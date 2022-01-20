Мосгорсуд признал законным арест экс-губернатора Пензенской области
Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-губернатору Пензенской области Белозерцеву
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы
Экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, обвиняемый во взяточничестве, на заседании Басманного суда Москвы
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление до конца февраля срока ареста экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, обвиняемому в коррупционных преступлениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд, рассмотрев апелляционные жалобы об отмене постановления Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева, а также о передаче дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, оставил их без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции - без изменения", - сказали в пресс-службе.
Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО главу компании "Биотэк" Бориса Шпигеля, его супругу Евгению и директора компании "Фармация" Антона Колоскова.
16 июня 2021, 14:45Суд оставил Белозерцева в СИЗО
По делу проходят ещё два фигуранта, оба тоже под стражей: бывший замруководителя представительства Пензенской области в правительстве РФ Федор Федотов и сотрудник представительства Геннадий Марков.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора компании "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей.
Как заявляет СК РФ, деньги и ценности передавались за предоставление "Биотэку" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с приемкой и хранением лекарств и различных медицинских изделий. Последние закупались за государственный счет для местной системы здравоохранения.
Президент РФ Владимир Путин 23 марта 2021 года освободил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия.