https://ria.ru/20220119/tsentr-1768539764.html

В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"

В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов" - РИА Новости, 19.01.2022

В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"

Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T13:23

2022-01-19T13:23

2022-01-19T13:24

амурская область

общество

амурская область

дальний восток

василий орлов (губернатор)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в Амурской области."Основной задачей ситуационного центра станет контроль за ходом исполнения программы, а также качеством работ, выполняемых подрядчиками. Помимо этого, сотрудники центра будут отвечать на вопросы жителей о благоустройстве их дворов, собирать отзывы и следить, чтобы замечания и пожелания людей учитывались в ходе работ", - сообщает правительство Амурской области.Сейчас для нового центра, который заработает, когда начнется активное благоустройство дворов, подбирают сотрудников.Всего по проекту на Дальнем Востоке появится одна тысяча современных дворов, из них 100 — в Амурской области."Реализация программы "1000 дворов" в Приамурье идет с опережением графика более чем на месяц. Муниципалитеты уже определились с выбором дворовых территорий, где будут проводиться работы, специалисты Центра развития территорий разработали варианты возможного благоустройства. Впереди один из наиболее важных этапов реализации программы — получить обратную связь от жителей этих дворов", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Глава области добавил, что одно из главных условий программы — активное участие людей, которые сами должны решить, какой вариант благоустройства им больше подходит."Муниципалитетам необходимо особое внимание уделить информированию местных жителей", - прокомментировал Орлов.Сейчас специалисты Центра развития территорий заканчивают подготовку планов дворовых территорий и единых технических заданий на малые архитектурные формы. Начать благоустраивать дворы планирует с наступлением тепла. Осенью работы должны быть завершены.

https://ria.ru/20211223/dtp-1765086964.html

https://ria.ru/20211220/priamure-1764489088.html

амурская область

дальний восток

россия

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общество, амурская область, дальний восток, василий орлов (губернатор), россия