Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал известным музыкантом и оказался в Голливуде — в материале РИА Новости.Спортивный дух и музыкальный дарВоробьев окончил колледж по классу аккордеона и поступил в училище на отделение вокала. А еще в детстве он всерьез увлекался футболом и даже планировал посвятить жизнь спорту. Впрочем, без соревнований певец не остался. В 2005-м он победил в IV Дельфийских играх России в номинации "Народное пение" и успешно прошел кастинг на шоу "Секрет успеха", где впоследствии занял третье место.А в 2006-м уже выпустил клип на сингл "Лето". В ролике Воробьев сыграл коварного спасателя на пляже — его персонаж сам создавал опасные ситуации, лишь бы показать себя героем и привлечь внимание очередной красотки. В кадре есть и гармонь. Народные инструменты стали частью образа Алексея. Еще долго представить музыканта без них было просто невозможно. Самым масштабным музыкальным проектом, в котором Воробьев участвовал, стало Евровидение. Он несколько раз пытался попасть на песенный конкурс. В 2008-м хотел прорваться с "Новой русской калинкой", но в итоге штурмовать Европу отправился Дима Билан. И вполне удачно. Вместе с Эдвином Мартоном и Евгением Плющенко ему удалось победить. В следующем году Алексей стал финалистом национального отбора, но был вынужден снять кандидатуру из-за другого проекта. Получить пропуск на Евровидение ему удалось с третьей попытки. В 2011-м он отправился в Дюссельдорф с композицией Get you. Набрал там 77 баллов и оказался на 16-м месте.На шоу он поехал, уже успев подписать контракт с продюсером RedOne, работавшим со звездами мирового уровня — Lady Gaga, Энрике Иглесиасом и другими.На Западе о нем действительно узнали. Но путь к успеху не был простым.Не только музыка: кино и сериалыВ 2006-м Алексей дебютировал как актер — сыграл одну из ролей в сериале "Мечты Алисы". Он даже года два проучился на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, но бросил — совмещать занятия и работу не получилось. Воробьев снимался много. Играл в проектах "Три дня лейтенанта Кравцова", "Сокровища О.К.", "Три мушкетера". Покорял сердца в ситкоме "Деффчонки" на протяжении нескольких сезонов. И исполнил одну из главных ролей в российско-итальянском проекте "Вставай и бейся". Его актерская карьера набирала головокружительные обороты — музыкант был утвержден на одну из ключевых ролей в триллере Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Ева Грин, Джессика Альба, Микки Рурк, Брюс Уиллис — каст у фильма звездный. Ужасная авария и покорение ГолливудаИсполнить заветную роль в фильме Родригеса артисту не удалось. 22-го января 2013-го года в Лос-Анджелесе он попал в аварию, в результате которой у него случился инсульт. "...я плохо ходил, левая часть тела была парализована, и я практически не разговаривал — одна из голосовых связок перестала функционировать. Развивал ее специальными упражнениями, и только через некоторое время снова начал говорить — правда, поначалу каким-то не своим голосом", — описывал через что ему пришлось пройти Воробьев в интервью газете "Слобода" за 18 сентября 2013 года. Алексей не отчаялся и не сдался. Уже в июле 2013-го стало известно, что он снимется в другой голливудской ленте — триллере "Ватиканские записи" (The Vatican Tapes), потом в его фильмографии появился еще один американский проект — сериал "Нереальный холостяк". В мае 2020-го на Netflix состоялась премьера "Космических сил". В этом хите стримингового гиганта у Воробьева одна из самых запоминающихся ролей. Его персонаж — наблюдатель от России Юрий Телатович (коллеги зовут его Бобби). Зрителям его работа и герой понравились. "Леша, ты крут, красив, талантлив", "Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", — писали ему в комментариях в Instagram фанаты. Красавчик и "Холостяк"Вокруг личной жизни Воробьева немало слухов. Но он редко делится с прессой самым сокровенным. Зато принял участие в знаменитом телепроекте, где искал любовь перед объективами камер. "Парочку из моих худших свиданий смогли увидеть тысячи зрителей, смотревших шоу "Холостяк". Там многое, как в жизни, иногда шло наперекосяк, и было совсем не так романтично и идеально, как мне этого хотелось", — шутил в интервью журналу "Лиза".На проекте Алексей так никого и не выбрал. Любовь он продолжил искать уже не под прицелом камер. Впрочем, одиночества он не боится. Правда, предположить, что артист страдает от отсутствия поклонниц, тоже трудно. Уже несколько лет подряд он попадает в список "100 самых красивых лиц", который составляет развлекательный портал TC Candler. По итогам 2021 он расположился на 53 строчке. В этом рейтинге он обогнал Марио Касаса, Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Александра Скарсгарда и других знаменитостей. Но уступил Джейсону Момоа, Генри Кавиллу, а также Тимоти Шаламе.Сбавлять темп и ставить перед собой цели поскромнее Воробьев, кажется, не собирается. "Завоевать мир. (Смеется) Выйти на тот уровень, о котором я сам боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое голливудское кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным", — рассказывал Алексей о своих мечтах в интервью журналу OK!.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал известным музыкантом и оказался в Голливуде — в материале РИА Новости.
Спортивный дух и музыкальный дар
Воробьев окончил колледж по классу аккордеона и поступил в училище на отделение вокала. А еще в детстве он всерьез увлекался футболом и даже планировал посвятить жизнь спорту. Впрочем, без соревнований певец не остался.
