https://ria.ru/20220119/ukraina-1768454369.html

Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"

Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью" - РИА Новости, 19.01.2022

Запад — Украине: "Я тебя породил, я тебя и убью"

В начале нынешней недели ускорилось падение котировок суверенных евробондов: оно затронуло бумаги, выпущенные европейскими государствами, еще в большей степени... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:00

2022-01-19T08:08

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украина

киев

федеральная резервная система сша

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В начале нынешней недели ускорилось падение котировок суверенных евробондов: оно затронуло бумаги, выпущенные европейскими государствами, еще в большей степени — российские, а украинские обвалились так глубоко и стремительно, что Reuters назвало это крахом.Поводов для волнения и пессимизма у инвесторов и финансовых спекулянтов хватает: тут и лавинообразно атакующий весь мир штамм коронавируса "омикрон", и обещания ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики, и продолжающаяся напряженность в отношениях между Россией и Западом. Напряженность, которую по большей части нагнетают именно на Западе, подменяя ее, правда, якобы имеющими место намерениями Москвы вот-вот совершить "агрессивную агрессию" против Украины. Впрочем, заявления наших официальных лиц на сей раз чрезмерным пацифизмом и миролюбием тоже не отличаются. Именно в этой связи российские, но особенно украинские облигации обваливаются больше других.Дело, конечно, не ограничивается только суверенными облигациями. К примеру, в течение торгов в четверг и пятницу прошлой недели отечественный рынок акций просел на 40 миллиардов долларов. В первую очередь "попали" банки, поскольку были озвучены намерения Запада ввести именно против них максимально жесткие санкции вместо отключения от SWIFT в случае дальнейшего обострения противостояния. Акции "Сбера" упали на 10,7 процента, ВТБ почти на десять процентов. Падение продолжилось и в начале нынешней недели. Вчера, 18 января, российские биржи показали даже рекордное падение. Пострадали самые разные компании, включая нефтегазодобычу, металлургию и так далее.Что же касается государственного долга, то облигации федерального займа (ОФЗ) на прошлой неделе упали примерно на два процента. Ставки ОФЗ превысили девять процентов годовых, чего не было с августа 2016 года.В начале же нынешней недели ставки по ОФЗ достигли девяти с половиной процентов. Плюс пошли вниз и суверенные долларовые евробонды России. Например, еврооблигации с погашением в 2047 году опустились до минимумов июня 2019 года. Доходность с 3,3 процента в начале года подскочила с декабря почти до 4,5 процента.Все происходящее отражается и на курсе рубля, который просел по отношению к доллару с начала года с 74 рублей до 76,5 и даже "ходил" на 76,8.Но все же драматичными эти потери назвать сложно. Скажем, рубль к доллару в прошлом январе был примерно на том же уровне, а затем в марте — апреле котировался даже ниже. Падение котировок акций, особенно с учетом масштабов полученной в 2021 году многими экспортерами прибыли, в частности металлургами, нефтегазодобычей, и нынешней конъюнктуры мировых рынков, вряд ли будет длительным, если только ситуация совсем уж не обострится.Что же касается государственного долга, то с ним вообще все некритично. Да, нерезиденты выходят из российских евробондов, это повышает их доходность, а значит, и стоимость новых возможных внешних заимствований. Но в то же время иностранным инвесторам, по данным Центрального банка, принадлежит евробондов на сумму лишь около 20,5 миллиарда долларов. Да и весь внешний долг в 59 миллиардов долларов на фоне ВВП в 1,7-1,72 триллиона долларов выглядит очень скромно. Не говоря уж о том, что сомнительна сама необходимость привлечения внешних кредитов государством в нынешних обстоятельствах. Внутренний долг имеет большие масштабы (в долларовом эквиваленте около 220 миллиардов), но и в нем нерезидентам принадлежит менее пятой части.Украина — это совсем другая история. И дело тут не только в том, что худой сдохнет, пока толстый сохнет. Во-первых, все же именно она отчасти по объективным причинам, а отчасти благодаря западной пропаганде оказалась в самом центре противостояния между Западом и Россией. Во-вторых, Украина перманентно переживает экономический кризис, усугубленный нынче кризисами энергетическим и политическим, который Зеленский и Ко спровоцировали сами. Попытавшись повысить свой рейтинг на попытке преследования Петра Порошенко, они смогли устроить лишь клоунаду и тем самым посадили себя в лужу. В-третьих, украинское государство куда больше зависит от заимствований вообще и от внешних займов в частности. Государственный внешний долг по своим размерам практически равен российскому, а с учетом части внутреннего долга, номинированной в валюте, даже превышает его. При этом экономика Украины в девять раз меньше.Ставки, по которым Киев привлекает внешние заимствования, в последние годы в два-три раза превышали российские. На этой же неделе они подскочили по "коротким" бумагам до абсолютного рекорда в 26,5 процента годовых в долларах. Доходность евробондов с более длительными сроками погашения взлетела до 13-16 процентов. Риск дефолта растет. Кредитно-дефолтные свопы для Украины (стоимость страховки от дефолта) выросли в разы, обогнали турецкие (при всей специфичности ситуации в турецкой экономике) и летят к уровням в шесть-семь процентов. По сути, все это означает, что деньги в кредит Киеву на коммерческих условиях никто давать не собирается в принципе.И если российское Министерство финансов может себе позволить отказаться от размещения ОФЗ из-за волатильности рынка (то есть из-за роста ставок по рублевым ОФЗ до девяти — девяти с половиной процентов), то их украинские коллеги, которые и до всей этой катавасии с радостью занимали в гривнах под 12-13 процентов, вряд ли смогут это сделать. Они будут вынуждены увеличивать доходность внутренних облигаций, но даже это необязательно закончится их успешным размещением. Нерезиденты с украинского рынка внутренних заимствований постепенно отползают, других желающих одалживать просто нет. А постоянный дефицит бюджета чем-то покрывать надо.Акции украинских компаний, разумеется, тоже пошли вниз; от ощущения полного краха тут спасает, по сути, отсутствие фондового рынка в стране. Вниз же полетел и курс гривны: с начала года доллар подорожал с 27,3 до 28,5 гривны, хотя Национальный банк, пытаясь притормозить процесс, с начала года продал из своих скудных резервов более 700 миллионов долларов. Причем основной рост курса доллара пришелся тоже на последние дни.Одним словом, нагнетание Западом истерии по поводу нападения России на Украину очень дорого обходится последней. А продолжение в том же духе может в конечном счете привести ее к дефолту, а украинскую экономику к катастрофе. И сделано это будет без единого выстрела со стороны России, руками самих кураторов нынешнего проекта "Украина". Хотя, возможно, мы имеем дело с совместным принуждением Киева к выполнению Минских соглашений?

https://ria.ru/20220110/gaz-1767243792.html

https://ria.ru/20211213/ukraina-1763493384.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/gosdolg-1761734277.html

https://ria.ru/20210814/defolt-1745765981.html

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авторы, украина, киев, федеральная резервная система сша, петр порошенко, россия