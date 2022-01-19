10:09 19.01.2022 (обновлено: 14:04 19.01.2022)
СМИ раскрыли подробности отдыха семьи Зеленского на Сейшелах
"Украинская правда": семья Зеленского в январе отдыхала на Сейшелах в элитном отеле
Пляж на Сейшельских островах. Архивное фото
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Семья президента Украины Владимира Зеленского в январе отдыхала на Сейшельских островах и разместилась в элитном отеле, говорится в расследовании интернет-издания "Украинская правда".
"По данным источников "УП" ("Украинской правды". — Прим. ред.) в правоохранительных органах, Елена Зеленская (супруга главы государства. — Прим. ред.) с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс на Сейшелы. Источники сообщили, что в этой поездке семью президента сопровождали сотрудники управления государственной охраны", — сообщает издание.
Отмечается, что по публикациям дочери кумы Зеленских, также сопровождавшей супругу украинского лидера в поездке, журналисты выяснили, что семья отдыхала в элитном отеле, где в это время года гостям предлагают остановиться на вилле с просторной террасой у моря, стоящей около тысячи долларов в сутки.
По данным источников, жена президента 16 января вернулась с детьми через Стамбул в Киев. Первую леди встречали автомобили управления госохраны на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта Борисполь.
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Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3,5 тысячи гривен (123,2 доллара) за человека, однако, по данным журналистов, заявку осуществляло государственное управление делами. Авторы предполагают, что оплата могла проходить за счет средств государственного бюджета.
Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в январе приехал на украинский горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Сам Зеленский заявил, что отправился туда на короткий зимний отдых.