https://ria.ru/20220119/tsentr-1768539764.html
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов" - РИА Новости, 19.01.2022
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"
Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:23
2022-01-19T13:23
2022-01-19T13:24
амурская область
общество
амурская область
дальний восток
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в Амурской области."Основной задачей ситуационного центра станет контроль за ходом исполнения программы, а также качеством работ, выполняемых подрядчиками. Помимо этого, сотрудники центра будут отвечать на вопросы жителей о благоустройстве их дворов, собирать отзывы и следить, чтобы замечания и пожелания людей учитывались в ходе работ", - сообщает правительство Амурской области.Сейчас для нового центра, который заработает, когда начнется активное благоустройство дворов, подбирают сотрудников.Всего по проекту на Дальнем Востоке появится одна тысяча современных дворов, из них 100 — в Амурской области."Реализация программы "1000 дворов" в Приамурье идет с опережением графика более чем на месяц. Муниципалитеты уже определились с выбором дворовых территорий, где будут проводиться работы, специалисты Центра развития территорий разработали варианты возможного благоустройства. Впереди один из наиболее важных этапов реализации программы — получить обратную связь от жителей этих дворов", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Глава области добавил, что одно из главных условий программы — активное участие людей, которые сами должны решить, какой вариант благоустройства им больше подходит."Муниципалитетам необходимо особое внимание уделить информированию местных жителей", - прокомментировал Орлов.Сейчас специалисты Центра развития территорий заканчивают подготовку планов дворовых территорий и единых технических заданий на малые архитектурные формы. Начать благоустраивать дворы планирует с наступлением тепла. Осенью работы должны быть завершены.
https://ria.ru/20211223/dtp-1765086964.html
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общество, амурская область, дальний восток, василий орлов (губернатор), россия
13:23 19.01.2022 (обновлено: 13:24 19.01.2022)
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"
В Приамурье создали ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов"
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости.
Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в Амурской области
.
"Основной задачей ситуационного центра станет контроль за ходом исполнения программы, а также качеством работ, выполняемых подрядчиками. Помимо этого, сотрудники центра будут отвечать на вопросы жителей о благоустройстве их дворов, собирать отзывы и следить, чтобы замечания и пожелания людей учитывались в ходе работ", - сообщает правительство Амурской области.
Сейчас для нового центра, который заработает, когда начнется активное благоустройство дворов, подбирают сотрудников.
Всего по проекту на Дальнем Востоке
появится одна тысяча современных дворов, из них 100 — в Амурской области.
"Реализация программы "1000 дворов" в Приамурье идет с опережением графика более чем на месяц. Муниципалитеты уже определились с выбором дворовых территорий, где будут проводиться работы, специалисты Центра развития территорий разработали варианты возможного благоустройства. Впереди один из наиболее важных этапов реализации программы — получить обратную связь от жителей этих дворов", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов
, его слова приводятся в сообщении.
Глава области добавил, что одно из главных условий программы — активное участие людей, которые сами должны решить, какой вариант благоустройства им больше подходит.
"Муниципалитетам необходимо особое внимание уделить информированию местных жителей", - прокомментировал Орлов.
Сейчас специалисты Центра развития территорий заканчивают подготовку планов дворовых территорий и единых технических заданий на малые архитектурные формы. Начать благоустраивать дворы планирует с наступлением тепла. Осенью работы должны быть завершены.