https://ria.ru/20220119/ssha-1768576549.html

США хотят "прощупать" намерения России и Белоруссии, заявил Косачев

США хотят "прощупать" намерения России и Белоруссии, заявил Косачев - РИА Новости, 19.01.2022

США хотят "прощупать" намерения России и Белоруссии, заявил Косачев

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявление США о возможности размещения ядерных сил РФ на территории Белоруссии "от лукавого", и отметил, что РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T16:03

2022-01-19T16:03

2022-01-19T16:04

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев считает, что заявление США о возможности размещения ядерных сил РФ на территории Белоруссии "от лукавого", и отметил, что Вашингтон стремится "прощупать" намерения Москвы и Минска в плане военного строительства на будущее.В госдепе США ранее заявили, что изменение белорусской конституции может привести к размещению ядерных сил России на территории республики. По словам представителя ведомства, предлагаемые изменения в конституцию якобы включают формулировку, которая может быть истолкована "как открывающая России путь к размещению гарнизонных сил на территории Белоруссии"."Американское заявление, конечно же, от лукавого. Истинная его цель - прощупать намерения и для российской, и для белорусской стороны в плане военного строительства на будущее", - сказал политик в эфире телеканала "Вместе РФ".По его словам, эта тактика известна. "Вкидывается любая гипотеза: Россия собирается напасть на Украину, Россия собирается разместить ядерное оружие в Белоруссии, на Кубе, в Никарагуа, Венесуэле, где-то еще, Россия собирается завоевать космос. И потом нам предлагается объяснить, почему это не так и что мы не будем делать", - сказал парламентарий.Сенатор отметил, что если и когда России и Белоруссии потребуются те или иные новые дополнительные проекты в сфере военного строительства, "мы имеем полное право на то, чтобы их реализовывать".Косачев также отметил, что Белоруссия находится в процессе изменения своей конституции. "Там были ограничения в сфере безопасности. Возможно, они будут существенно модифицированы. Это абсолютное право суверенного государства Белоруссия, его граждан", - заключил Косачев.

https://ria.ru/20220119/ryabkov-1768556996.html

https://ria.ru/20220119/voyna-1768507816.html

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в мире, сша, белоруссия, константин косачев, совет федерации рф, россия