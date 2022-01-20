https://ria.ru/20220120/armiya-1768709553.html

Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии

Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии - РИА Новости, 20.01.2022

Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии

Доля новой и модернизированной боевой техники в российских Вооружённых силах по итогам 2021 года превысила 71%, сообщил в четверг министр обороны Сергей Шойгу. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T12:49

2022-01-20T12:49

2022-01-20T12:49

безопасность

сергей шойгу

владимир путин

миг-31

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Доля новой и модернизированной боевой техники в российских Вооружённых силах по итогам 2021 года превысила 71%, сообщил в четверг министр обороны Сергей Шойгу."Оснащённость армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%", - сказал министр в ходе Единого дня военной приёмки.По его словам, новая боевая техника "интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований".Говоря об итогах 2021 года, Шойгу напомнил, в частности, что завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащёнными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками."Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал", - отметил министр.В конце позапрошлого года президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны констатировал, что доля современных вооружений и техники в ВС РФ превысила 70%.

https://ria.ru/20220120/provokatsii-1768671209.html

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безопасность, сергей шойгу, владимир путин, миг-31, вооруженные силы рф