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Шоубиз
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Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения
Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения - РИА Новости, 19.01.2022
Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения
Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:28
2022-01-19T10:28
шоубиз
знаменитости
алексей воробьев
дима билан (виктор белан)
евгений плющенко
евровидение
брюс уиллис
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал известным музыкантом и оказался в Голливуде — в материале РИА Новости.Спортивный дух и музыкальный дарВоробьев окончил колледж по классу аккордеона и поступил в училище на отделение вокала. А еще в детстве он всерьез увлекался футболом и даже планировал посвятить жизнь спорту. Впрочем, без соревнований певец не остался. В 2005-м он победил в IV Дельфийских играх России в номинации "Народное пение" и успешно прошел кастинг на шоу "Секрет успеха", где впоследствии занял третье место.А в 2006-м уже выпустил клип на сингл "Лето". В ролике Воробьев сыграл коварного спасателя на пляже — его персонаж сам создавал опасные ситуации, лишь бы показать себя героем и привлечь внимание очередной красотки. В кадре есть и гармонь. Народные инструменты стали частью образа Алексея. Еще долго представить музыканта без них было просто невозможно. Самым масштабным музыкальным проектом, в котором Воробьев участвовал, стало Евровидение. Он несколько раз пытался попасть на песенный конкурс. В 2008-м хотел прорваться с "Новой русской калинкой", но в итоге штурмовать Европу отправился Дима Билан. И вполне удачно. Вместе с Эдвином Мартоном и Евгением Плющенко ему удалось победить. В следующем году Алексей стал финалистом национального отбора, но был вынужден снять кандидатуру из-за другого проекта. Получить пропуск на Евровидение ему удалось с третьей попытки. В 2011-м он отправился в Дюссельдорф с композицией Get you. Набрал там 77 баллов и оказался на 16-м месте.На шоу он поехал, уже успев подписать контракт с продюсером RedOne, работавшим со звездами мирового уровня — Lady Gaga, Энрике Иглесиасом и другими.На Западе о нем действительно узнали. Но путь к успеху не был простым.Не только музыка: кино и сериалыВ 2006-м Алексей дебютировал как актер — сыграл одну из ролей в сериале "Мечты Алисы". Он даже года два проучился на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, но бросил — совмещать занятия и работу не получилось. Воробьев снимался много. Играл в проектах "Три дня лейтенанта Кравцова", "Сокровища О.К.", "Три мушкетера". Покорял сердца в ситкоме "Деффчонки" на протяжении нескольких сезонов. И исполнил одну из главных ролей в российско-итальянском проекте "Вставай и бейся". Его актерская карьера набирала головокружительные обороты — музыкант был утвержден на одну из ключевых ролей в триллере Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Ева Грин, Джессика Альба, Микки Рурк, Брюс Уиллис — каст у фильма звездный. Ужасная авария и покорение ГолливудаИсполнить заветную роль в фильме Родригеса артисту не удалось. 22-го января 2013-го года в Лос-Анджелесе он попал в аварию, в результате которой у него случился инсульт. "...я плохо ходил, левая часть тела была парализована, и я практически не разговаривал — одна из голосовых связок перестала функционировать. Развивал ее специальными упражнениями, и только через некоторое время снова начал говорить — правда, поначалу каким-то не своим голосом", — описывал через что ему пришлось пройти Воробьев в интервью газете "Слобода" за 18 сентября 2013 года. Алексей не отчаялся и не сдался. Уже в июле 2013-го стало известно, что он снимется в другой голливудской ленте — триллере "Ватиканские записи" (The Vatican Tapes), потом в его фильмографии появился еще один американский проект — сериал "Нереальный холостяк". В мае 2020-го на Netflix состоялась премьера "Космических сил". В этом хите стримингового гиганта у Воробьева одна из самых запоминающихся ролей. Его персонаж — наблюдатель от России Юрий Телатович (коллеги зовут его Бобби). Зрителям его работа и герой понравились. "Леша, ты крут, красив, талантлив", "Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", — писали ему в комментариях в Instagram фанаты. Красавчик и "Холостяк"Вокруг личной жизни Воробьева немало слухов. Но он редко делится с прессой самым сокровенным. Зато принял участие в знаменитом телепроекте, где искал любовь перед объективами камер. "Парочку из моих худших свиданий смогли увидеть тысячи зрителей, смотревших шоу "Холостяк". Там многое, как в жизни, иногда шло наперекосяк, и было совсем не так романтично и идеально, как мне этого хотелось", — шутил в интервью журналу "Лиза".На проекте Алексей так никого и не выбрал. Любовь он продолжил искать уже не под прицелом камер. Впрочем, одиночества он не боится. Правда, предположить, что артист страдает от отсутствия поклонниц, тоже трудно. Уже несколько лет подряд он попадает в список "100 самых красивых лиц", который составляет развлекательный портал TC Candler. По итогам 2021 он расположился на 53 строчке. В этом рейтинге он обогнал Марио Касаса, Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Александра Скарсгарда и других знаменитостей. Но уступил Джейсону Момоа, Генри Кавиллу, а также Тимоти Шаламе.Сбавлять темп и ставить перед собой цели поскромнее Воробьев, кажется, не собирается. "Завоевать мир. (Смеется) Выйти на тот уровень, о котором я сам боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое голливудское кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным", — рассказывал Алексей о своих мечтах в интервью журналу OK!.
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знаменитости, алексей воробьев, дима билан (виктор белан), евгений плющенко, евровидение, брюс уиллис, ева грин, netflix, шоу "холостяк", роберт родригес
10:28 19.01.2022
 

