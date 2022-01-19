Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" - РИА Новости, 19.01.2022
Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"
В начале нынешней недели ускорилось падение котировок суверенных евробондов: оно затронуло бумаги, выпущенные европейскими государствами, еще в большей степени... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T08:00
2022-01-19T08:08
авторы
украина
киев
федеральная резервная система сша
петр порошенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/45/1510964582_27:467:1663:1387_1920x0_80_0_0_8e69216c0f66f163081885d677268a88.jpg
В начале нынешней недели ускорилось падение котировок суверенных евробондов: оно затронуло бумаги, выпущенные европейскими государствами, еще в большей степени — российские, а украинские обвалились так глубоко и стремительно, что Reuters назвало это крахом.Поводов для волнения и пессимизма у инвесторов и финансовых спекулянтов хватает: тут и лавинообразно атакующий весь мир штамм коронавируса "омикрон", и обещания ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, и продолжающаяся напряженность в отношениях между Россией и Западом. Напряженность, которую по большей части нагнетают именно на Западе, подменяя ее, правда, якобы имеющими место намерениями Москвы вот-вот совершить "агрессивную агрессию" против Украины. Впрочем, заявления наших официальных лиц на сей раз чрезмерным пацифизмом и миролюбием тоже не отличаются. Именно в этой связи российские, но особенно украинские облигации обваливаются больше других.Дело, конечно, не ограничивается только суверенными облигациями. К примеру, в течение торгов в четверг и пятницу прошлой недели отечественный рынок акций просел на 40 миллиардов долларов. В первую очередь "попали" банки, поскольку были озвучены намерения Запада ввести именно против них максимально жесткие санкции вместо отключения от SWIFT в случае дальнейшего обострения противостояния. Акции "Сбера" упали на 10,7 процента, ВТБ почти на десять процентов. Падение продолжилось и в начале нынешней недели. Вчера, 18 января, российские биржи показали даже рекордное падение. Пострадали самые разные компании, включая нефтегазодобычу, металлургию и так далее.Что же касается государственного долга, то облигации федерального займа (ОФЗ) на прошлой неделе упали примерно на два процента. Ставки ОФЗ превысили девять процентов годовых, чего не было с августа 2016 года.В начале же нынешней недели ставки по ОФЗ достигли девяти с половиной процентов. Плюс пошли вниз и суверенные долларовые евробонды России. Например, еврооблигации с погашением в 2047 году опустились до минимумов июня 2019 года. Доходность с 3,3 процента в начале года подскочила с декабря почти до 4,5 процента.Все происходящее отражается и на курсе рубля, который просел по отношению к доллару с начала года с 74 рублей до 76,5 и даже "ходил" на 76,8.Но все же драматичными эти потери назвать сложно. Скажем, рубль к доллару в прошлом январе был примерно на том же уровне, а затем в марте — апреле котировался даже ниже. Падение котировок акций, особенно с учетом масштабов полученной в 2021 году многими экспортерами прибыли, в частности металлургами, нефтегазодобычей, и нынешней конъюнктуры мировых рынков, вряд ли будет длительным, если только ситуация совсем уж не обострится.Что же касается государственного долга, то с ним вообще все некритично. Да, нерезиденты выходят из российских евробондов, это повышает их доходность, а значит, и стоимость новых возможных внешних заимствований. Но в то же время иностранным инвесторам, по данным Центрального банка, принадлежит евробондов на сумму лишь около 20,5 миллиарда долларов. Да и весь внешний долг в 59 миллиардов долларов на фоне ВВП в 1,7-1,72 триллиона долларов выглядит очень скромно. Не говоря уж о том, что сомнительна сама необходимость привлечения внешних кредитов государством в нынешних обстоятельствах. Внутренний долг имеет большие масштабы (в долларовом эквиваленте около 220 миллиардов), но и в нем нерезидентам принадлежит менее пятой части.Украина — это совсем другая история. И дело тут не только в том, что худой сдохнет, пока толстый сохнет. Во-первых, все же именно она отчасти по объективным причинам, а отчасти благодаря западной пропаганде оказалась в самом центре противостояния между Западом и Россией. Во-вторых, Украина перманентно переживает экономический кризис, усугубленный нынче кризисами энергетическим и политическим, который Зеленский и Ко спровоцировали сами. Попытавшись повысить свой рейтинг на попытке преследования Петра Порошенко, они смогли устроить лишь клоунаду и тем самым посадили себя в лужу. В-третьих, украинское государство куда больше зависит от заимствований вообще и от внешних займов в частности. Государственный внешний долг по своим размерам практически равен российскому, а с учетом части внутреннего долга, номинированной в валюте, даже превышает его. При этом экономика Украины в девять раз меньше.