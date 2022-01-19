https://ria.ru/20220119/telegram-1768620383.html

Суд в Бразилии может запретить Telegram в стране, сообщили СМИ

Суд в Бразилии может запретить Telegram в стране, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2022

Суд в Бразилии может запретить Telegram в стране, сообщили СМИ

Глава Высшего избирательного суда Бразилии хочет обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который может использоваться для распространения ложной... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T18:53

2022-01-19T18:53

2022-01-19T18:53

в мире

бразилия

telegram (приложение)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 19 янв – РИА Новости. Глава Высшего избирательного суда Бразилии хочет обсудить меры в отношении мессенджера Telegram, который может использоваться для распространения ложной информации, не исключен запрет на его использование, сообщает газета Valor Economico.Глава суда отправлял руководству Telegram электронные письма, отправлял письма в бумажной форме, но реакции не получил. Судья хотел обсудить с мессенджером предстоящие выборы президента в Бразилии в 2022 году и меры по обеспечению безопасности их проведения. Подобные контакты и партнерства уже установлены с WhatsApp, Twitter и Facebook."По мнению представителей TSE, Telegram используется для распространения теорий заговора и ложной информации об избирательной системе", - отмечает СМИ.

https://ria.ru/20220112/zakharova-1767553888.html

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в мире, бразилия, telegram (приложение)