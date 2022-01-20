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Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России
Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России - РИА Новости, 20.01.2022
Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России
Посол России в ЦАР Александр Бикантов, говоря о возможных поставах стрелкового оружия стране, заявил, что они будут зависеть от двусторонних договорённостей. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:29
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совет безопасности оон
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, говоря о возможных поставах стрелкового оружия стране, заявил, что они будут зависеть от двусторонних договорённостей."Дальнейшие поставки вооружения будут зависеть от двусторонних договорённостей между странами", - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли Россия и далее поставлять стрелковое вооружение.В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.В МИД РФ при этом заявляли, что Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
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оон, цар, совет безопасности оон, россия
09:29 20.01.2022 (обновлено: 10:15 20.01.2022)
 
Поставки оружия в ЦАР зависят от договоренностей, сообщил посол России

Посол России Бикантов: поставки стрелкового оружия в ЦАР будут зависеть от договоренностей

© AP Photo / Jerome DelayКонтрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР
Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов, говоря о возможных поставах стрелкового оружия стране, заявил, что они будут зависеть от двусторонних договорённостей.
"Дальнейшие поставки вооружения будут зависеть от двусторонних договорённостей между странами", - заявил он РИА Новости, отвечая на вопрос, будет ли Россия и далее поставлять стрелковое вооружение.
В 2019 году Россия с ведома Совбеза ООН безвозмездно поставила ЦАР две партии российского оружия. Как сообщал посол РФ в африканской стране, тогда властям страны были переданы автоматы Калашникова, пулеметы, гранатометы, пистолеты и снайперские винтовки.
В МИД РФ при этом заявляли, что Россия всегда согласовывает с ООН вопросы, касающиеся Центральноафриканской Республики, в том числе о возможных новых поставках вооружения.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
Знак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
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