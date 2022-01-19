Владивосток останется площадкой ВЭФ в обозримом будущем, заявил Чекунков
Чекунков: Владивосток останется основной площадкой ВЭФ в обозримом будущем
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владивосток останется основной площадкой Восточного экономического форума в обозримом будущем, рассказал в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предлагал проводить форум и в других городах Дальнего Востока, в частности, в Хабаровске. В интервью РИА Новости Дегтярев заявил, что регион будет готов претендовать на проведение ВЭФ к 2024-2025 годам. Чекунков заявлял РИА Новости, что в перспективе Восточный экономический форум может проходить на нескольких площадках, в том числе за пределами Владивостока. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев также отмечал, что в будущем при расширении ВЭФ возможно открытие дополнительных площадок.
"Основной площадкой ВЭФ в обозримом будущем останется Владивосток. Однако, как и все ведущие экономические форумы мира, ВЭФ проводит дополнительные выездные сессии, которые могут происходить в любом месте на территории Дальнего Востока. Будь то город, остров, теплоход", — сказал Чекунков.
Министр отметил, что тему туризма можно было бы обсудить на Камчатке или на берегу Байкала.
"А сессии, посвященные недрам, провести в Магадане или Забайкалье", — добавил Чекунков.