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Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России - РИА Новости, 20.01.2022
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России
Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов полагает, что оружейное эмбарго ООН в отношении этой страны морально устарело. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:22
2022-01-20T09:22
2022-01-20T10:14
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов полагает, что оружейное эмбарго ООН в отношении этой страны морально устарело.В интервью РИА Новости, он рассказал, что "оружейное эмбарго было введено в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну и не было легитимной власти"."Ситуация изменилась. В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом", - сказал он.По словам Бикантова, в "стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии". "Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР "несправедливым". И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооружённые, а у армии ЦАР такого оружия нет", - добавил российский посол."Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране", - заключил он.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
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в мире, оон, цар, россия
09:22 20.01.2022 (обновлено: 10:14 20.01.2022)
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России
Посол России Бикантов: оружейное эмбарго ООН мешает налаживанию мирной жизни в ЦАР
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов полагает, что оружейное эмбарго ООН в отношении этой страны морально устарело.
В интервью РИА Новости, он рассказал, что "оружейное эмбарго было введено в отношении ЦАР
в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну и не было легитимной власти".
"Ситуация изменилась. В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом", - сказал он.
По словам Бикантова, в "стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии". "Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР "несправедливым". И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооружённые, а у армии ЦАР такого оружия нет", - добавил российский посол.
"Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране", - заключил он.