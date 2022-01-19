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Туризм
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Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем
Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем - РИА Новости, 19.01.2022
Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем
Непогода в Калининградской области обернулась "золотым дождем" для любителей янтаря. Ловцы золотистой смолы — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:39
2022-01-19T17:45
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туризм
калининградская область
фото - туризм
янтарь
впечатления - туризм
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Непогода в Калининградской области обернулась "золотым дождем" для любителей янтаря. Ловцы золотистой смолы — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, калининградская область, фото - туризм, янтарь, впечатления - туризм
16:39 19.01.2022 (обновлено: 17:45 19.01.2022)
 

Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем

Читать ria.ru в
Непогода в Калининградской области обернулась "золотым дождем" для любителей янтаря. Ловцы золотистой смолы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

На Калининградскую область за последнюю неделю один за другим обрушились два шторма.

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
1 из 8

На Калининградскую область за последнюю неделю один за другим обрушились два шторма.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Первой регион посетила "Эльза" с ветром до 29 метров в секунду, вслед за ней по области пронесся "Герхильд".

Местные жители собирают янтарь в акватории Балтийского моря в Калининградской области
2 из 8

Первой регион посетила "Эльза" с ветром до 29 метров в секунду, вслед за ней по области пронесся "Герхильд".

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Огромные волны размыли дно и вынесли на берег вместе с водорослями янтарь.

Ловец янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
3 из 8

Огромные волны размыли дно и вынесли на берег вместе с водорослями янтарь.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Собирать яркие сокровища пришли местные жители.

Местные жители собирают янтарь в акватории Балтийского моря в Калининградской области
4 из 8

Собирать яркие сокровища пришли местные жители.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Подтянулись и ловцы в гидрокостюмах, которые достают минерал из моря специальными сачками.

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
5 из 8

Подтянулись и ловцы в гидрокостюмах, которые достают минерал из моря специальными сачками.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Янтарь — визитная карточка Калининградской области.

Янтарь, найденный в акватории Балтийского моря, в Калининградской области
6 из 8

Янтарь — визитная карточка Калининградской области.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

В регионе сосредоточено порядка 90% разрабатываемых мировых запасов ценной смолы.

Ловцы янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
7 из 8

В регионе сосредоточено порядка 90% разрабатываемых мировых запасов ценной смолы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Здесь же находится единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала.

Ловец янтаря в акватории Балтийского моря в Калининградской области
8 из 8

Здесь же находится единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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