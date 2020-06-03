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Культура
2020-06-03T05:42
https://ria.ru/20200603/1572365534.html
В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572365771_0:35:788:478_1036x0_80_0_0_13ad3caa313c08b1d2a54ea661cb52a4.jpg
РИА Новости

В Сети обсуждают роль Алексея Воробьева в сериале "Космические войска"

05:42 03.06.2020
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© NetFlix (2020-...)Кадр из сериала "Космические войска"
Кадр из сериала Космические войска
© NetFlix (2020-...)
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. В Сети зрители обсуждают игру российского музыканта и актера Алексея Воробьева, который снялся в комедийном сериале Neflix "Космические войска" вместе со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и другими. В телешоу, премьера которого состоялась в конце мая, он исполняет роль наблюдателя от России Юрия Телатовича (коллеги коротко зовут его Бобби).

"Друзья, наш сериал "Космические войска" всего за сутки вырвался в топ-3 по всему миру. Поздравляю нашу крутую команду, всех его создателей с супер успешным взлетом", – подписал в инстаграме серию фотографий с исполнителями главных ролей Воробьев.

Пользователи из России и других стран положительно оценили игру актера. По мнению большинства, его герой получился одним из самых милых и забавных.
"Леша, ты крут, красив, талантлив", – заявила @ulma4ka.
"Мне понравилась харизма вашего персонажа. Вы выглядите очаровательно на экране. Это доказывает, что вы, безусловно, созданы для того чтобы снимать в кино. Отличная работа", – считает @yelenaabdushukurova.
"Все ваши сцены великолепные и действительно забавные", – отметила @iam.eva.p.
"Поздравляю. Бобби в вашем исполнении получился очень смешным", – присоединилась к обсуждению @lerochkinin.
"Это очень здорово. Только от одной мысли, что ты приехал из России, поработал с такими замечательными актерами и столько всего достиг, хочется воскликнуть "Вау!". Уважаю тебя за это", – прокомментировал @hoseaherman1943.
"Так горжусь тобой. Надеюсь, что Netflix пригласит тебя в следующий проект, так как ты – отличный актер", – уверена @elena_sr99.
В сериале рассказывают о генерале Марке Нэйрде (Стив Карелл), которому поручают возглавить новый государственный проект: сформировать отряд солдат и отправить его на Луну, чтобы США могли господствовать в космосе. Но задача оказывается сложнее, чем думал главный герой.
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