"Я вообще за любой "кипиш" конкурсного свойства", — говорил Воробьев в интервью РИА Новости.
В 2005-м он победил в IV Дельфийских играх России в номинации "Народное пение" и успешно прошел кастинг на шоу "Секрет успеха", где впоследствии занял третье место.
А в 2006-м уже выпустил клип на сингл "Лето". В ролике Воробьев сыграл коварного спасателя на пляже — его персонаж сам создавал опасные ситуации, лишь бы показать себя героем и привлечь внимание очередной красотки. В кадре есть и гармонь. Народные инструменты стали частью образа Алексея. Еще долго представить музыканта без них было просто невозможно.
Самым масштабным музыкальным проектом, в котором Воробьев участвовал, стало Евровидение. Он несколько раз пытался попасть на песенный конкурс. В 2008-м хотел прорваться с "Новой русской калинкой", но в итоге штурмовать Европу отправился Дима Билан. И вполне удачно. Вместе с Эдвином Мартоном и Евгением Плющенко ему удалось победить.
В следующем году Алексей стал финалистом национального отбора, но был вынужден снять кандидатуру из-за другого проекта. Получить пропуск на Евровидение ему удалось с третьей попытки. В 2011-м он отправился в Дюссельдорф с композицией Get you. Набрал там 77 баллов и оказался на 16-м месте.
На шоу он поехал, уже успев подписать контракт с продюсером RedOne, работавшим со звездами мирового уровня — Lady Gaga, Энрике Иглесиасом и другими.
"...победа на "Евровидении" у России уже есть благодаря Диме Билану. Поэтому мне надо постараться пойти дальше – реализовать мечту всех российских музыкантов, состояться как артист из России, которого знают во всем мире", — Воробьев рассказывал РИА Новости перед конкурсом.
На Западе о нем действительно узнали. Но путь к успеху не был простым.
Не только музыка: кино и сериалы
В 2006-м Алексей дебютировал как актер — сыграл одну из ролей в сериале "Мечты Алисы". Он даже года два проучился на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, но бросил — совмещать занятия и работу не получилось.
Воробьев снимался много. Играл в проектах "Три дня лейтенанта Кравцова", "Сокровища О.К.", "Три мушкетера". Покорял сердца в ситкоме "Деффчонки" на протяжении нескольких сезонов. И исполнил одну из главных ролей в российско-итальянском проекте "Вставай и бейся".
Его актерская карьера набирала головокружительные обороты — музыкант был утвержден на одну из ключевых ролей в триллере Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Ева Грин, Джессика Альба, Микки Рурк, Брюс Уиллис — каст у фильма звездный.
Ужасная авария и покорение Голливуда
Исполнить заветную роль в фильме Родригеса артисту не удалось. 22-го января 2013-го года в Лос-Анджелесе он попал в аварию, в результате которой у него случился инсульт.
"Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — вспоминал исполнитель.
"...я плохо ходил, левая часть тела была парализована, и я практически не разговаривал — одна из голосовых связок перестала функционировать. Развивал ее специальными упражнениями, и только через некоторое время снова начал говорить — правда, поначалу каким-то не своим голосом", — описывал через что ему пришлось пройти Воробьев в интервью газете "Слобода" за 18 сентября 2013 года.
Алексей не отчаялся и не сдался. Уже в июле 2013-го стало известно, что он снимется в другой голливудской ленте — триллере "Ватиканские записи" (The Vatican Tapes), потом в его фильмографии появился еще один американский проект — сериал "Нереальный холостяк".
В мае 2020-го на Netflix состоялась премьера "Космических сил". В этом хите стримингового гиганта у Воробьева одна из самых запоминающихся ролей. Его персонаж — наблюдатель от России Юрий Телатович (коллеги зовут его Бобби). Зрителям его работа и герой понравились.
"Леша, ты крут, красив, талантлив", "Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", — писали ему в комментариях в Instagram фанаты.
Красавчик и "Холостяк"
Вокруг личной жизни Воробьева немало слухов. Но он редко делится с прессой самым сокровенным. Зато принял участие в знаменитом телепроекте, где искал любовь перед объективами камер.
"Парочку из моих худших свиданий смогли увидеть тысячи зрителей, смотревших шоу "Холостяк". Там многое, как в жизни, иногда шло наперекосяк, и было совсем не так романтично и идеально, как мне этого хотелось", — шутил в интервью журналу "Лиза".
На проекте Алексей так никого и не выбрал. Любовь он продолжил искать уже не под прицелом камер. Впрочем, одиночества он не боится.
"Люди, которые могут проводить сами с собой большое количество времени, развиваться в это время и становиться лучшей версией себя — счастливые люди", — думает Воробьев.
Правда, предположить, что артист страдает от отсутствия поклонниц, тоже трудно. Уже несколько лет подряд он попадает в список "100 самых красивых лиц", который составляет развлекательный портал TC Candler. По итогам 2021 он расположился на 53 строчке.
В этом рейтинге он обогнал Марио Касаса, Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Александра Скарсгарда и других знаменитостей. Но уступил Джейсону Момоа, Генри Кавиллу, а также Тимоти Шаламе.
Сбавлять темп и ставить перед собой цели поскромнее Воробьев, кажется, не собирается.
"Завоевать мир. (Смеется) Выйти на тот уровень, о котором я сам боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое голливудское кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным", — рассказывал Алексей о своих мечтах в интервью журналу OK!.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.