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Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области

Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области - РИА Новости, 20.01.2022

Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области

Мосгорсуд признал законным продление до конца февраля срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в коррупционных... РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T14:14

2022-01-20T14:14

2022-01-20T14:14

происшествия

пензенская область

владимир путин

борис шпигель

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

иван белозерцев

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца февраля срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы об отмене постановления Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева, а также о передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, оставил их без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции - без изменения", - сказали в пресс-службе.Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супругу Евгению и директора компании "Фармация" Антона Колоскова.По делу проходят ещё два фигуранта, оба тоже под стражей: бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и сотрудник представительства Геннадий Марков.По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.

https://ria.ru/20210616/belozertsev-1737232149.html

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происшествия, пензенская область, владимир путин, борис шпигель, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), иван белозерцев, россия