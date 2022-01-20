https://ria.ru/20220120/aviatsiya-1768763916.html
России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин
России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.01.2022
России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин
России важно сохранить статус мировой авиационной державы, современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность регионов страны, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T16:33
2022-01-20T16:33
2022-01-20T16:33
экономика
иркутск
ульяновск
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768758079_0:242:3091:1981_1920x0_80_0_0_7135817fb9d45ee37c28f602a97cb879.jpg
ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. России важно сохранить статус мировой авиационной державы, современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность регионов страны, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Очень важно сохранить статус России как мировой авиационной державы. Современные самолеты нужны для того, чтобы обеспечить транспортную связанность всех регионов нашей большой страны", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации.Кроме того, как добавил премьер, авиастроительная отрасль - это наукоемкое производство с высокой добавленной стоимостью, которое стимулирует развитие смежных отраслей и помогает создавать тысячи новых рабочих мест."Только в рамках реализации проекта МС-21 предполагается принять на работу дополнительно, внимание, более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в Иркутске, Ульяновске, Казани и Воронеже", - сказал премьер.
https://ria.ru/20220104/raketonostsy-1766519991.html
иркутск
ульяновск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768758079_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_437a6d80b070d0c734b67cb2f60f90ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иркутск, ульяновск, михаил мишустин, россия
России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: России важно сохранить статус мировой авиационной державы