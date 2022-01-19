https://ria.ru/20220119/sladosti-1768581668.html
Эксперт предложила способ уменьшить цену кондитерских изделий
Эксперт предложила способ уменьшить цену кондитерских изделий - РИА Новости, 19.01.2022
Эксперт предложила способ уменьшить цену кондитерских изделий
Продажа кондитерских изделий на развес в магазинах в РФ помогла бы сбить рост их цен, заявила РИА Новости Елена Разумова, советник президента Центра... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-19T16:23
2022-01-19T16:23
2022-01-19T19:07
общество
центр стратегических разработок (фонд)
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Продажа кондитерских изделий на развес в магазинах в РФ помогла бы сбить рост их цен, заявила РИА Новости Елена Разумова, советник президента Центра стратегических разработок.Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля из-за удорожания сырья и упаковочных материалов, сообщила во вторник газета "Известия"."Одним из вариантов экономии на затратах и, соответственно, сдерживания цен может стать расширение практики продажи в рознице, в том числе в сетевых магазинах, сладостей на развес, в первую очередь, конфет или большими коробками, например, печенье, сухари", - сказала Разумова.Тем не менее, по ее словам, подобная схема не сработает для тех кондитерских изделий, где нужна воздухонепроницаемая или жесткая упаковка (вафли, зефиры, торты).По словам Разумовой, основная часть кондитерских изделий упаковывается в мелкую бумажную или пластиковую тару, а то и вовсе имеет поштучную упаковку, поэтому существенной экономии производителям сладостей в этой части добиться сложно.Ранее 18 января в Минсельхозе РФ заявили, что несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.
https://ria.ru/20220118/podorozhanie-1768334728.html
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общество, центр стратегических разработок (фонд), россия
16:23 19.01.2022 (обновлено: 19:07 19.01.2022)
Эксперт предложила способ уменьшить цену кондитерских изделий
Эксперт ЦСР Разумова: продажа кондитерских изделий на развес уменьшит их цену
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости.
Продажа кондитерских изделий на развес в магазинах в РФ
помогла бы сбить рост их цен, заявила РИА Новости Елена Разумова, советник президента Центра стратегических разработок
.
Ранее пять крупнейших производителей кондитерских изделий уведомили торговые сети о повышении цен с 1 февраля из-за удорожания сырья и упаковочных материалов, сообщила во вторник газета "Известия".
"Одним из вариантов экономии на затратах и, соответственно, сдерживания цен может стать расширение практики продажи в рознице, в том числе в сетевых магазинах, сладостей на развес, в первую очередь, конфет или большими коробками, например, печенье, сухари", - сказала Разумова.
Тем не менее, по ее словам, подобная схема не сработает для тех кондитерских изделий, где нужна воздухонепроницаемая или жесткая упаковка (вафли, зефиры, торты).
По словам Разумовой, основная часть кондитерских изделий упаковывается в мелкую бумажную или пластиковую тару, а то и вовсе имеет поштучную упаковку, поэтому существенной экономии производителям сладостей в этой части добиться сложно.
Ранее 18 января в Минсельхозе РФ заявили, что несмотря на существенное увеличение издержек из-за удорожания упаковки, тары, сырья, электроэнергии, логистики, транспортных услуг и других составляющих себестоимости, производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения маржинальности.