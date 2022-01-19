Безобразия "Эльзы": побережье Балтийского моря засыпало янтарем
На Калининградскую область за последнюю неделю один за другим обрушились два шторма.
На Калининградскую область за последнюю неделю один за другим обрушились два шторма.
Первой регион посетила "Эльза" с ветром до 29 метров в секунду, вслед за ней по области пронесся "Герхильд".
Первой регион посетила "Эльза" с ветром до 29 метров в секунду, вслед за ней по области пронесся "Герхильд".
Огромные волны размыли дно и вынесли на берег вместе с водорослями янтарь.
Огромные волны размыли дно и вынесли на берег вместе с водорослями янтарь.
Собирать яркие сокровища пришли местные жители.
Подтянулись и ловцы в гидрокостюмах, которые достают минерал из моря специальными сачками.
Подтянулись и ловцы в гидрокостюмах, которые достают минерал из моря специальными сачками.
Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
Янтарь — визитная карточка Калининградской области.
В регионе сосредоточено порядка 90% разрабатываемых мировых запасов ценной смолы.
В регионе сосредоточено порядка 90% разрабатываемых мировых запасов ценной смолы.
Здесь же находится единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала.
Здесь же находится единственное в России предприятие, которое ведет промышленную добычу минерала.