https://ria.ru/20220119/shumshu-1768476964.html

Чекунков рассказал о переговорах по проекту датской компании на Шумшу

Чекунков рассказал о переговорах по проекту датской компании на Шумшу - РИА Новости, 19.01.2022

Чекунков рассказал о переговорах по проекту датской компании на Шумшу

Датская компания, которая хотела арендовать остров Шумшу для создания водородного кластера, продолжает работу с властями Сахалинской области, а... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T04:06

2022-01-19T04:06

2022-01-19T04:19

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сахалинская область

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курильские острова

валерий лимаренко

алексей чекунков

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Датская компания, которая хотела арендовать остров Шумшу для создания водородного кластера, продолжает работу с властями Сахалинской области, а Минвостокразвития готово помочь с подбором участка, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Алексей Чекунков.Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в интервью изданию РБК, что Copenhagen Offshore Partners ("Копенхэйген офшор партнерс", COP), инвестирующая в возобновляемые источники энергии, намерена взять в аренду остров Шумшу из северной группы Курильских островов. Позднее полпред президента Росссии в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что разговоров о сдаче в аренду быть не может, все земельные участки для инвестпроектов на островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии.Сохранение памяти о подвиге советских солдат и должно остаться главной миссией острова Шумшу, подчеркнул он."В том, что касается проекта датской компании, — она работает напрямую с регионом. Мы готовы оказать поддержку любым инвесторам в подборе оптимального участка в подходящих местах, задействовать все механизмы господдержки проектов", — заключил министр.

https://ria.ru/20220119/investory-1768476309.html

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экономика, в мире, сахалинская область, москва, юрий трутнев, курильские острова, валерий лимаренко, алексей чекунков, россия