https://ria.ru/20220120/afrika-1768670290.html

Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России

Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России - РИА Новости, 20.01.2022

Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России

Посол России в ЦАР Александр Бикантов, говоря о возможных поставах стрелкового оружия стране, заявил, что они будут зависеть от двусторонних договорённостей. РИА Новости, 20.01.2022

2022-01-20T09:29

2022-01-20T09:29

2022-01-20T10:15

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, говоря о возможных поставах стрелкового оружия стране, заявил, что они будут зависеть от двусторонних договорённостей."Дальнейшие поставки вооружения будут зависеть от двусторонних договорённостей между странами", - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли Россия и далее поставлять стрелковое вооружение.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.В МИД РФ при этом заявляли, что Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>

https://ria.ru/20220120/afrika-1768669434.html

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