Тульский красавчик в Голливуде: Алексей Воробьев празднует день рождения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Певец и актер, музыкальный продюсер Алексей Воробьев на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сегодня день рождения у Алексея Воробьева. Он представлял Россию на Евровидении, пишет песни и снимается в международных проектах. Как мальчик из Тулы стал известным музыкантом и оказался в Голливуде — в материале РИА Новости.

Спортивный дух и музыкальный дар

Воробьев окончил колледж по классу аккордеона и поступил в училище на отделение вокала. А еще в детстве он всерьез увлекался футболом и даже планировал посвятить жизнь спорту. Впрочем, без соревнований певец не остался.

"Я вообще за любой "кипиш" конкурсного свойства", — говорил Воробьев в интервью РИА Новости.

В 2005-м он победил в IV Дельфийских играх России в номинации "Народное пение" и успешно прошел кастинг на шоу "Секрет успеха", где впоследствии занял третье место.
А в 2006-м уже выпустил клип на сингл "Лето". В ролике Воробьев сыграл коварного спасателя на пляже — его персонаж сам создавал опасные ситуации, лишь бы показать себя героем и привлечь внимание очередной красотки. В кадре есть и гармонь. Народные инструменты стали частью образа Алексея. Еще долго представить музыканта без них было просто невозможно.
© YouTube канал Алексея Воробьева

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

Кадр из музыкального клипа на песню Лето Алексея Воробьева
1 из 3

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

© YouTube канал Алексея Воробьева
© YouTube канал Алексея Воробьева

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

Кадр из музыкального клипа на песню Лето Алексея Воробьева
2 из 3

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

© YouTube канал Алексея Воробьева
© YouTube канал Алексея Воробьева

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

Кадр из музыкального клипа на песню Лето Алексея Воробьева
3 из 3

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

© YouTube канал Алексея Воробьева
1 из 3

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

© YouTube канал Алексея Воробьева
2 из 3

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

© YouTube канал Алексея Воробьева
3 из 3

Кадр из клипа на песню "Лето" Алексея Воробьева

© YouTube канал Алексея Воробьева
Самым масштабным музыкальным проектом, в котором Воробьев участвовал, стало Евровидение. Он несколько раз пытался попасть на песенный конкурс. В 2008-м хотел прорваться с "Новой русской калинкой", но в итоге штурмовать Европу отправился Дима Билан. И вполне удачно. Вместе с Эдвином Мартоном и Евгением Плющенко ему удалось победить.
© YouTube канал "AlexSparrowEllo"

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

Кадр из музыкального клипа на песню Новая русская калинка Алексея Воробьева
1 из 3