Ставки, по которым Киев привлекает внешние заимствования, в последние годы в два-три раза превышали российские. На этой же неделе они подскочили по "коротким" бумагам до абсолютного рекорда в 26,5 процента годовых в долларах. Доходность евробондов с более длительными сроками погашения взлетела до 13-16 процентов. Риск дефолта растет. Кредитно-дефолтные свопы для Украины (стоимость страховки от дефолта) выросли в разы, обогнали турецкие (при всей специфичности ситуации в турецкой экономике) и летят к уровням в шесть-семь процентов. По сути, все это означает, что деньги в кредит Киеву на коммерческих условиях никто давать не собирается в принципе.И если российское Министерство финансов может себе позволить отказаться от размещения ОФЗ из-за волатильности рынка (то есть из-за роста ставок по рублевым ОФЗ до девяти — девяти с половиной процентов), то их украинские коллеги, которые и до всей этой катавасии с радостью занимали в гривнах под 12-13 процентов, вряд ли смогут это сделать. Они будут вынуждены увеличивать доходность внутренних облигаций, но даже это необязательно закончится их успешным размещением. Нерезиденты с украинского рынка внутренних заимствований постепенно отползают, других желающих одалживать просто нет. А постоянный дефицит бюджета чем-то покрывать надо.Акции украинских компаний, разумеется, тоже пошли вниз; от ощущения полного краха тут спасает, по сути, отсутствие фондового рынка в стране. Вниз же полетел и курс гривны: с начала года доллар подорожал с 27,3 до 28,5 гривны, хотя Национальный банк, пытаясь притормозить процесс, с начала года продал из своих скудных резервов более 700 миллионов долларов. Причем основной рост курса доллара пришелся тоже на последние дни.Одним словом, нагнетание Западом истерии по поводу нападения России на Украину очень дорого обходится последней. А продолжение в том же духе может в конечном счете привести ее к дефолту, а украинскую экономику к катастрофе. И сделано это будет без единого выстрела со стороны России, руками самих кураторов нынешнего проекта "Украина". Хотя, возможно, мы имеем дело с совместным принуждением Киева к выполнению Минских соглашений?
https://ria.ru/20220110/gaz-1767243792.html
https://ria.ru/20211213/ukraina-1763493384.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211201/gosdolg-1761734277.html
https://ria.ru/20210814/defolt-1745765981.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Валерий Михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Валерий Михайлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601083820_0:43:907:950_100x100_80_0_0_cd3d875a59f1e00fd5e653f1ae2da8a1.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151096/45/1510964582_0:0:1850:1387_1920x0_80_0_0_673a3156b286d49bcf179c3004240af9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авторы, украина, киев, федеральная резервная система сша, петр порошенко, россия
08:00 19.01.2022 (обновлено: 08:08 19.01.2022)
 

Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"

© РИА Новости / Григорий Костин / Перейти в фотобанкУчастник акции на площади Независимости в Киеве
Участник акции на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Григорий Костин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Валерий Михайлов
Валерий Михайлов
Все материалы
В начале нынешней недели ускорилось падение котировок суверенных евробондов: оно затронуло бумаги, выпущенные европейскими государствами, еще в большей степени — российские, а украинские обвалились так глубоко и стремительно, что Reuters назвало это крахом.
Поводов для волнения и пессимизма у инвесторов и финансовых спекулянтов хватает: тут и лавинообразно атакующий весь мир штамм коронавируса "омикрон", и обещания ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, и продолжающаяся напряженность в отношениях между Россией и Западом. Напряженность, которую по большей части нагнетают именно на Западе, подменяя ее, правда, якобы имеющими место намерениями Москвы вот-вот совершить "агрессивную агрессию" против Украины. Впрочем, заявления наших официальных лиц на сей раз чрезмерным пацифизмом и миролюбием тоже не отличаются. Именно в этой связи российские, но особенно украинские облигации обваливаются больше других.
