https://ria.ru/20220104/zelenskiy-1766564891.html

Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским, сообщили СМИ

Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.01.2022

Зеленский в Буковеле разместился в одном отеле с Коломойским, сообщили СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T17:02

2022-01-04T17:02

2022-01-04T18:14

в мире

украина

ивано-франковская область

владимир зеленский

игорь коломойский

петр порошенко

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766568956_0:61:2843:1660_1920x0_80_0_0_10e471f164cffb52b84cec833eb599e2.jpg

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский приехал на горнолыжный курорт Буковель в Ивано-Франковской области и разместился в отеле, где в то же время остановился украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сообщает во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники."Президент приехал в гостиницу горнолыжного курорта (Буковеля – ред.) 4 января, охрана разместилась в одном из соседних с ним номеров. В то же время, на том же 5-м этаже, что и Владимир Зеленский, гостит Игорь Коломойский со своим окружением", - говорится в сообщении.По данным СМИ, семью президента в отеле не видели.Сам Коломойский заявил, что не виделся с Зеленским и не планирует. "Не слышал, не виделся и не планирую. В 16.00 (17.00 мск) уезжаю (в город Днепр – ред.)", - цитирует его слова издание.Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве Зеленскому, сами они это опровергали. Более того, оба утверждали, что не общаются. Коломойский является одним из самых богатых людей в стране.Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет нацбезопасности и обороны будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Шестого октября 2021 года закон был опубликован в официальной прессе. Зеленский после подписания закона призвал олигархов не играть в "искусственный дефицит" энергоресурсов и пригрозил им "адским периодом" в случае неповиновения. Министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что Коломойский и пятый президент страны Петр Порошенко соответствуют критериям, по которым они могут попасть в реестр олигархов.

https://ria.ru/20220104/komanda-1766521967.html

https://ria.ru/20220103/amerikantsy-1766507869.html

украина

ивано-франковская область

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ивано-франковская область, владимир зеленский, игорь коломойский, петр порошенко, днепр (город)