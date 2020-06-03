В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В Сети зрители обсуждают игру российского музыканта и актера Алексея Воробьева, который снялся в комедийном сериале Neflix "Космические войска" вместе со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и другими. В телешоу, премьера которого состоялась в конце мая, он исполняет роль наблюдателя от России Юрия Телатовича (коллеги коротко зовут его Бобби).

"Друзья, наш сериал "Космические войска" всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру. Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с супер успешным взлетом", – подписал в инстаграме серию фотографий с исполнителями главных ролей Воробьев.

Пользователи из России и других стран положительно оценили игру актера. По мнению большинства, его герой получился одним из самых милых и забавных.

"Леша, ты крут, красив, талантлив", – заявила @ulma4ka.

"Мне понравилась харизма вашего персонажа. Вы выглядите очаровательно на экране. Это доказывает, что вы, безусловно, созданы для того чтобы снимать в кино. Отличная работа", – считает @yelenaabdushukurova.

"Все ваши сцены великолепные и действительно забавные", – отметила @iam.eva.p.

"Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", – присоединилась к обсуждению @lerochkinin.

"Это очень здорово. Только от одной мысли, что ты приехал из России, поработал с такими замечательными актерами и столько всего достиг, хочется воскликнуть "Вау!". Уважаю тебя за это", – прокомментировал @hoseaherman1943.

"Так горжусь тобой. Надеюсь, что Netflix пригласит тебя в следующий проект, так как ты – отличный актер", – уверена @elena_sr99.