https://ria.ru/20220120/berbok-1768776589.html

Глава МИД ФРГ обратилась к России

Глава МИД ФРГ обратилась к России - РИА Новости, 20.01.2022

Глава МИД ФРГ обратилась к России

Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T17:22

2022-01-20T17:22

2022-01-20T17:58

в мире

украина

берлин (город)

сша

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олаф шольц

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 20 янв – РИА Новости. Берлин намерен продолжить в следующие дни диалог с союзниками о ходе переговоров по украинской ситуации, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг на пресс-конференции в Берлине по итогам двусторонних переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном."В последующие дни мы намерены непрерывно продолжать диалог (с союзниками), где мы находимся в этих переговорах", - сказала Бербок.Ранее Бербок и Блинкен приняли участие в Берлине во встрече с главой МИД Франции Жан-Ивом ле Дрианом и заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Во второй половине дня состоится встреча Блинкена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как заявил ранее на брифинге официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт, стороны планируют обсуждать главным образом ситуацию на границе России и Украины.По словам Бербок, из кризиса вокруг Украины "возможен только политический путь, и этот путь через диалог". Германия демонстрирует готовность к такому диалогу "на всех уровнях и во всех форматах", подчеркнула министр. Она призвала Россию "немедленно предпринять шаги по деэскалации, каждое дальнейшее агрессивное действие повлечет за собой серьезные последствия", западные союзники намерены применить "все меры" в случае новой эскалации.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220120/bayden-1768729734.html

https://ria.ru/20220105/berbok-1766676344.html

украина

берлин (город)

сша

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в мире, украина, берлин (город), сша, мид франции‎, мид германии, олаф шольц, ситуация в днр и лнр, анналена бербок