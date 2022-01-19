https://ria.ru/20220119/zelenskiy-1768495994.html

СМИ раскрыли подробности отдыха семьи Зеленского на Сейшелах

СМИ раскрыли подробности отдыха семьи Зеленского на Сейшелах - РИА Новости, 19.01.2022

СМИ раскрыли подробности отдыха семьи Зеленского на Сейшелах

Семья президента Украины Владимира Зеленского в январе отдыхала на Сейшельских островах и разместилась в элитном отеле, говорится в расследовании... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T10:09

2022-01-19T10:09

2022-01-19T14:04

в мире

украина

сейшельские острова

владимир зеленский

елена зеленская

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КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Семья президента Украины Владимира Зеленского в январе отдыхала на Сейшельских островах и разместилась в элитном отеле, говорится в расследовании интернет-издания "Украинская правда".Отмечается, что по публикациям дочери кумы Зеленских, также сопровождавшей супругу украинского лидера в поездке, журналисты выяснили, что семья отдыхала в элитном отеле, где в это время года гостям предлагают остановиться на вилле с просторной террасой у моря, стоящей около тысячи долларов в сутки.По данным источников, жена президента 16 января вернулась с детьми через Стамбул в Киев. Первую леди встречали автомобили управления госохраны на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта Борисполь.Стоимость сопровождения лиц на аэродроме составляет около 3,5 тысячи гривен (123,2 доллара) за человека, однако, по данным журналистов, заявку осуществляло государственное управление делами. Авторы предполагают, что оплата могла проходить за счет средств государственного бюджета.Ранее "Украинская правда" со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский в январе приехал на украинский горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Сам Зеленский заявил, что отправился туда на короткий зимний отдых.

https://ria.ru/20220117/zelenskiy-1768249989.html

https://ria.ru/20220104/komanda-1766521967.html

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в мире, украина, сейшельские острова, владимир зеленский, елена зеленская