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

© YouTube канал "AlexSparrowEllo"
© YouTube канал "AlexSparrowEllo"

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

Кадр из музыкального клипа на песню Новая русская калинка Алексея Воробьева
2 из 3

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

© YouTube канал "AlexSparrowEllo"
© YouTube канал "AlexSparrowEllo"

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

Кадр из музыкального клипа на песню Новая русская калинка Алексея Воробьева
3 из 3

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

© YouTube канал "AlexSparrowEllo"
1 из 3

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

© YouTube канал "AlexSparrowEllo"
2 из 3

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

© YouTube канал "AlexSparrowEllo"
3 из 3

Кадр из клипа на песню "Новая русская калинка" Алексея Воробьева

© YouTube канал "AlexSparrowEllo"
В следующем году Алексей стал финалистом национального отбора, но был вынужден снять кандидатуру из-за другого проекта. Получить пропуск на Евровидение ему удалось с третьей попытки. В 2011-м он отправился в Дюссельдорф с композицией Get you. Набрал там 77 баллов и оказался на 16-м месте.
На шоу он поехал, уже успев подписать контракт с продюсером RedOne, работавшим со звездами мирового уровня — Lady Gaga, Энрике Иглесиасом и другими.

"...победа на "Евровидении" у России уже есть благодаря Диме Билану. Поэтому мне надо постараться пойти дальше – реализовать мечту всех российских музыкантов, состояться как артист из России, которого знают во всем мире", — Воробьев рассказывал РИА Новости перед конкурсом.

На Западе о нем действительно узнали. Но путь к успеху не был простым.

Не только музыка: кино и сериалы

В 2006-м Алексей дебютировал как актер — сыграл одну из ролей в сериале "Мечты Алисы". Он даже года два проучился на курсе Кирилла Серебренникова в Школе-студии МХАТ, но бросил — совмещать занятия и работу не получилось.
Воробьев снимался много. Играл в проектах "Три дня лейтенанта Кравцова", "Сокровища О.К.", "Три мушкетера". Покорял сердца в ситкоме "Деффчонки" на протяжении нескольких сезонов. И исполнил одну из главных ролей в российско-итальянском проекте "Вставай и бейся".
© продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)

Кадр из фильма "Три мушкетера"

Кадр из фильма Три мушкетера
1 из 4

Кадр из фильма "Три мушкетера"

© продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
© Анно Домини (2013)

Кадр из фильма "Сокровища О.К."

Кадр из фильма Сокровища О.К.
2 из 4

Кадр из фильма "Сокровища О.К."

© Анно Домини (2013)
© Star Media (2011)

Кадр из фильма "Три дня лейтенанта Кравцова"

Кадр из фильма Три дня лейтенанта Кравцова
3 из 4

Кадр из фильма "Три дня лейтенанта Кравцова"

© Star Media (2011)
© Лига Продакшн, Settimaluna (2015)

Кадр из фильма "Вставай и бейся"

Кадр из фильма Вставай и бейся
4 из 4

Кадр из фильма "Вставай и бейся"

© Лига Продакшн, Settimaluna (2015)
1 из 4

Кадр из фильма "Три мушкетера"

© продюсерский центр Сергея Жигунова (2013)
2 из 4

Кадр из фильма "Сокровища О.К."

© Анно Домини (2013)
3 из 4

Кадр из фильма "Три дня лейтенанта Кравцова"

© Star Media (2011)
4 из 4

Кадр из фильма "Вставай и бейся"

© Лига Продакшн, Settimaluna (2015)
Его актерская карьера набирала головокружительные обороты — музыкант был утвержден на одну из ключевых ролей в триллере Фрэнка Миллера и Роберта Родригеса "Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать". Ева Грин, Джессика Альба, Микки Рурк, Брюс Уиллис — каст у фильма звездный.

Ужасная авария и покорение Голливуда

Исполнить заветную роль в фильме Родригеса артисту не удалось. 22-го января 2013-го года в Лос-Анджелесе он попал в аварию, в результате которой у него случился инсульт.

"Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — вспоминал исполнитель.

"...я плохо ходил, левая часть тела была парализована, и я практически не разговаривал — одна из голосовых связок перестала функционировать. Развивал ее специальными упражнениями, и только через некоторое время снова начал говорить — правда, поначалу каким-то не своим голосом", — описывал через что ему пришлось пройти Воробьев в интервью газете "Слобода" за 18 сентября 2013 года.
Алексей не отчаялся и не сдался. Уже в июле 2013-го стало известно, что он снимется в другой голливудской ленте — триллере "Ватиканские записи" (The Vatican Tapes), потом в его фильмографии появился еще один американский проект — сериал "Нереальный холостяк".
© Wieden+Kennedy Entertainment (2015 – 2018)

Кадр из сериала "Нереальный холостяк"

Кадр из сериала Нереальный холостяк
1 из 2

Кадр из сериала "Нереальный холостяк"

© Wieden+Kennedy Entertainment (2015 – 2018)
© Lionsgate (2015)

Кадр из фильма "Ватиканские записи"

Кадр из фильма Ватиканские записи
2 из 2

Кадр из фильма "Ватиканские записи"

© Lionsgate (2015)
1 из 2

Кадр из сериала "Нереальный холостяк"

© Wieden+Kennedy Entertainment (2015 – 2018)
2 из 2

Кадр из фильма "Ватиканские записи"

© Lionsgate (2015)
В мае 2020-го на Netflix состоялась премьера "Космических сил". В этом хите стримингового гиганта у Воробьева одна из самых запоминающихся ролей. Его персонаж — наблюдатель от России Юрий Телатович (коллеги зовут его Бобби). Зрителям его работа и герой понравились.
"Леша, ты крут, красив, талантлив", "Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", — писали ему в комментариях в Instagram фанаты.

Красавчик и "Холостяк"

Вокруг личной жизни Воробьева немало слухов. Но он редко делится с прессой самым сокровенным. Зато принял участие в знаменитом телепроекте, где искал любовь перед объективами камер.
"Парочку из моих худших свиданий смогли увидеть тысячи зрителей, смотревших шоу "Холостяк". Там многое, как в жизни, иногда шло наперекосяк, и было совсем не так романтично и идеально, как мне этого хотелось", — шутил в интервью журналу "Лиза".
© ТНТ (2013 – ...)

Кадр из шоу "Холостяк"

Кадр из шоу Холостяк
1 из 2

Кадр из шоу "Холостяк"

© ТНТ (2013 – ...)
© ТНТ (2013 – ...)

Кадр из шоу "Холостяк"

Кадр из шоу Холостяк
2 из 2

Кадр из шоу "Холостяк"

© ТНТ (2013 – ...)
1 из 2

Кадр из шоу "Холостяк"

© ТНТ (2013 – ...)
2 из 2

Кадр из шоу "Холостяк"

© ТНТ (2013 – ...)
На проекте Алексей так никого и не выбрал. Любовь он продолжил искать уже не под прицелом камер. Впрочем, одиночества он не боится.

"Люди, которые могут проводить сами с собой большое количество времени, развиваться в это время и становиться лучшей версией себя — счастливые люди", — думает Воробьев.

Правда, предположить, что артист страдает от отсутствия поклонниц, тоже трудно. Уже несколько лет подряд он попадает в список "100 самых красивых лиц", который составляет развлекательный портал TC Candler. По итогам 2021 он расположился на 53 строчке.
В этом рейтинге он обогнал Марио Касаса, Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Александра Скарсгарда и других знаменитостей. Но уступил Джейсону Момоа, Генри Кавиллу, а также Тимоти Шаламе.
Сбавлять темп и ставить перед собой цели поскромнее Воробьев, кажется, не собирается.
"Завоевать мир. (Смеется) Выйти на тот уровень, о котором я сам боялся даже думать: не только сниматься, но и снимать большое голливудское кино, выходить как музыкант на мировой рынок — то есть, то, что всем казалось невозможным", — рассказывал Алексей о своих мечтах в интервью журналу OK!.
Андрей Малахов
11 января, 07:52Шоубиз
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