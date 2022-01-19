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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20220119/tsentr-1768539764.html
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов" - РИА Новости, 19.01.2022
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"
Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T13:23
2022-01-19T13:24
амурская область
общество
амурская область
дальний восток
василий орлов (губернатор)
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в Амурской области."Основной задачей ситуационного центра станет контроль за ходом исполнения программы, а также качеством работ, выполняемых подрядчиками. Помимо этого, сотрудники центра будут отвечать на вопросы жителей о благоустройстве их дворов, собирать отзывы и следить, чтобы замечания и пожелания людей учитывались в ходе работ", - сообщает правительство Амурской области.Сейчас для нового центра, который заработает, когда начнется активное благоустройство дворов, подбирают сотрудников.Всего по проекту на Дальнем Востоке появится одна тысяча современных дворов, из них 100 — в Амурской области."Реализация программы "1000 дворов" в Приамурье идет с опережением графика более чем на месяц. Муниципалитеты уже определились с выбором дворовых территорий, где будут проводиться работы, специалисты Центра развития территорий разработали варианты возможного благоустройства. Впереди один из наиболее важных этапов реализации программы — получить обратную связь от жителей этих дворов", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.Глава области добавил, что одно из главных условий программы — активное участие людей, которые сами должны решить, какой вариант благоустройства им больше подходит."Муниципалитетам необходимо особое внимание уделить информированию местных жителей", - прокомментировал Орлов.Сейчас специалисты Центра развития территорий заканчивают подготовку планов дворовых территорий и единых технических заданий на малые архитектурные формы. Начать благоустраивать дворы планирует с наступлением тепла. Осенью работы должны быть завершены.
https://ria.ru/20211223/dtp-1765086964.html
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общество, амурская область, дальний восток, василий орлов (губернатор), россия
13:23 19.01.2022 (обновлено: 13:24 19.01.2022)
 
В Приамурье создан ситуационный центр по реализации программы "1000 дворов"

В Приамурье создали ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов"

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Ситуационный центр для реализации программы "1000 дворов", инициированной вице-премьером правительства РФ, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым, создан в Амурской области.
"Основной задачей ситуационного центра станет контроль за ходом исполнения программы, а также качеством работ, выполняемых подрядчиками. Помимо этого, сотрудники центра будут отвечать на вопросы жителей о благоустройстве их дворов, собирать отзывы и следить, чтобы замечания и пожелания людей учитывались в ходе работ", - сообщает правительство Амурской области.
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23 декабря 2021, 13:04Амурская область
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Сейчас для нового центра, который заработает, когда начнется активное благоустройство дворов, подбирают сотрудников.
Всего по проекту на Дальнем Востоке появится одна тысяча современных дворов, из них 100 — в Амурской области.
"Реализация программы "1000 дворов" в Приамурье идет с опережением графика более чем на месяц. Муниципалитеты уже определились с выбором дворовых территорий, где будут проводиться работы, специалисты Центра развития территорий разработали варианты возможного благоустройства. Впереди один из наиболее важных этапов реализации программы — получить обратную связь от жителей этих дворов", - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Глава области добавил, что одно из главных условий программы — активное участие людей, которые сами должны решить, какой вариант благоустройства им больше подходит.
"Муниципалитетам необходимо особое внимание уделить информированию местных жителей", - прокомментировал Орлов.
Сейчас специалисты Центра развития территорий заканчивают подготовку планов дворовых территорий и единых технических заданий на малые архитектурные формы. Начать благоустраивать дворы планирует с наступлением тепла. Осенью работы должны быть завершены.
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 20.12.2021
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Амурская областьОбществоАмурская областьДальний ВостокВасилий Орлов (губернатор)Россия
 
 
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