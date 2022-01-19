https://ria.ru/20220119/soyuzniki-1768641173.html

Казахстан и Россия являются надежными союзниками, заявил посол

Казахстан и Россия являются надежными союзниками, заявил посол - РИА Новости, 19.01.2022

Казахстан и Россия являются надежными союзниками, заявил посол

Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнёрами, слухи об "отдалении" двух стран не верны, заявил посол Казахстана в РФ Ермек... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T21:45

2022-01-19T21:45

2022-01-19T21:45

в мире

казахстан

ермек кошербаев

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Казахстан и Россия являются надежными союзниками и стратегическими партнёрами, слухи об "отдалении" двух стран не верны, заявил посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев."Казахстан и Россия... являются надежными союзниками и стратегическими партнерами, нам очень важно продолжить расширять наши взаимовыгодные связи. Экономическое сотрудничество между нашими странами будет продолжать расти", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".По словам посла, те люди, которые говорят об отдалении между Россией и Казахстаном, ошибаются в своих оценках, и положительная динамика взаимодействия двух стран в ключевых областях это доказывает.

https://ria.ru/20220119/kazakhstan-1768635799.html

казахстан

россия

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в мире, казахстан, ермек кошербаев, россия