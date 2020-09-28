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"Проснулся парализованный": Воробьев рассказал о перенесенном инсульте
Певец Алексей Воробьев рассказал в эфире НТВ об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что после тяжелого... РИА Новости, 28.09.2020
2020-09-28T19:58
2020-09-28T19:58
шоу-бизнес
алексей воробьев
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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_AleksejjVorobev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Воробьев</a> рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>. Артист отметил, что после тяжелого восстановления он больше ничего не боится.По словам Воробьева, после аварии, случившейся 7,5 лет назад, он проснулся в больнице парализованный на полтела. У исполнителя было повреждено 25% головного мозга."Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — заявил артист на шоу "Ты супер!", членом жюри которого является.Отметим, что вокальный проект "Ты супер!" помогает детям, оставшимся без попечения родителей, показать таланты и исполнить заветные мечты.
https://ria.ru/20110606/384922298.html
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шоу-бизнес, алексей воробьев

"Проснулся парализованный": Воробьев рассказал о перенесенном инсульте

19:58 28.09.2020
2998
© NetFlix (2020-...)Кадр из сериала "Космические войска"
Кадр из сериала Космические войска - РИА Новости, 1920, 28.09.2020
© NetFlix (2020-...)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Певец Алексей Воробьев рассказал в эфире НТВ об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что после тяжелого восстановления он больше ничего не боится.
По словам Воробьева, после аварии, случившейся 7,5 лет назад, он проснулся в больнице парализованный на полтела. У исполнителя было повреждено 25% головного мозга.
"Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — заявил артист на шоу "Ты супер!", членом жюри которого является.
Отметим, что вокальный проект "Ты супер!" помогает детям, оставшимся без попечения родителей, показать таланты и исполнить заветные мечты.
Алексей Воробьев в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 06.06.2011
6 июня 2011, 14:40Культура
Певец Алексей Воробьев попал в аварию, но не пострадалПо словам исполнителя, он ехал в воскресенье на венчание родителей, которые решились на церковный обряд после 40 лет совместной жизни, и отвлекся на поиск информации в навигаторе. Внезапно идущая впереди машина резко затормозила, и певцу пришлось свернуть на обочину. В результате автомобиль Алексея заехал на "расчищенную площадку с кучей земли".
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Шоу-бизнесАлексей Воробьев
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