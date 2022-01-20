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Туризм
https://ria.ru/20220120/aviabilety-1768712870.html
Авиабилеты в страны ближнего зарубежья подешевели на треть
Авиабилеты в страны ближнего зарубежья подешевели на треть - РИА Новости, 20.01.2022
Авиабилеты в страны ближнего зарубежья подешевели на треть
Средние чеки за перелет в страны ближнего зарубежья в конце января и феврале сократились на треть по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба сервиса... РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T15:13
2022-01-20T15:13
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авиабилеты
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средние чеки за перелет в страны ближнего зарубежья в конце января и феврале сократились на треть по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.В одну сторону в среднем можно отправиться чуть больше 11 тысяч рублей. В 2021 году перелет обходился путешественникам почти в 17 тысяч, следует из результатов исследования.Больше всего поездок за рубеж, по данным аналитиков, с 20 января по 28 февраля самостоятельные туристы запланировали в Армению. Средний чек сократился на 14 процентов: с 6 480 до 5 563 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности – Узбекистан, далее следуют Азербайджан и Таджикистан. Стоимость авиабилетов в эти страны снизилась более чем вдвое по сравнению с февралем 2021 года: с 21 до 10 тысяч рублей.Кстати, единственное направление, куда билеты стали дороже, — это Турция, уточняют в пресс-службе. Цена за перелет сейчас составляет 7 732 рубля, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.
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армения, азербайджан, таджикистан, узбекистан, новости - туризм, авиабилеты, туристы, туту.ру, цены, туризм, турция
15:13 20.01.2022
 
Авиабилеты в страны ближнего зарубежья подешевели на треть

Туту.ру: перелет в страны ближнего зарубежья стал дешевле на треть в 2022 году

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средние чеки за перелет в страны ближнего зарубежья в конце января и феврале сократились на треть по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба сервиса Туту.ру.
В одну сторону в среднем можно отправиться чуть больше 11 тысяч рублей. В 2021 году перелет обходился путешественникам почти в 17 тысяч, следует из результатов исследования.
Больше всего поездок за рубеж, по данным аналитиков, с 20 января по 28 февраля самостоятельные туристы запланировали в Армению. Средний чек сократился на 14 процентов: с 6 480 до 5 563 рублей в одну сторону.
На втором месте по популярности – Узбекистан, далее следуют Азербайджан и Таджикистан. Стоимость авиабилетов в эти страны снизилась более чем вдвое по сравнению с февралем 2021 года: с 21 до 10 тысяч рублей.
Кстати, единственное направление, куда билеты стали дороже, — это Турция, уточняют в пресс-службе. Цена за перелет сейчас составляет 7 732 рубля, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.
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ТуризмАрменияАзербайджанТаджикистанУзбекистанНовости - ТуризмавиабилетытуристыТуту.руЦеныТуризмТурция
 
 
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