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 22:05
Газовые торги в Европе закрылись на отметке 1010 долларов за тысячу кубов
Дело, конечно, не ограничивается только суверенными облигациями. К примеру, в течение торгов в четверг и пятницу прошлой недели отечественный рынок акций просел на 40 миллиардов долларов. В первую очередь "попали" банки, поскольку были озвучены намерения Запада ввести именно против них максимально жесткие санкции вместо отключения от SWIFT в случае дальнейшего обострения противостояния. Акции "Сбера" упали на 10,7 процента, ВТБ почти на десять процентов. Падение продолжилось и в начале нынешней недели. Вчера, 18 января, российские биржи показали даже рекордное падение. Пострадали самые разные компании, включая нефтегазодобычу, металлургию и так далее.
Что же касается государственного долга, то облигации федерального займа (ОФЗ) на прошлой неделе упали примерно на два процента. Ставки ОФЗ превысили девять процентов годовых, чего не было с августа 2016 года.
В начале же нынешней недели ставки по ОФЗ достигли девяти с половиной процентов. Плюс пошли вниз и суверенные долларовые евробонды России. Например, еврооблигации с погашением в 2047 году опустились до минимумов июня 2019 года. Доходность с 3,3 процента в начале года подскочила с декабря почти до 4,5 процента.
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13 декабря 2021, 15:53
Украине предрекли банкротство компаний и бегство населения за рубеж
Все происходящее отражается и на курсе рубля, который просел по отношению к доллару с начала года с 74 рублей до 76,5 и даже "ходил" на 76,8.
Но все же драматичными эти потери назвать сложно. Скажем, рубль к доллару в прошлом январе был примерно на том же уровне, а затем в марте — апреле котировался даже ниже. Падение котировок акций, особенно с учетом масштабов полученной в 2021 году многими экспортерами прибыли, в частности металлургами, нефтегазодобычей, и нынешней конъюнктуры мировых рынков, вряд ли будет длительным, если только ситуация совсем уж не обострится.
Что же касается государственного долга, то с ним вообще все некритично. Да, нерезиденты выходят из российских евробондов, это повышает их доходность, а значит, и стоимость новых возможных внешних заимствований. Но в то же время иностранным инвесторам, по данным Центрального банка, принадлежит евробондов на сумму лишь около 20,5 миллиарда долларов. Да и весь внешний долг в 59 миллиардов долларов на фоне ВВП в 1,7-1,72 триллиона долларов выглядит очень скромно. Не говоря уж о том, что сомнительна сама необходимость привлечения внешних кредитов государством в нынешних обстоятельствах. Внутренний долг имеет большие масштабы (в долларовом эквиваленте около 220 миллиардов), но и в нем нерезидентам принадлежит менее пятой части.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2021
1 декабря 2021, 23:08Авторы
"Большая перемога": госдолг Украины будет ниже 50 процентов от ВВП
Украина — это совсем другая история. И дело тут не только в том, что худой сдохнет, пока толстый сохнет. Во-первых, все же именно она отчасти по объективным причинам, а отчасти благодаря западной пропаганде оказалась в самом центре противостояния между Западом и Россией. Во-вторых, Украина перманентно переживает экономический кризис, усугубленный нынче кризисами энергетическим и политическим, который Зеленский и Ко спровоцировали сами. Попытавшись повысить свой рейтинг на попытке преследования Петра Порошенко, они смогли устроить лишь клоунаду и тем самым посадили себя в лужу. В-третьих, украинское государство куда больше зависит от заимствований вообще и от внешних займов в частности. Государственный внешний долг по своим размерам практически равен российскому, а с учетом части внутреннего долга, номинированной в валюте, даже превышает его. При этом экономика Украины в девять раз меньше.
