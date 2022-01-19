https://ria.ru/20220119/ukraina-1768494819.html
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий - РИА Новости, 19.01.2022
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий
Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T10:06
2022-01-19T10:06
2022-01-19T15:17
украина
турция
россия
сша
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Анкара готова предоставить площадку для переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщил представитель турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын."Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, <...> чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной", — отметил он.Помимо этого, Калын рассказал, что президент Турции намерен посетить Украину в ближайшие недели. "В то же время мы будем в тесном контакте с Россией, чтобы избежать любых военных действий, которые будут иметь серьезные последствия", — добавил представитель Эрдогана.Западные политики и СМИ неоднократно заявляли о подготовке Россией нападения на Украину. Москва эти обвинения отвергала и утверждала, что подобные претензии используются как предлог для размещения у российских границ военной техники и сил НАТО. В Кремле подчеркивали, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по территории страны не должно никого волновать.
https://ria.ru/20220117/nato-1768216106.html
https://ria.ru/20220118/spekulyatsii-1768441166.html
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украина, турция, россия, сша, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, владимир зеленский, нато, обсе, ибрагим калын
10:06 19.01.2022 (обновлено: 15:17 19.01.2022)
Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий
Президент Турции Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию для обсуждения разногласий