Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения

Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения - РИА Новости, 19.01.2022

Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения

Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал...

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал известным музыкантом и оказался в Голливуде — в материале РИА Новости.Спортивный дух и музыкальный дарВоробьев окончил колледж по классу аккордеона и поступил в училище на отделение вокала. А еще в детстве он всерьез увлекался футболом и даже планировал посвятить жизнь спорту. Впрочем, без соревнований певец не остался. В 2005-м он победил в IV Дельфийских играх России в номинации "Народное пение" и успешно прошел кастинг на шоу "Секрет успеха", где впоследствии занял третье место.А в 2006-м уже выпустил клип на сингл "Лето". В ролике Воробьев сыграл коварного спасателя на пляже — его персонаж сам создавал опасные ситуации, лишь бы показать себя героем и привлечь внимание очередной красотки. В кадре есть и гармонь. Народные инструменты стали частью образа Алексея. Еще долго представить музыканта без них было просто невозможно. Самым масштабным музыкальным проектом, в котором Воробьев участвовал, стало Евровидение. Он несколько раз пытался попасть на песенный конкурс. В 2008-м хотел прорваться с "Новой русской калинкой", но в итоге штурмовать Европу отправился Дима Билан. И вполне удачно. Вместе с Эдвином Мартоном и Евгением Плющенко ему удалось победить. В следующем году Алексей стал финалистом национального отбора, но был вынужден снять кандидатуру из-за другого проекта. Получить пропуск на Евровидение ему удалось с третьей попытки. В 2011-м он отправился в Дюссельдорф с композицией Get you. Набрал там 77 баллов и оказался на 16-м месте.На шоу он поехал, уже успев подписать контракт с продюсером RedOne, работавшим со звездами мирового уровня — Lady Gaga, Энрике Иглесиасом и другими.На Западе о нем действительно узнали. Но путь к успеху не был простым.Не только музыка: кино и сериалыВ 2006-м Алексей дебютировал как актер — сыграл одну из ролей в сериале "Мечты Алисы". Он даже года два проучился на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, но бросил — совмещать занятия и работу не получилось. Воробьев снимался много. Играл в проектах "Три дня лейтенанта Кравцова", "Сокровища О.К.", "Три мушкетера". Покорял сердца в ситкоме "Деффчонки" на протяжении нескольких сезонов. И исполнил одну из главных ролей в российско-итальянском проекте "Вставай и бейся". Его актерская карьера набирала головокружительные обороты — музыкант был утвержден на одну из ключевых ролей в триллере Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Ева Грин, Джессика Альба, Микки Рурк, Брюс Уиллис — каст у фильма звездный. Ужасная авария и покорение ГолливудаИсполнить заветную роль в фильме Родригеса артисту не удалось. 22-го января 2013-го года в Лос-Анджелесе он попал в аварию, в результате которой у него случился инсульт. "...я плохо ходил, левая часть тела была парализована, и я практически не разговаривал — одна из голосовых связок перестала функционировать. Развивал ее специальными упражнениями, и только через некоторое время снова начал говорить — правда, поначалу каким-то не своим голосом", — описывал через что ему пришлось пройти Воробьев в интервью газете "Слобода" за 18 сентября 2013 года. Алексей не отчаялся и не сдался. Уже в июле 2013-го стало известно, что он снимется в другой голливудской ленте — триллере "Ватиканские записи" (The Vatican Tapes), потом в его фильмографии появился еще один американский проект — сериал "Нереальный холостяк". В мае 2020-го на Netflix состоялась премьера "Космических сил". В этом хите стримингового гиганта у Воробьева одна из самых запоминающихся ролей. Его персонаж — наблюдатель от России Юрий Телатович (коллеги зовут его Бобби). Зрителям его работа и герой понравились. "Леша, ты крут, красив, талантлив", "Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", — писали ему в комментариях в Instagram фанаты. Красавчик и "Холостяк"Вокруг личной жизни Воробьева немало слухов. Но он редко делится с прессой самым сокровенным. Зато принял участие в знаменитом телепроекте, где искал любовь перед объективами камер. "Парочку из моих худших свиданий смогли увидеть тысячи зрителей, смотревших шоу "Холостяк". Там многое, как в жизни, иногда шло наперекосяк, и было совсем не так романтично и идеально, как мне этого хотелось", — шутил в интервью журналу "Лиза".На проекте Алексей так никого и не выбрал. Любовь он продолжил искать уже не под прицелом камер. Впрочем, одиночества он не боится. Правда, предположить, что артист страдает от отсутствия поклонниц, тоже трудно. Уже несколько лет подряд он попадает в список "100 самых красивых лиц", который составляет развлекательный портал TC Candler. По итогам 2021 он расположился на 53 строчке. В этом рейтинге он обогнал Марио Касаса, Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Александра Скарсгарда и других знаменитостей. Но уступил Джейсону Момоа, Генри Кавиллу, а также Тимоти Шаламе.Сбавлять темп и ставить перед собой цели поскромнее Воробьев, кажется, не собирается. "Завоевать мир. (Смеется) Выйти на тот уровень, о котором я сам боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое голливудское кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным", — рассказывал Алексей о своих мечтах в интервью журналу OK!.