Ставки, по которым Киев привлекает внешние заимствования, в последние годы в два-три раза превышали российские. На этой же неделе они подскочили по "коротким" бумагам до абсолютного рекорда в 26,5 процента годовых в долларах. Доходность евробондов с более длительными сроками погашения взлетела до 13-16 процентов. Риск дефолта растет. Кредитно-дефолтные свопы для Украины (стоимость страховки от дефолта) выросли в разы, обогнали турецкие (при всей специфичности ситуации в турецкой экономике) и летят к уровням в шесть-семь процентов. По сути, все это означает, что деньги в кредит Киеву на коммерческих условиях никто давать не собирается в принципе.
Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа 2021, 20:17
Украине предрекли дефолт из-за одной ошибки
И если российское Министерство финансов может себе позволить отказаться от размещения ОФЗ из-за волатильности рынка (то есть из-за роста ставок по рублевым ОФЗ до девяти — девяти с половиной процентов), то их украинские коллеги, которые и до всей этой катавасии с радостью занимали в гривнах под 12-13 процентов, вряд ли смогут это сделать. Они будут вынуждены увеличивать доходность внутренних облигаций, но даже это необязательно закончится их успешным размещением. Нерезиденты с украинского рынка внутренних заимствований постепенно отползают, других желающих одалживать просто нет. А постоянный дефицит бюджета чем-то покрывать надо.
Акции украинских компаний, разумеется, тоже пошли вниз; от ощущения полного краха тут спасает, по сути, отсутствие фондового рынка в стране. Вниз же полетел и курс гривны: с начала года доллар подорожал с 27,3 до 28,5 гривны, хотя Национальный банк, пытаясь притормозить процесс, с начала года продал из своих скудных резервов более 700 миллионов долларов. Причем основной рост курса доллара пришелся тоже на последние дни.
Одним словом, нагнетание Западом истерии по поводу нападения России на Украину очень дорого обходится последней. А продолжение в том же духе может в конечном счете привести ее к дефолту, а украинскую экономику к катастрофе. И сделано это будет без единого выстрела со стороны России, руками самих кураторов нынешнего проекта "Украина". Хотя, возможно, мы имеем дело с совместным принуждением Киева к выполнению Минских соглашений?
 
АвторыУкраинаКиевФедеральная резервная система СШАПетр ПорошенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Мясников назвал симптомы заражения "омикроном", требующие обращения к врачу
09:07В Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операции
09:07Глава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФО
09:06В Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего Транссиб
09:00Исследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиями
08:57На Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммом
08:53Обстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойной
08:52В Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациентки
08:48Глава Минвостока рассказал о столицах российской Арктики
08:42Стрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафом
08:40Американский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvil
08:40В Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из Москвы
08:35На Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном"
08:30На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВО
08:28Аналитики объяснили рост цен на нефть
08:25Глава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в год
08:19В Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированиях
08:17Чекунков назвал причину роста цен в ДФО
08:08В Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19
08:00Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов
Лента новостейМолния
Мясников назвал симптомы заражения "омикроном", требующие обращения к врачуВ Алма-Ате перекрыли центральные улицы из-за антитеррористической операцииГлава Минвостока рассказал об интересе инвесторов к проектам в ДФОВ Приморье "ловят" на фотокамеры леопарда, перешедшего ТранссибИсследование ученых поможет в борьбе с клещевыми аллергиямиНа Кубани выявили первые случаи заражения омикрон-штаммомОбстановка в Алма-Ате после отмены режима ЧП остается спокойнойВ Новосибирске фельдшер спас врача от напавшего с ножом сожителя пациенткиГлава Минвостока рассказал о столицах российской АрктикиСтрелявшему по прохожим жителю Якутска заменили обязательные работы штрафомАмериканский эксперт прокомментировал задержание хакеров из REvilВ Минвостока назвали приблизительную цену туров на Камчатку из МосквыНа Ямале выявили первые шесть случаев заражения "омикроном" На Украине обвинили Германию в безволии из-за отказа поставлять Киеву ПВОАналитики объяснили рост цен на нефтьГлава Минвостока назвал разумным прирост турпотока на Камчатку на 20% в годВ Красноярске отменили эвакуацию школ после ложных сообщений о минированияхЧекунков назвал причину роста цен в ДФОВ Якутии готовятся к вакцинации подростков от COVID-19Россиянину грозит уголовное преследование за покупку антидепрессантов