https://ria.ru/20220120/armiya-1768709553.html
Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии
Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии - РИА Новости, 20.01.2022
Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии
Доля новой и модернизированной боевой техники в российских Вооружённых силах по итогам 2021 года превысила 71%, сообщил в четверг министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T12:49
2022-01-20T12:49
2022-01-20T12:49
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
миг-31
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_89a095e880a05802d993beef327813dd.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Доля новой и модернизированной боевой техники в российских Вооружённых силах по итогам 2021 года превысила 71%, сообщил в четверг министр обороны Сергей Шойгу."Оснащённость армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%", - сказал министр в ходе Единого дня военной приёмки.По его словам, новая боевая техника "интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований".Говоря об итогах 2021 года, Шойгу напомнил, в частности, что завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками."Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - отметил министр.В конце позапрошлого года президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны констатировал, что доля современных вооружений и техники в ВС РФ превысила 70%.
https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768671209.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_bdecd30d844ffa372a68cda6786d3d4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сергей шойгу, владимир путин, миг-31, вооруженные силы рф
Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии
Глава Минобороны Шойгу: доля новой боевой техники в российской армии превысила 71%
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости.
Доля новой и модернизированной боевой техники в российских Вооружённых силах по итогам 2021 года превысила 71%, сообщил в четверг министр обороны Сергей Шойгу
.
"Оснащённость армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%", - сказал министр в ходе Единого дня военной приёмки.
По его словам, новая боевая техника "интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований".
Говоря об итогах 2021 года, Шойгу напомнил, в частности, что завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками.
"Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31К
с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - отметил министр.
В конце позапрошлого года президент Владимир Путин
на итоговой коллегии Минобороны констатировал, что доля современных вооружений и техники в ВС РФ
превысила 70%.