https://ria.ru/20220120/aviatsiya-1768763916.html

России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин

России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин - РИА Новости, 20.01.2022

России важно сохранить статус мировой авиационной державы, заявил Мишустин

России важно сохранить статус мировой авиационной державы, современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность регионов страны, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T16:33

2022-01-20T16:33

2022-01-20T16:33

экономика

иркутск

ульяновск

михаил мишустин

россия

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ВОРОНЕЖ, 20 янв - РИА Новости. России важно сохранить статус мировой авиационной державы, современные самолеты нужны, чтобы обеспечить транспортную связанность регионов страны, заявил глава кабмина Михаил Мишустин."Очень важно сохранить статус России как мировой авиационной державы. Современные самолеты нужны для того, чтобы обеспечить транспортную связанность всех регионов нашей большой страны", - сказал Мишустин на совещании по развитию гражданского самолетостроения и обновлении парка самолетов гражданской авиации.Кроме того, как добавил премьер, авиастроительная отрасль - это наукоемкое производство с высокой добавленной стоимостью, которое стимулирует развитие смежных отраслей и помогает создавать тысячи новых рабочих мест."Только в рамках реализации проекта МС-21 предполагается принять на работу дополнительно, внимание, более 25 тысяч высококвалифицированных специалистов в Иркутске, Ульяновске, Казани и Воронеже", - сказал премьер.

https://ria.ru/20220104/raketonostsy-1766519991.html

иркутск

ульяновск

россия

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экономика, иркутск, ульяновск, михаил мишустин, россия