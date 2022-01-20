Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220120/afrika-1768669434.html
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России - РИА Новости, 20.01.2022
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России
Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов полагает, что оружейное эмбарго ООН в отношении этой страны морально устарело. РИА Новости, 20.01.2022
2022-01-20T09:22
2022-01-20T10:14
в мире
оон
цар
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152592/56/1525925634_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_40e97449b77232b7ebec7a4087914072.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов полагает, что оружейное эмбарго ООН в отношении этой страны морально устарело.В интервью РИА Новости, он рассказал, что "оружейное эмбарго было введено в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну и не было легитимной власти"."Ситуация изменилась. В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом", - сказал он.По словам Бикантова, в "стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии". "Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР "несправедливым". И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооружённые, а у армии ЦАР такого оружия нет", - добавил российский посол."Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране", - заключил он.Читайте полный текст интервью Александра Бикантова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220120/tsar-1768667830.html
цар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152592/56/1525925634_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_bf1d96c863dc0d59c34ca85f9a66d4fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, цар, россия
09:22 20.01.2022 (обновлено: 10:14 20.01.2022)
 
Оружейное эмбарго ООН в ЦАР морально устарело, заявил посол России

Посол России Бикантов: оружейное эмбарго ООН мешает налаживанию мирной жизни в ЦАР

© AP Photo / Jerome DelayЗнак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике
Знак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Знак, предупреждающий об опасности, у населенного пункта Бамбари в Центральноафриканской республике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новый посол России в ЦАР Александр Бикантов полагает, что оружейное эмбарго ООН в отношении этой страны морально устарело.
В интервью РИА Новости, он рассказал, что "оружейное эмбарго было введено в отношении ЦАР в 2013 году, когда страна была погружена в гражданскую войну и не было легитимной власти".
"Ситуация изменилась. В ЦАР с 2016 года у власти находится демократически избранный президент, легитимность избрания которого не ставится под сомнение международным сообществом", - сказал он.
По словам Бикантова, в "стране осуществляется последовательная политика установления законности и правопорядка, повышение обороноспособности армии". "Президент ЦАР Фостен Акранж Туадера в интервью 15 октября 2021 года назвал оружейное эмбарго в ЦАР "несправедливым". И это действительно так, ведь террористы приходят на территорию ЦАР хорошо вооружённые, а у армии ЦАР такого оружия нет", - добавил российский посол.
"Оружейное эмбарго на данный момент для ЦАР морально устарело и наносит вред налаживанию мирной жизни в стране", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Александра Бикантова >>
Центральноафриканская армия - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
09:11
Посол отметил роль российских инструкторов в стабилизации ситуации в ЦАР
 
В миреООНЦАРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки Ryanair
00:35Захарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и Блинкена
00:31Лавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиям
00:21Источники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в Женеве
00:12Блинкен прибыл в Женеву для переговоров с Лавровым
00:00Выступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнением
23:57СК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской области
23:53СМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против России
23:47Врачи рассказали, кому грозят проблемы с памятью
23:47Мадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным
23:44"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕС
23:40ЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений России
23:35Вышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИ
23:23Госдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликту
23:22Зеленский прогулялся с Дудой по горам в Польше
23:18Боевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере Сирии
23:09В Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газ
23:02В Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на Украине
23:02Британские парламентарии посетили Донбасс
22:58СМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger
Лента новостейМолния
США выдвинули обвинения против белорусских чиновников из-за посадки RyanairЗахарова показала, как украсят стол переговоров Лаврова и БлинкенаЛавров и Блинкен обсудят в Женеве российские предложения по гарантиямИсточники рассказали, сколько продлится встреча Лаврова и Блинкена в ЖеневеБлинкен прибыл в Женеву для переговоров с ЛавровымВыступавший от имени Крыма в ЕС признался, что это было его личным мнениемСК проверяет данные о гибели беременных и младенцев в Белгородской областиСМИ: сенат США испытывает трудности с принятием санкций против РоссииВрачи рассказали, кому грозят проблемы с памятьюМадуро осудил провокации в адрес России в разговоре с Путиным"Северный поток" остался основным маршрутом поставок российского газа в ЕСЕС начал спор в ВТО против экспортных ограничений РоссииВышинский ответил на обвинения Госдепа в пропаганде в адрес российских СМИГосдеп ответил на заявления о подталкивании Украины к конфликтуЗеленский прогулялся с Дудой по горам в ПольшеБоевики ИГ* попытались сбежать из курдской тюрьмы на севере СирииВ Еврокомиссии призвали не ждать снижение цен на газВ Госдепе обвинили российские СМИ в создании фейков о ситуации на УкраинеБританские парламентарии посетили ДонбассСМИ: США разрешили странам Балтии поставить на Украину Javelin и Stinger