответственности бизнеса", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что в городе уже проведена расчистка девяти объектов.
По данным пресс-службы, мэр города Бакытжан Сагинтаев сообщил, что транспортное сообщение и продовольственные предприятия в мегаполисе работают штатно, дорожная инфраструктура усиленно восстанавливается.
"На данный момент из 587 поврежденных камер видеонаблюдения восстановлены 434 камеры. Работы по восстановлению всех камер видеонаблюдения будут завершены 21 января", - поясняет пресс-служба.
В Талдыкоргане завершились ремонтные работы двух объектов культуры, началось восстановление пяти зданий государственных органов. Более 120 организаций малого и среднего бизнеса были отремонтированы и уже приступили к основной деятельности, уточняет пресс-служба.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков пострадали 4578 человек, погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.
Позднее, 7 января, Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны. Об успешном завершении миссии ОДКБ было объявлено 13 января. В среду минобороны Казахстана заявило, что в республике иностранных военных уже нет.
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