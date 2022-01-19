https://ria.ru/20220119/vef-1768479073.html

Владивосток останется площадкой ВЭФ в обозримом будущем, заявил Чекунков

Владивосток останется площадкой ВЭФ в обозримом будущем, заявил Чекунков - РИА Новости, 19.01.2022

Владивосток останется площадкой ВЭФ в обозримом будущем, заявил Чекунков

Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T06:20

2022-01-19T06:20

2022-01-19T06:20

экономика

магадан

владивосток

москва

юрий трутнев

михаил дегтярев

восточный экономический форум (вэф)

алексей чекунков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагал проводить форум и в других городах Дальнего Востока, в частности, в Хабаровске. В интервью РИА Новости Дегтярев заявил, что регион будет готов претендовать на проведение ВЭФ к 2024-2025 годам. Чекунков заявлял РИА Новости, что в перспективе Восточный экономический форум может проходить на нескольких площадках, в том числе за пределами Владивостока. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также отмечал, что в будущем при расширении ВЭФ возможно открытие дополнительных площадок.Министр отметил, что тему туризма можно было бы обсудить на Камчатке или на берегу Байкала."А сессии, посвященные недрам, провести в Магадане или Забайкалье", — добавил Чекунков.

https://ria.ru/20220119/kurily-1768478458.html

магадан

владивосток

москва

россия

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экономика, магадан, владивосток, москва, юрий трутнев, михаил дегтярев, восточный экономический форум (вэф), алексей чекунков, россия