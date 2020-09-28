https://ria.ru/20200928/insult-1577912763.html

"Проснулся парализованный": Воробьев рассказал о перенесенном инсульте

Певец Алексей Воробьев рассказал в эфире НТВ об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в Лос-Анджелесе. Артист отметил, что после тяжелого... РИА Новости, 28.09.2020

2020-09-28T19:58

2020-09-28T19:58

2020-09-28T19:58

шоу-бизнес

алексей воробьев

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<strong>МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_AleksejjVorobev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Воробьев</a> рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> об инсульте, который произошел с ним в результате ДТП в <a href="http://ria.ru/location_Los_Angeles/" target="_blank" data-auto="true">Лос-Анджелесе</a>. Артист отметил, что после тяжелого восстановления он больше ничего не боится.По словам Воробьева, после аварии, случившейся 7,5 лет назад, он проснулся в больнице парализованный на полтела. У исполнителя было повреждено 25% головного мозга."Тогда я потерял все, что у меня было в жизни. Все, что умел, все, что мог. Но теперь я из тех людей, которые ничего не боятся, потому что с того момента я научился все делать заново", — заявил артист на шоу "Ты супер!", членом жюри которого является.Отметим, что вокальный проект "Ты супер!" помогает детям, оставшимся без попечения родителей, показать таланты и исполнить заветные мечты.

https://ria.ru/20110606/384922298.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, алексей воробьев