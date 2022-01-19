04:06 19.01.2022 (обновлено: 04:19 19.01.2022)
Чекунков рассказал о переговорах по проекту датской компании на Шумшу
Чекунков: датская компания, которая хотела арендовать Шумшу, работает с властями Сахалина
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Датская компания, которая хотела арендовать остров Шумшу для создания водородного кластера, продолжает работу с властями Сахалинской области, а Минвостокразвития готово помочь с подбором участка, рассказал в интервью РИА Новости глава министерства Алексей Чекунков.
Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил в интервью изданию РБК, что Copenhagen Offshore Partners ("Копенхэйген офшор партнерс", COP), инвестирующая в возобновляемые источники энергии, намерена взять в аренду остров Шумшу из северной группы Курильских островов. Позднее полпред президента Росссии в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что разговоров о сдаче в аренду быть не может, все земельные участки для инвестпроектов на островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии.
"На Дальнем Востоке большое количество мест с высоким потенциалом для генерации возобновляемой энергии — солнечной, ветряной, приливной, геотермальной. Остров Шумшу, где героический удар Красной армии завершил Вторую мировую войну, имеет музейно-историческую ценность", — сказал Чекунков.
Сохранение памяти о подвиге советских солдат и должно остаться главной миссией острова Шумшу, подчеркнул он.
"В том, что касается проекта датской компании, — она работает напрямую с регионом. Мы готовы оказать поддержку любым инвесторам в подборе оптимального участка в подходящих местах, задействовать все механизмы господдержки проектов", — заключил министр.