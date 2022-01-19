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Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем

Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем - РИА Новости, 19.01.2022

Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем

Непогода в Калининградской области обернулась "золотым дождем" для любителей янтаря. Ловцы золотистой смолы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:39

2022-01-19T16:39

2022-01-19T17:45

фото

туризм

калининградская область

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янтарь

впечатления - туризм

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Непогода в Калининградской области обернулась "золотым дождем" для любителей янтаря. Ловцы золотистой смолы — в фотоленте Ria.ru.

калининградская область

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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