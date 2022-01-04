17:02 04.01.2022 (обновлено: 18:14 04.01.2022)
Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским, сообщили СМИ
"Украинская правда": Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским
Горнолыжный курорт Буковель. Архивное фото
КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
"Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля – ред.) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, семью президента в отеле не видели.
Сам Коломойский заявил, что не виделся с Зеленским и не планирует. "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 (17.00 мск) уезжаю (в город Днепр – ред.)", - цитирует его слова издание.
Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сами они это опровергали. Более того, оба утверждали, что не общаются. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября 2021 года закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов.